Хроника пандемии: более 700 европейцев возвращаются из Южной Америки

В мире растет число людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. По данным исследовательской международной группы волонтеров Worldometer, случаи заражения новым вирусом, вызывающим заболевание COVID-19, выявлены более чем в 200 странах и территориях. Инфицированы более 1,6 миллиона, от последствий заражения умерло около 96 тысяч человек. Больше всего жертв - в Италии. По степени распространения коронавируса первое место в мире занимают США. DW следит за развитием событий 10 апреля (время московское).

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Харви Вайнштейн

Харви Вайнштейн, голливудский продюсер, осужденный к 23 годам тюрьмы за изнасилование и сексуальные домогательства, излечился от коронавирусного заболевания COVID-19. По информации телеканала Fox News, который ссылается на представителя отбывающего наказание 68-летнего Вайнштейна, болезнь у него проходила бессимптомно.

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Глобальный план ООН по гуманитарному реагированию на COVID-19 уже собрал 396,5 миллиона долларов. Об этом по итогам закрытого заседания по видеосвязи Совета Безопасности ООН по сдерживанию пандемии коронавируса заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

Более 700 европейцев возвращаются из Южной Америки домой

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В общей сложности более 700 граждан разных европейских стран, которые из пандемии коронавируса долгое время не могли покинуть Южную Америку, отправились на родину. Один самолет с 300 европейцами на борту вылетел из эквадорского аэропорта города Гауякиль. Второй лайнер с 400 пассажирами взял курс на европейский континет, стартовав в Перу.

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В Москве скончались 12 пациентов в возрасте от 33 до 87 лет, инфицированных коронавирусом. Как сообщается на сайте оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, трое из них были моложе 45 лет. У всех был подтвержден диагноз пневмония. Двое пациентов в возрасте 39 и 42 лет имели проблемы с сердцем, 33-летняя пациентка не находилась в больнице и не обращалась за помощью в медицинские учреждения. Общее число жертв коронавируса в Москве достигло 50.

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Министры финансов стран-членов Европейского Союза согласовали меры финансовой помощи государствам-членам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от последствий пандемии. Общий объем пакета помощи составит 500 миллиардов евро.

В мире выздоровели более трети миллиона человек, ранее инфицированных SARS-CoV-2

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За все время пандемии коронавирусного заболевания COVID-19 в мире, по данным сайта Worldometer, выздоровели 353 315 человек. Среди стран, в которых наибольшее число выздоровевших, - Китай (77 370), Испания (52 165), Германия (50 557), Иран (32 309) и Италия (28 470). В то же время в США зарегистрировано больше всего смертельных исходов - 16 372. Общее число зарегистрированных с начала пандемии инфицированных, по данным Worldometer, составляет более 1 590 000. По информации Университета имени Джонса Хопкинса, в мире выявлено 1 582 904 человека, заразившихся коронавирусом.

Хроника событий 9 апреля >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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