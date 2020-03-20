Хроника пандемии: Автоконцерны просят производить аппараты ИВЛ

В мире продолжает увеличиваться количество инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который вызывает нетипичную пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, опасный возбудитель проник уже в 188 стран и территорий. Вирус выявлен у 307 тысяч человек, от последствий заболевания скончались более 13 тысяч человек, выздоровели свыше 95 тысяч. В последние недели наиболее пострадавшей страной стала Италия. В Германии вводят жесткие меры, направленные на максимальное ограничение социальных контактов. DW следит за развитием событий 22 марта (время московское).

Автоконцерны просят наладить производство аппаратов ИВЛ

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Правительство Германии обратилось к немецким автоконцернам с запросом о возможности временного изготовления медицинского оборудования на их производственных мощностях. По данным агентства Bloomberg, решение о переводе мощностей на медицинские цели должны принять сами автопроизводители. Подобные планы существуют и в США, где с автоконцернами обсуждается, в частности, возможность организации производства аппаратов искусственной вентиляции легких.

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В Испании резко увеличилось число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим атипичную пневмонию COVID-19. По последним данным в стране на данный момент 28 572 зараженных, что на 3 с лишним тысячи больше, нежели днем ранее. Почти на 400 увеличилось и количество смертей от последствий заражения. На данный момент в Испании зафиксировано 1720 смертей. Таким образом, Испания пока сместила США с третьего места в мире по числу зараженных.

Немцы соблюдают карантин

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Из органов МВД федеральных земель Германии приходят сообщения, что призывы к социальной изоляции и введенные в нескольких регионах карантинные меры возымели действие. Несмотря на единичные нарушения, жители Германии проявляют дисциплину и придерживаются ограничений. Бавария стала первой федеральной землей, ограничившей свободное передвижение своих жителей.

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Российское министерство обороны сообщает, что на военном аэродроме "Чкаловский" под Москвой готовы к вылету в Италию 9 самолетов Ил-76 с "врачебно-сестринскими бригадами" и необходимым медицинским оборудованием. Кроме того, в Италию должна вылететь группа из 100 специалистов Минобороны в области вирусологии и эпидемиологии.

Полтора миллиона британцев посадят на трехмесячный карантин

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В Великобритании до полутора миллионов граждан из групп риска будут отправлены на трехмесячный принудительный карантинв целях сдерживания эпидемии нового коронавируса SARS-CoV-2. Органы здравоохранения страны в воскресенье, 22 марта, призвали граждан с особенно высоким риском заражения принять дополнительные меры с целью "самоизоляции". Требование властей распространяется, помимо прочих, на больных раком крови и костного мозга, муковисцидозом, а также на пациентов, перенесших операцию по пересадке органов.

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В Нидерландах компании, занимающиеся выращиванием цветов, вынуждены ежедневно уничтожать миллионы единиц своей продукции. Особенно страдают хозяйства, занимающиеся тюльпанами. Кризис, обрушивший европейский рынок продажи цветов, пришелся на сезон цветения тюльпанов, продолжающийся до мая. По словам представителей отрасли, в данный момент уничтожению подлежит от 70 до 80 процентов урожая цветов, спрос на которые практически исчез.

Германии из-за пандемии грозит экономическая рецессия

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Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи отказался от помощи США в борьбе с распространением коронавируса. "У нас много врагов, но самый худший - США. И они хотят нам теперь помочь?" - заявил он в эфире государственного иранского телевидения. По слова Хаменеи, США могли сами создать вирус и способствовать его распространению для ослабления Китая и Ирана, поэтому "эти предложения не заслуживают внимания ". В конце февраля госсекретарь США Майк Помпео предложил Ирану помощь в борьбе с эпидемией.

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Немецкие власти опасаются, что пандемия коронавируса может стоить немецкой экономике сокращения ВВП в 2020 году на 5 процентов. Об этом сообщает издание Bild am Sonntag, ссылаясь на министра финансов ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), чье министерство готовит сейчас перерасчет бюджета страны с учетом экономических потерь от пандемии. Согласно этим расчетам, бюджет Германии может недополучить в 2020 году 33,5 миллиарда евро.

Распространение вируса в Германии замедляется?

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В Германии отмечено замедление роста заражений вирусом SARS-CoV-2 и смертей от вызываемого им легочного заболевания COVID-19. Как сообщил в воскресенье Институт имени Роберта Коха, в ФРГ зарегистрировано 18 610 инфицированных коронавирусом, что на 1948 случаев больше, чем в субботу. Накануне количество носителей коронавируса увеличилось на 2705 человек. Число смертей от COVID-19 по состоянию на утро воскресенье выросло на 9 до 55. Накануне число умерших от инфекции увеличилось на 15. В то же время, по данным частного американского Университета Джона Хопкинса, на утро 22 марта в ФРГ насчитывалось более 22 тысяч инфицированных и 84 смерти от коронавируса.

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В одном из домов престарелых города Вюрцбург (Бавария) скончались уже девять пожилых людей, инфицированных коронавирусом. По данным администрации учреждения, тест на вирус SARS-CoV-2 показал положительный результат у 34 постояльцев дома, семь из них находятся в больницах. Кроме того, заразились 27 сотрудников заведения. Источник инфекции неизвестен, сообщил представитель университетской больницы Вюрцбурга, в которой лечатся пять пациентов из дома престарелых. "Волна инфекции поразила учреждение по уходу за престарелыми, когда COVID-19 был еще редкостью в Германии", - говорится в сообщении.

Собянин: Московское метро закрывать не будут

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В Тегеране из-за пандемии коронавируса с воскресенья, кроме аптек и крупных супермаркетов, закрылись все магазины. Об этом объявили власти иранской столицы. По данным информационного агентства Isna, полиция должна следить за тем, чтобы магазины оставались закрытыми. По данным частного американского Университета Джона Хопкинса, на утро 22 марта в Иране насчитывалось более 20 тысяч случаев заражения вирусом SARS-CoV-2.

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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал "чушью и глупостями" сообщения о закрытии метро из-за пандемии коронавируса. По его словам, столичное метро будет работать при любой ситуации. Чтобы "все сети были в надлежащем состоянии", поезда должны постоянно ходить и прокачивать воздух. Если же метро закроется, то его нужно будет "полгода восстанавливать", пояснил градоначальник.

В ФРГ ужесточат меры борьбы с коронавирусом



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Премьер-министр Северного Рейна - Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet) потребовал ввести жесткие штрафы за нарушение правил ограничения свободы передвижений, которые были приняты в Германии с целью сдерживания пандемии коронавируса SARS-Cov2. "Нам нужны ясные правила и жесткие наказания для их нарушителей. Мы сейчас над этим активно работаем. Ситуация серьезная. Речь идет о жизни и смерти", - заявил глава правительства самой густонаселенной земли Германии в интервью воскресному еженедельнику Bild am Sonntag перед телефонной конференцией земельных премьер-министров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel). Ожидается, что в ходе этого совещания будут согласованы единые для всей страны и еще более жесткие меры борьбы с пандемией коронавируса.

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В Южной Корее сохраняется 11-й день подряд тенденция на снижение числа заражений коронавирусом SARS-Cov2. В воскресенье, 22 марта, министерство здравоохранения сообщило о 98 новых инфицированных. Всего в стране зарегистрировано 8897 зараженных. Пик эпидемии в Южной Корее пришелся на 29 февраля, когда за сутки число инфекций подскочило на 909.

США на третьем месте по числу зараженных коронавирусом

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США вышли на третье место в мире по количеству инфицированных коронавирусом SARS-Cov2. По данным университета Джона Хопкинса в стране насчитывается уже более 26 тысяч зараженных. По данному показателю Соединенные штаты уступают только Китаю и Италии. Общее число смертей от вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19 на утро 22 марта достигло 340.

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В Киеве будут дезинфицировать жилые дома, чтобы бороться с распространением коронавируса. На эти цели выделят 23 млн гривен, говорится на сайте Киевского городского совета.

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Всех прилетевших из-за границы в столицу Казахстана Нур-Султан будут проверять на заболевание COVID-19. Пассажиров "сразу с рейса размещают в гостиницах, развернутых под медицинский стационар", они могут въехать в город только при отрицательном диагнозе, заявили в оперативном штабе.

Остров Кауаи

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Власти американского штата Гавайи с 26 марта вводят 14-дневный карантин для всех приезжающих. Нарушителям может грозить штраф до 5 тысяч долларов США или лишение свободы на срок до 1 года, подчеркнул губернатор Дэвид Игэ.

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Тесты на наличие коронавируса, взятые у вице-президента США Майкла Пенса и его супруги, показали отрицательные результаты, сообщила пресс-секретарь Пенса Кэти Миллер.

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В Китае за последние сутки выявлено 46 новых заражений. В 45 случаях речь идет о людях, приехавших из-за границы, следует из данных Национальной комиссии здравоохранения КНР. Кроме того, за сутки в стране зафиксировано 6 смертей от заболевания, вызываемого новым вирусом.

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Губернатор американского штата Нью-Гэмпшир Кристофер Сунуну призвал его жителей временно отказаться от многоразовых пакетов при покупках. По его мнению, этот шаг поможет в борьбе с распространением вируса. Розничным сетям предписано временно использовать только новые бумажные или пластиковые пакеты. Губернатор намерен в скором времени издать соответствующий указ.

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Власти Италии распорядились приостановить работу компаний и предприятий, деятельность которых не является жизненно важной. Супермаркеты, аптеки, почтовые отделения и банки продолжат работу, заверил премьер-министр Джузеппе Конте.

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Международный олимпийский комитет (МОК) в связи с пандемией COVID-19 запросил у национальных олимпийских комитетов информацию о том, как ограничения, введенные из-за распространения заболевания, сказались на тренировках и подготовке спортсменов к летним Олимпийским играм в Токио. В последние дни сразу несколько спортивных комитетов в ряде стран высказались за перенос Олимпиады, которая намечена на 24 июля - 9 августа.

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Национальный авиаперевозчик Марокко Royal Air Maroc приостановил выполнение всех внутренних рейсов до дальнейших распоряжений. Мера направлена на борьбу с распространением заболевания, сообщает правительственное информагентство.

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило экспресс-тест для выявления коронавируса, разработанный американской компанией Cepheid. Создатели утверждают, что результат становится известен за 45 минут. Раньше его нужно было ожидать в течение нескольких дней.

Хроника событий 21 марта >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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