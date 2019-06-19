"Хромая утка" в политике: чего боится Дональд Трамп

Глава Белого дома объявил о намерении участвовать в выборах президента США в 2020 году. Трамп не хочет быть "хромой уткой", которую никто не воспринимает всерьез, уверен Сергей Елкин.
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