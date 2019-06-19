 ″Хромая утка″ в политике: чего боится Дональд Трамп | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 19.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

"Хромая утка" в политике: чего боится Дональд Трамп

Глава Белого дома объявил о намерении участвовать в выборах президента США в 2020 году. Трамп не хочет быть "хромой уткой", которую никто не воспринимает всерьез, уверен Сергей Елкин.

Карикатура Сергея Елкина: две утки смотря на третью, которая опирается на костыль. Одна говорит другой: Смотри - эта утка похожа на политика на закате своей карьеры!

Смотрите также:

  • Трамп кричит, что надо сносить забор в Екатеринбурге, так как это не граница с Мексикой

    Политика Трампа в карикатурах

    Забор в сквере Екатеринбурга снесен: как принималось это решение

    В Екатеринбурге после протестов убрали забор в сквере, где планировалось построить храм. Не обошлось ли там без вмешательства Трампа, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.

  • Трамп сидит на дереве, которое пилят ослы (осел - символ Демократической партии)

    Политика Трампа в карикатурах

    После доклада Мюллера: противостояние Трампа и демократов продолжается

    В докладе спецпрокурора Мюллера о вмешательстве РФ в американские выборы обвинений против Трампа не выдвинуто, но демократы не намерены отступать. Взгляд Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Ким и Трамп: ни ты мне, ни я тебе

    Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп не достигли прорыва на саммите в Ханое. Встреча завершилась без подписания соглашения. Карикатурист Сергей Елкин об итогах саммита.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Президентство как самый убыточный проект Трампа

    Дональд Трамп завил, что за время своего пребывания на президентском посту лишился "огромных денег". Карикатурист Сергей Елкин оценил финансовые потери миллиардера.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Чем стала для Трампа стена на границе с Мексикой

    Трамп прервал переговоры с демократами о "шатдауне" из-за их отказа выделить деньги на стену на границе с Мексикой. Сергей Елкин о проекте, ставшем "американской горкой" для Вашингтона.

  • Карикатура Сергея Елкина о том, в чем Трамп заподозрил Путина

    Политика Трампа в карикатурах

    В чем Дональд Трамп заподозрил Владимира Путина

    Дональд Трамп считает, что российский президент Владимир Путин может быть причастен к политическим убийствам и отравлениям. Карикатурист Сергей Елкин о заявлении главы Белого дома.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Как Трамп Путину отмену санкций посулил

    Дональд Трамп заявил, что может подумать о снятии санкций с России, если Кремль согласится на сотрудничество с США по вопросам Сирии и Украины. Сергей Елкин сравнил слова Трампа с обещаниями гадалки.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп под ударом после встречи с Путиным

    Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина не понравилась многим в Конгрессе. Особенно взъелись на президента США его соперники-демократы. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Американцы готовят санкционный удар против России

    В Конгресс внесен законопроект о новых жестких санкциях в адрес Москвы из-за вмешательства России в выборы в США. Удастся ли Путину отразить атаку, и за кого болеет президент Трамп? Взгляд Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергей Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Что стало с НАТО после саммита с Трампом

    Саммит НАТО в Брюсселе стал шоу одного человека - президента США Дональда Трампа, чьи противоречивые заявления затмили другие события встречи. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Заложница "Северного потока", или Как Трамп видит Германию

    На саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп назвал Германию "заложницей" России, объяснив это строительством газопровода "Северный поток-2". Взгляд Сергея Елкина на заявление президента США.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Ответ ЕС на пошлины США: если ты меня не любишь, то я тоже нет

    Евросоюз ответил на решение президента США Трампа обложить пошлинами европейские сталь и алюминий. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал появление новых торговых барьеров.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп вносит раскол в G7

    Саммит G7 в Канаде проходит на фоне серьезных разногласий президента США Дональда Трампа с европейскими коллегами. Взгляд Сергея Елкина на встречу мировых лидеров в Квебеке.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Сделка Трампа и Кима: безопасность в обмен на денуклеаризацию

    Ким Чен Ын пообещал полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Трамп обязался предоставить Северной Корее гарантии безопасности. Сергей Елкин о "выходе" лидера КНДР из атомного бункера.

  • Телефонный разговор Трампа и Путина

    Политика Трампа в карикатурах

    Как Дональд Трамп пригласил Владимира Путина в гости

    Президент США Дональд Трамп по телефону обсудил с Владимиром Путиным их предстоящую встречу, которая может пройти в Вашингтоне. Вот как увидел этот разговор карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын: чья… кнопка больше?

    Перепалку между президентом США и лидером Северной Корее о мощи ядерных потенциалов двух стран карикатурист Сергей Елкин расценил как спор детей в песочнице.

  • Статуя Свободы с русским самоваром

    Политика Трампа в карикатурах

    Российский след в американской политике

    В США продолжается расследование возможного вмешательства Кремля в президентские выборы. Вашингтон готов выделить миллиарды на противодействие Москве. Карикатурист Сергей Елкин о меняющихся реалиях.

  • Боеголовки ракет с прическами Трампа и Ким Чен Ына

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын столкнулись лбами

    КНДР и США продолжают обмениваться угрозами. Пентагон заявляет о планах превентивного удара по КНДР, Пхеньян грозит нанести удар по авиабазе США на Гуаме. Взгляд Сергея Елкина.

  • карикатура Елкина о Трампе

    Политика Трампа в карикатурах

    А был ли компромат?

    Накануне вступления Трампа в должность президента появились сообщения о том, что российские спецслужбы якобы могут обладать компроматом на него. Американский лидер все отрицал, Путин рассказал, что в РФ самые лучшие "девушки с социально пониженной ответственностью", но они все же не приглянулись Трампу. В итоге никто так и не понял, что это было. Может, время компромата просто еще не пришло?

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 14:11

Грозит ли импичмент Трампу после публикации доклада спецпрокурора Мюллера. DW Новости (19.04.2019)

Контекст

Трамп объявил об участии в президентской гонке 2020 года

Действующий глава Белого дома предостерег сторонников от возможной победы кандидата-демократа. От Республиканской партии в президентской гонке участвуют два кандидата и более 20 - от демократов. (19.06.2019)  

Комментарий: Никакой передышки для Трампа после доклада спецпрокурора

Доклад Мюллера вряд ли станет поворотным моментом в президентстве Трампа. Но его бизнес и роль главы государства будут и дальше волновать Конгресс и Минюст США, считает Александра фон Намен. (25.03.2019)  

Трамп заявил, что потерял "огромные деньги" за время своего президентства

В интервью The New York Times Трамп прокомментировал финансовый аспект своей должности. Он утверждает, что это его "крупнейшая потеря за все времена". Трамп также подтвердил, что намерен баллотироваться на второй срок. (01.02.2019)  

Политика Трампа в карикатурах

Действия Дональда Трампа не оставляют равнодушными и часто вызывают негодование многих. Фотогалерея DW о том, каким видит президента США и его решения карикатурист Сергей Елкин. (01.02.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Грозит ли импичмент Трампу после публикации доклада спецпрокурора Мюллера. DW Новости (19.04.2019)  

"Надувной" Трамп и протесты: как проходит визит президента США в Лондон  

Как Меркель атаковала Трампа в Гарварде, не называя его по имени  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Зеленский в Берлине: Меркель на грани обморока, президент Украины ни при чем  

Комментарий: Олигархическая Молдавия пришлась не ко двору РФ, США и ЕС  

Леонид Волков: Политика - не грязное дело  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно