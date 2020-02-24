 Христианско-демократический союз обеспечит равное участие женщин в руководстве партии | Новости из Германии о Германии | DW | 08.07.2020

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Германия

Христианско-демократический союз обеспечит равное участие женщин в руководстве партии

Доля женщин на руководящих постах в ХДС к 2025 году будет доведена до 50 процентов. Увеличение квоты женщин в руководстве партии начнется уже в 2021 году.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Правящий в Германии Христианско-демократический союз (ХДС) к 2025 году обеспечит равное участие женщин и мужчин на руководящих постах. Комиссия ХДС по структуре и назначениям после многочасовых напряженных дискуссий рано утром в среду, 8 июля, договорилась о поэтапном увеличении квоты женщин в руководстве партии, сообщили немецкие СМИ со ссылкой на источники в ХДС.

Согласно договоренности, с 1 января 2021 года доля женщин на руководящих постах на окружном уровне будет доведена до 30 процентов. К началу 2023 года она будет увеличена до 40 процентов, а к 1 января 2025 года - до 50 процентов. Аналогичные правила будут действовать и при составлении партийных списков на выборах в Европарламент, бундестаг и ландтаги (парламенты федеральных земель). Договоренность позволяет отклоняться от установленных квот в случае нехватки кандидатов-женщин.

В настоящее время доля женщин среди членов ХДС составляет около 26 процентов. Впредь окружные руководители ХДС будут обязаны отчитываться о выполнении женской квоты и мерах по продвижению женщин в партии. Если в правлениях ХДС не удастся соблюсти женскую квоту, соответствующие посты будут оставаться вакантными.

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    Автор: Наталья Позднякова


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