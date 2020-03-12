Христианские демократы отменили партийный съезд из-за коронавируса

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) объявила в четверг, 12 марта, об отмене намеченного на 25 апреля партийного съезда, на котором должны были состояться выборы нового лидера ХДС. Причиной такого решения стала эпидемия коронавируса.

"Для ХДС всегда на первом месте была страна, а на втором - партия. Здоровье людей в нашей стране для нас приоритетно по отношению ко всему прочему", - подчеркнула Крамп-Карренбауэр в письме членам ХДС. По ее словам, по состоянию на сегодняшний день съезд еще мог бы состояться, но на фоне текущих прогнозов развития инфекции его проведение в намеченный срок невозможно. "Я буду рекомендовать федеральному правлению партии отложить намеченный съезд и провести его, как только эпидемическая ситуация позволит это сделать", - заявила глава ХДС. По словам Крамп-Карренбауэр, это решение согласовано с руководством партии и всеми кандидатами на пост нового партийного лидера.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр была избрана председателем ХДС чуть больше года назад, сменив на этот посту Меркель, которая отказалась от партийной должности, чтобы до окончания канцлерских полномочий в 2021 году оставаться во главе правительства. Однако неожиданно 9 февраля потенциальная преемница Меркельотказалась от борьбы за пост канцлера и анонсировала свой уход с поста лидера ХДС.

Участникам будущего съезда ХДС предстоит выбрать нового председателя из трех кандидатов. Это - глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen), премьер-министр федеральной земли, Северный Рейна - Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet) и бывший председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц (Friedrich Merz), который на прошедших выборах главы ХДС в декабре 2018 года противостоял Крамп-Карренбауэр и проиграл во втором туре, заручившись поддержкой 48,2 процента участников съезда.

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