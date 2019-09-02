Храм дизайна и архитектуры: в Дессау открыт новый Музей Баухауса (фото)

В Дессау находятся не только здания, в которых располагалась эта легендарная школа, но и вторая по значимости коллекция Баухауса в мире.
Театральные маски, изготовленные для торжественной церемонии по историческим эскизам Оскара Шлеммера (Oskar Schlemmer) - одного из профессоров Баухауса
Дессау • Эти фотографии сделаны в немецком городе Дессау в земле Саксония-Анхальт, где в воскресенье, 8 сентября, был открыт новый Музей Баухауса (Bauhaus Museum Dessau). На торжественной церемонии присутствовала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel).
Открытие нового музея приурочено к 100-летию создания этой Высшей школы строительства и художественного конструирования. Она была основана Вальтером Гропиусом (Walter Gropius) в 1919 году в тюрингском Веймаре, где недавно также открыли новый музей, и позже переехала в Дессау. Памятники Баухауса в этих городах включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Ангела Меркель и другие участники торжественной церемонии в Дессау - премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф (Reiner Haseloff), д-р Клаудиа Перрен (Dr. Claudia Perren) - директор Фонда Баухауса в Дессау и обербургомистр Дессау Петер Курас (Peter Kuras)
Строительство здания для нового музея в Дессау обошлось в 28,5 миллиона евро. Первая выставка состоит из 1200 объектов и документов. Всего же коллекция Баухауза в Дессау состоит из около 49 тысяч каталогизированных предметов. Она является второй по значимости в мире после Архива Баухауса (Bauhaus-Archiv) в Берлине.
Смотрите также:
Памятники Баухауса: Хаус-ам-Хорн в Веймаре
Музей Баухауса в Веймаре
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