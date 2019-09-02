 Храм дизайна и архитектуры: в Дессау открыт новый Музей Баухауса (фото) | Кадр дня | DW | 09.09.2019

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Кадр за кадром

Храм дизайна и архитектуры: в Дессау открыт новый Музей Баухауса (фото)

В Дессау находятся не только здания, в которых располагалась эта легендарная школа, но и вторая по значимости коллекция Баухауса в мире.

Театральные маски, изготовленные для торжественной церемонии по историческим эскизам Оскара Шлеммера (Oskar Schlemmer) - одного из профессоров Баухауса

Театральные маски, изготовленные для торжественной церемонии по историческим эскизам Оскара Шлеммера (Oskar Schlemmer) - одного из профессоров Баухауса

Дессау • Эти фотографии сделаны в немецком городе Дессау в земле Саксония-Анхальт, где в воскресенье, 8 сентября, был открыт новый Музей Баухауса (Bauhaus Museum Dessau). На торжественной церемонии присутствовала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel).

Новое здание Музея Баухауса в Дессау

Новое здание Музея Баухауса в Дессау

Открытие нового музея приурочено к 100-летию создания этой Высшей школы строительства и художественного конструирования. Она была основана Вальтером Гропиусом (Walter Gropius) в 1919 году в тюрингском Веймаре, где недавно также открыли новый музей, и позже переехала в Дессау. Памятники Баухауса в этих городах включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Ангела Меркель и другие участники торжественной церемонии в Дессау - премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф (Reiner Haseloff), д-р Клаудиа Перрен (Dr. Claudia Perren) - директор Фонда Баухауса в Дессау и обербургомистр Дессау Петер Курас (Peter Kuras)

Ангела Меркель и другие участники торжественной церемонии в Дессау - премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф (Reiner Haseloff), д-р Клаудиа Перрен (Dr. Claudia Perren) - директор Фонда Баухауса в Дессау и обербургомистр Дессау Петер Курас (Peter Kuras)

Строительство здания для нового музея в Дессау обошлось в 28,5 миллиона евро. Первая выставка состоит из 1200 объектов и документов. Всего же коллекция Баухауза в Дессау состоит из около 49 тысяч каталогизированных предметов. Она является второй по значимости в мире после Архива Баухауса (Bauhaus-Archiv) в Берлине.

Смотрите также:
Памятники Баухауса: Хаус-ам-Хорн в Веймаре

  • Веймар

    Хаус-ам-Хорн в Веймаре

    Хаус-ам-Хорн (Haus Am Horn) был возведен в Веймаре в 1923 году для первой выставки Баухауса, основанного здесь Вальтером Гропиусом в 1919 году. Автором проекта был художник Георг Мухе (Gerg Muche).

  • Веймар

    Хаус-ам-Хорн в Веймаре

    Сейчас этот дом входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в этом тюрингском городе. На фотографии - комната, предназначавшаяся для столовой.

  • Веймар

    Хаус-ам-Хорн в Веймаре

    Сейчас к 100-летию основания Высшей школы строительства и художественного конструирования в Веймаре отреставрировали это знаковое здание в истории Баухауса, на что было потрачено в общей сложности около 600 тысяч евро.

  • Веймар

    Хаус-ам-Хорн в Веймаре

    Такой туалетный столик для комнаты хозяйки дома в 1923 году разработал Марсель Брёйер (Marcel Breuer). Сейчас для экспозиции была изготовлена его копия.

  • Веймар

    Хаус-ам-Хорн в Веймаре

    Белыми контурными макетами обозначены места, где стояла другая мебель - шкаф и кровать.

  • Веймар

    Хаус-ам-Хорн в Веймаре

    Кухню для этого дома создала Маргаретте Шютте-Лихоцки (Margarete Schütte-Lihotzky). Она поставила перед собой задачу наиболее рационально организовать здесь рабочее пространство.

  • Веймар

    Хаус-ам-Хорн в Веймаре

    Отметим также, что через несколько лет Маргаретте Шютте-Лихоцки разработала так называемую "Франкфуртскую кухню", вошедшую в историю мебельного дизайна и считающуюся прототипом современной встраиваемой кухонной мебели.

  • Веймар

    Хаус-ам-Хорн в Веймаре

    Напоследок бросим взгляд еще на несколько деталей - регулятор батареи отопления…

  • Веймар

    Хаус-ам-Хорн в Веймаре

    … и смесители для ванной комнаты.

    Автор: Максим Нелюбин


Музей Баухауса в Веймаре

  • Здание Музея Баухауса в Веймаре

    Музей Баухауса в Веймаре

    Современная архитектура

    100 лет назад архитекторы, преподававшие и прошедшие обучение в Баухаусе, знаменитой Высшей школе строительства и художественного конструирования, разработали все те элементы, без которых мы не можем представить себе сегодня ни одного современного здания. Музей Баухауса также построен в духе и согласно традициям школы, основанной в Веймаре 12 апреля 1919 года.

  • Здание Музея Баухауса

    Музей Баухауса в Веймаре

    Спорный проект

    Здание Музея Баухауса, впервые открывшее двери для посетителей 6 апреля 2019 года, спроектировано известным берлинским архитектором Хайке Ханада (Heike Hanada). Жители Веймара приняли проект не сразу. Сначала им не очень понравилась идея строительства в городе огромного куба серого цвета.

  • Здание Музея Баухауса изнутри

    Музей Баухауса в Веймаре

    Примирение

    Неординарный архитектурный проект все же убедил жителей Веймара. Во-первых, здание фантастически смотрится в темное время суток - когда зажигается светодиодная подсветка по периметру здания. Во-вторых, пространство внутри наполнено воздухом и светом, а линии и цветовое оформление радуют глаз.

  • Карнавальное шествие по случаю открытия Музея Баухауса в Веймаре

    Музей Баухауса в Веймаре

    Праздник в Веймаре

    В апреле Веймар официально начал отмечать 100-летний юбилей Баухауса. Помимо того, что открылся музей, по улицам города прошел карнавал. Среди ряженых были и те, кто предстал перед публикой в виде... Музея Баухауса.

  • Карнавал в честь Баухауса. Веймар, 6 апреля 2019 года

    Музей Баухауса в Веймаре

    Карнавал в честь Баухауса

    Другие костюмы были призваны напомнить об основных формах и цветах, придуманных профессорами и учениками веймарской школы.

  • Здание Музея Баухаса в Веймаре

    Музей Баухауса в Веймаре

    По соседству

    В 1933 году Баухаус закрыли национал-социалисты. Символично, что Музей Баухауса в Веймаре построили рядом со зданием, построенным нацистами. Gauforum (на фото - справа) должен был символизировать мощь и централизованность власти "третьего рейха", и при Гитлере здесь располагалась местная администрация. В 1946 году здание заняли советские военные, а сейчас здесь - земельная администрация Тюрингии.

  • Легендарная колыбель Петера Келера

    Музей Баухауса в Веймаре

    Легендарная колыбель

    Эту детскую колыбельку создал немецкий график, дизайнер и архитектор Петер Келер, сначала учившийся, а потом работавший в Баухаусе. Сегодня знаменитая люлька - один из самых ярких экспонатов веймарского Музея Баухауса.

  • Произведения художников Баухауса

    Музей Баухауса в Веймаре

    Живопись

    В разные годы в Баухаусе работали Кандинский, Клее, Шлеммер, Файнингер, Мохой-Надь, Иттен. Живопись также является частью экспозиции нового веймарского музея.

  • Мебель в Музее Баухауса

    Музей Баухауса в Веймаре

    Мебель

    Конечно, не мог обойтись Музей Баухауса и без лампы Вагенфельда, а также без кресел и стульев Мис ван дер Роэ и Брёйера. Без этих предметов сложно себе представить современный офис. Конечно, мебель была модифицирована и выглядит сейчас немного иначе, но начиналось все 100 лет назад!

  • Экс-канцлер Герхард Шредер с супругой

    Музей Баухауса в Веймаре

    Экс-канцлер с супругой

    На открытии музея в Веймаре было замечено немало известных личностей. Посмотреть на экспонаты, к примеру, пришел экс-канцлер Герхард Шредер с супругой Ким Со Ён. Судя по всему, музей приятно удивил пару.

    Автор: Дарья Брянцева


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Контекст

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Хаус-ам-Хорн в Веймаре  

Музей Баухауса в Веймаре  

Ссылки в интернете

www.bauhaus-dessau.de

Баухаус в Дессау

Аудио- и видеофайлы по теме

Легендарному Баухаусу 100 лет  

Баухаус в Дессау: история, архитектура, бренд  

Идеальный дом будущего  

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