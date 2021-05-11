Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Храмовая гора

Самая спорная религиозная святыня на Ближнем Востоке - Храмовая гора в Иерусалиме. Она почитается как мусульманами, так и иудеями.

Храмовая гора в Иерусалиме - самое сакральное место для иудаизма и третье по святости для ислама. В настоящее время на Храмовой горе расположены две крупные мечети, по преданию, с нее вознесся на небеса пророк Мухаммед. Там же находится главная святыня иудаизма - развалины Храма Соломона, от которого сохранилась только Стена плача. В октябре 2016 года ЮНЕСКО утвердила резолюцию Палестинской автономии и ряда арабских стран, в которой Храмовая гора в Иерусалиме названа исключительно мусульманской святыней, что вызвало протест Израиля.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 11.05.21 *** Flames and smoke rise during Israeli air strikes amid a flare-up of Israel-Palestinian violence, in the southern Gaza Strip May 11, 2021. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa TPX IMAGES OF THE DAY REFILE - QUALITY REPEAT

Палестинцы выпустили по Израилю более 200 ракет 11.05.2021

Израиль отреагировал на обстрел ракетными ударами по целям в секторе Газа. Министерство обороны Израиля мобилизует пять тысяч резервистов.
Palestinian protesters clash with Israeli security forces at Jerusalem's Al-Aqsa mosque compound on May 10, 2021, ahead of a planned march to commemorate Israel's takeover of Jerusalem in the 1967 Six-Day War. (Photo by Ahmad GHARABLI / AFP) (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

В Восточном Иерусалиме в результате беспорядков ранены сотни людей 10.05.2021

Палестинцы забрасывали камнями израильских полицейских на Храмовой горе. Беспорядки вспыхнули перед запланированным маршем евреев в память о захвате Израилем Восточного Иерусалима в 1967 году.
Palestinian protesters rush away amid clashes with Israeli security forces at the al-Aqsa mosque compound in Jerusalem, on May 7, 2021. (Photo by Ahmad GHARABLI / AFP) (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

ЕС и США призвали Израиль и палестинцев к деэскалации конфликта в Восточном Иерусалиме 08.05.2021

Евросоюз настаивает на привлечении к ответственности виновных в росте напряженности в Восточном Иерусалиме. Госдеп США призвал как палестинцев, так и Израиль избегать шагов, которые могут усугубить конфликтную ситуацию.
An Israeli policeman shouts at a Palestinian man to leave the Damascus Gate to the Old City of Jerusalem after clashes at the Al-Aqsa Mosque compound, Friday, May 7, 2021. Palestinian worshippers clashed with Israeli police late Friday at the holy site sacred to Muslims and Jews, in an escalation of weeks of violence in Jerusalem that has reverberated across the region. (AP Photo/Maya Alleruzzo)

В Иерусалиме в столкновениях палестинцев и полиции ранены более 200 человек 08.05.2021

Израильские полицейские ответили резиновыми пулями и перцовым газом на попытки палестинцев забросать их камнями у мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Это не первое столкновение с начала Рамадана.
EU High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell speaks during a joint press conference with German Foreign Minister on January 27, 2020 at the German Foreign Ministry's Villa Borsig in North Berlin. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP) (Photo by TOBIAS SCHWARZ/AFP via Getty Images)

Евросоюз осудил угрозы иранского аятоллы в адрес Израиля 21.05.2020

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал призывы аятоллы Хаменеи угрозой международному миру и безопасности. Ранее Хаменеи обнародовал рисунок об "окончательном решении" в Иерусалиме.
Palestinians run for cover from sound grenades at the al-Aqsa Mosque compound in the Old City of Jerusalem on August 11, 2019, as clashes broke out with Israeli forces during the overlapping Jewish and Muslim holidays of Eid al-Adha and the Tisha B'av holiday inside the historic compound which is considered the third-holiest site in Islam and the most sacred for Jews, who revere it as the location of the two biblical-era temples. - The compound, which includes the Al-Aqsa mosque and the Dome of the Rock, is one of the most sensitive sites in the Israeli-Palestinian conflict. (Photo by Ahmad GHARABLI / AFP) (Photo credit should read AHMAD GHARABLI/AFP/Getty Images)

В Иерусалиме из-за беспорядков на Храмовой горе пострадали 65 человек 11.08.2019

Полиция запретила вход на Храмовую гору для евреев, так как отмечаемый ими день национального траура по разрушенному Храму совпал с мусульманским праздником Курбан-байрам.
02.06.2019, Israel, Jerusalem: Israelische Polizisten verhaften einen Palästinenser auf dem Tempelberg. Unruhen brachen aus, nachdem israelische Nationalisten die umstrittene Stätte besucht hatten, die von Juden als Tempelberg und von Muslimen als «edles Heiligtum» bezeichnet wird. Am Jerusalemtag feiert die jüdische Bevölkerung die Eroberung Ostjerusalems im Jahr 1967 und somit die Wiedervereinigung der Stadt. Foto: Mahmoud Illean/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

На Храмовой горе в Иерусалиме вновь произошли столкновения 02.06.2019

Из-за посещения еврейскими ортодоксами Храмовой горы в Иерусалиме мусульмане атаковали представителей полиции. Полиция заявила, что разрешила ортодоксам подняться на гору из-за дня Иерусалима.
RAMALLAH, WEST BANK - AUGUST 24: Palestinian flags fly next to the tomb of former leader Yasser Arafat at the Muqata on August 24, 2011 in Ramallah, West Bank. Palestinian President Mahmoud Abbas will formally submit the application for Palestinian statehood to the 66th United Nations General Assembly in New York on September 20th. The Palestinians and the Israelis are taking part in global diplomatic lobbying to win support for their differing positions on statehood. The Palestinian bid is borne from two decades of on-and-off peace talks that have failed to produce a deal. The ultimate goal of the Palestinian Authority is to end Israeli occupation and to establish a sovereign and independent state on the 1967 borders with Jerusalem as its capital. (Photo by Christopher Furlong/Getty Images)

ООП заморозила признание государства Израиль 30.10.2018

Руководство ООП отказалось от выполнения всех палестинских обязательств, вытекающих из соглашения в Осло. В ООП указали, что данное решение принято в ответ на игнорирование Израилем своих обязательств.
JERUSALEM - JULY 27: A group of Palestinian youth set off fireworks in response to Israeli forces during a protest against intervention of Israeli forces after they entered East JerusalemÄôs flashpoint Al-Aqsa Mosque and began attacking Muslim worshipers on July 27, 2018 at al-·?§aram ash-Sharif of Al Aqsa Mosque in Jerusalem. Dozens of Palestinians were reported to be injured. Mostafa Alkharouf / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Израильская полиция штурмовала мечеть Аль-Акса в Иерусалиме 27.07.2018

После столкновений с палестинцами на Храмовой горе в Иерусалиме израильская полиция штурмовала мечеть Аль-Акса. Двух палестинцев, участвовавших в протестах в секторе Газа, застрелили израильские солдаты.
16.07.2017 Israeli border police stand in front of Palestinian Muslims praying outside the Temple Mount, also called Noble Sanctuary by Muslims, near the Lion's Gate in Jerusalem's Old City, to protest new Israeli security measures, July 16, 2017. Israeli security reopened the Temple Mount after installing added security measures, including metal detectors and cameras, after the holy site was closed since three Israeli Arabs killed two Israeli police officers in a shooting attack on Friday. The heads of the Jerusalem Islamic Waqf refused to enter the holy site through Israeli metal detectors and organized a prayer outside the gate. - Photo by Debbie Hill/UPI Photo via Newscom picture alliance |

Израиль вновь ограничивает доступ на Храмовую гору 28.07.2017

Для совершения пятничной молитвы на Храмовую гору не будут допущены мужчины моложе 50 лет, сообщила израильская полиция после новых столкновений с палестинцами.
27.07.2017 Palestinians react as a stun grenade explodes at the compound known to Muslims as Noble Sanctuary and to Jews as Temple Mount, after Israel removed all security measures it had installed at the compound, and Palestinians entered the compound in Jerusalem's Old City July 27, 2017. REUTERS/Muammar Awad

На Храмовой горе произошли новые столкновения 27.07.2017

Несмотря на заверения исламских духовных лидеров о том, что конфликт исчерпан, в районе Храмовой горы произошли столкновения, в которых пострадали десятки людей. Кадыров выразил желание лично охранять Аль-Аксу.
25.07.2017 *** Palestinians walk next to Israeli security forces at the entrance of the compound known to Muslims as Noble Sanctuary and to Jews as Temple Mount at morning after Israel removed the new security measures there, in Jerusalem's Old City July 25, 2017. REUTERS/Ronen Zvulun

Израиль демонтирует защитные сооружения на Храмовой горе 27.07.2017

Убрав металлоискатели от подступов к Храмовой горе, Израиль демонтирует и другие защитные сооружения, в частности заградительные решетки. Нетаньяху грозит закрыть бюро "Аль-Джазиры" за подстрекательство к насилию.
25.07.2017 *** Palestinian women pray outside the compound known to Muslims as Noble Sanctuary and to Jews as Temple Mount at morning after Israel removed the new security measures there, in Jerusalem's Old City July 25, 2017. REUTERS/Ronen Zvulun

Палестинцы намерены продолжать бойкот Храмовой горы 25.07.2017

Несмотря на то, что Израиль убрал металлоискатели при входе на Храмовую гору, палестинцы не намерены отменять бойкот этого священного для мусульман места. Меры безопасности были усилены в ответ на убийство полицейских.
sraeli border police wait to screen Palestinian Muslims at a newly installed metal detector at a main entrance to the Temple Mount, also called Noble Sanctuary by Muslims, near the Lion's Gate in Jerusalem's Old City, July 16, 2017. Israeli security reopened the Temple Mount after installing added security measures, including metal detectors and cameras, after the holy site was closed since three Israeli Arabs killed two Israeli police officers in a shooting attack on Friday. The heads of the Jerusalem Islamic Waqf refused to enter the holy site through the Israeli metal detectors and organized a prayer outside the mosque compound. - Photo by Debbie Hill/UPI Photo via Newscom picture alliance |

Израиль уберет металлоискатели у подходов к Храмовой горе 25.07.2017

Израильские власти решили заменить рамки металлодетекторов у Храмовой горы другими средствами.

RAMALLAH, WEST BANK - JULY 21 : Israeli forces intervene to Palestinian demonstrators using tear gas as they stage a demonstration to protest Israeli violations and restrictions on Al Aqsa Mosque at Qalandiya checkpoint in Ramallah, West Bank on July 21, 2017. Israeli Government restricted entrance of under 50-year-old Palestinians to the the Al-Aqsa Mosque Compound and assembled metal detector gates. Qalandiya military checkpoint, located between East Jerusalem and West Bank. Issam Rimawi / Anadolu Agency |

Спецпосланник ООН призвал решить конфликт в Иерусалиме до пятницы 24.07.2017

Если не решить спор вокруг Храмовой горы в Иерусалиме до новой пятничной молитвы, конфликт может еще больше обостриться, предостерег спецпосланник ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов.
Amman, Jordanien / Amman, Jordan BLWX103259 Copyright: xblickwinkel/McPhotox/IvanxVdovinx Amman Jordan Amman Jordan Copyright xblickwinkel McPHOTOx IvanxVdovinx

При нападении на посольство Израиля в Иордании погибли люди 23.07.2017

В ходе инцидента с применением огнестрельного оружия был убиты два иорданца. Гражданин Израиля получил тяжелое ранение. Другие подробности произошедшего пока неизвестны.
Показать еще