Самая спорная религиозная святыня на Ближнем Востоке - Храмовая гора в Иерусалиме. Она почитается как мусульманами, так и иудеями.

Храмовая гора в Иерусалиме - самое сакральное место для иудаизма и третье по святости для ислама. В настоящее время на Храмовой горе расположены две крупные мечети, по преданию, с нее вознесся на небеса пророк Мухаммед. Там же находится главная святыня иудаизма - развалины Храма Соломона, от которого сохранилась только Стена плача. В октябре 2016 года ЮНЕСКО утвердила резолюцию Палестинской автономии и ряда арабских стран, в которой Храмовая гора в Иерусалиме названа исключительно мусульманской святыней, что вызвало протест Израиля.