 Хочешь кофе, плати залог (фото) | Кадр дня | DW | 20.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

Хочешь кофе, плати залог (фото)

Во Франкфурте-на-Майне вводят многоразовые стаканчики для кофе to go.

Многоразовые стаканчики и залоговые монетки

Франкфурт-на-Майне • Согласно данным немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe, каждый час в Германии используется около 320 тысяч одноразовых стаканчиков для кофе. За год в целом по стране набирается примерно 40 тысяч тонн такого мусора. Если прибавить одноразовые стаканчики для других напитков, а также пластиковые палочки для размешивания сахара, то, как подсчитали в Федеральном ведомстве окружающей среды Германии, цифра превысит 100 тысяч тонн в год.

Все больше любителей брать кофе с собой, осознавших проблему, приобретают себе кружки-термосы. Чтобы уменьшить объемы этого мусора, во многих немецких городах начали также вводить системы многоразовых стаканчиков для кофе to go, которые можно обменять или наполнить в кафе и барах, участвующих в таких проектах. На этой неделе свою акцию по борьбе с загрязнением города одноразовыми стаканчиками стартовали во Франкфурте-на-Майне. По оценкам здешней коммунальной уборочной службы, каждый год в урны на улицах этого города попадает около 25 миллионов одноразовых стаканчиков.

В акции #MainBecher пока участвует 25 кафе и баров, но до начала следующего года их число должно увеличиться до двухсот. Чтобы пользоваться такими стаканчиками, нужно будет вначале приобрести залоговый жетон стоимостью три евро. При сдаче многоразового стаканчика жетон возвращается и может быть использован снова, когда возникнет необходимость и желание вновь взять кофе с собой. До конца 2021 года здесь планируют ввести в оборот 150 тысяч многоразовых стаканчиков.  

Смотрите также:
Любопытные факты о кофе

  • Кофе - любимый напиток немцев

    Любопытные факты о кофе

    Любимец немцев

    Вопреки бытующему мнению любимым напитком жителей Германии следует считать вовсе не пиво, а кофе. Почти 160 литров кофе в год, то есть две-три чашки в день, выпивает в среднем каждый немец. На втором месте по популярности - минеральная вода. И только затем идет пиво: ежегодно среднестатистический житель страны употребляет около ста литров этого хмельного напитка.

  • Кофе с собой

    Любопытные факты о кофе

    Двоякое воздействие

    Кофеин, содержащийся в кофе, учащает пульс, расширяет кровеносные сосуды, при этом сужая сосуды головного мозга и повышая давление. Он тонизирует, снимает усталость, способствует улучшению концентрации. Но этот напиток может вызвать и привыкание. В частности, головные боли являются проявлением синдрома отмены.

  • Кофе: вредно или полезно?

    Любопытные факты о кофе

    Вредно или полезно?

    И все же вредным напитком кофе считать нельзя. Напротив, чашки три-четыре в день выпивать полезно, утверждают сотрудники немецкого Зеленого Креста. Обнадеживают результаты исследований: кофе оказывает профилактическое действие и снижает риск цирроза печени, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

  • Кофе продлевает жизнь

    Любопытные факты о кофе

    Кофе продлевает жизнь

    Международное агентство по изучению рака (МАИР) провело в десяти странах Европы многолетнее исследование. У полмиллиона его участников, пивших кофе в свое удовольствие, ученые обнаружили более здоровую печень и крепкую иммунную систему. Кофе продлевает жизнь - еще один вывод ученых. При этом неважно, как он приготовлен - пропущен через фильтр или нет.

  • Горячо, значит - опасно!

    Любопытные факты о кофе

    Горячо, значит - опасно!

    Потребление кофе снижает вероятность появления раковых опухолей на печени и матке. Но Международное агентство по изучению рака предостерегает от слишком горячих напитков (65 градусов и выше). Их потребление повышает риск развития раковой опухоли в пищеводе.

  • Родина кофе

    Любопытные факты о кофе

    Родина кофе

    Родина кофейного дерева - Эфиопия. Семена этого растения - кофейные зерна - собирают вручную, очищают и сушат. Сырье отправляется дальше на обжарку. Самый крупный производитель кофе сегодня - Бразилия.

  • Гамбург - кофейная гавань Европы

    Любопытные факты о кофе

    Гамбург - кофейная гавань Европы

    Каждый год во всем мире собирают около восьми миллионов тонн кофейных зерен. В основном урожай идет на экспорт. Больше всего кофейного сырья в Европе проходит через порт в Гамбурге. Отсюда зерна отправляют в Скандинавию, Восточную Европу и, конечно же, в другие города Германии.

  • Кофе не для слабонервных

    Любопытные факты о кофе

    Кофе не для слабонервных

    Для настоящих знатоков есть и специфический сорт кофе - самый дорогой в мире. Перед обжаркой зерна арабики проходят более чем нестандартную обработку, совершив "путешествие" через пищеварительный тракт слонов. Кофе сорта Black Ivory производят в Таиланде.

  • Где живут любители кофе?

    Любопытные факты о кофе

    Где живут любители кофе?

    Немцы занимают восьмое место в списке самых заядлых кофеманов в Европе. В среднем 6,6 килограммов ароматных зерен в год использует житель Германии для приготовления любимого напитка. Почти столько же, сколько и в Италии (6,7 кг). Рекордсменами по кофепитию считаются финны (более 10 кг), жители Нидерландов (более 9,5 кг) и шведы (около 9,5 кг). Чуть меньше кофе пьют датчане, норвежцы, австрийцы.

  • Победительница немецкого чемпионата бариста

    Любопытные факты о кофе

    Чемпионат бариста

    Популярных рецептов приготовления кофе сегодня множество. В конце ХХ века не менее популярной стала профессия баристы. Овладеть искусством правильного приготовления кофе можно в специальных школах. А затем принять участие в соревнованиях. На снимке - победительница чемпионата Германии 2016 года, бариста Хлое Наттрасс.

  • Турнир официантов в Берлине

    Любопытные факты о кофе

    Турнир официантов

    Cварить кофе - это одно, его еще надо и красиво подать. Поставить его на поднос и пробежать 400 метров, не расплескав напиток, считается высшим пилотажем среди официантов. Этот турнир ежегодно проводится в нескольких городах Германии. На снимке - участницы состязания в Берлине в мае 2015 года.

  • Кофейная картина

    Любопытные факты о кофе

    Кофейная картина

    Кофе - источник вдохновения. "Пробуждение" - так назвал свое произведение из кофейных зерен московский художник Аркадий Ким. Картину размером 30 квадратных метров художник и его пятеро помощников создали в июне 2012 года в парке Горького. 240 килограммов кофейных зерен превратились в произведение искусства, занесенное в Книгу рекордов Гиннесса.

    Автор: Инга Ваннер, Бригитте Остерат


______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" 

Контекст

Как в Германии борются с вредным кофе

Кофе в одноразовых стаканчиках - проблема для экологии. Немецкие города пытаются избавиться от лишнего мусора. Все активнее становятся и университеты. (03.09.2019)  

Чем опасны стаканчики из бамбука

Сегодня многие отказываются от неэкологичной одноразовой посуды и переходят на многоразовые аналоги. Один из них - бамбуковые стаканы. Но оказалось, что они небезопасны. (06.08.2019)  

Как немцы решают проблему кофейного мусора

Бодрящий кофе с собой - удобное изобретение для современного человека и большая проблема для экологии. Как с ней борются в Германии и при чем тут фрайбургская кружка? (18.05.2018)  

Где в мире отказываются от пластиковой посуды

В России задумались о запрете одноразовой посуды из пластика, но пока без конкретных сроков. В ряде стран мира подобные ограничения уже утверждены и скоро вступят в силу. Подробности - у DW. (08.05.2019)  

В ФРГ намерены запретить пластиковые пакеты с 2020 года

Министерство охраны окружающей среды ФРГ разработало законопроект, запрещающий даже биоразлагаемые пакеты. За нарушения торговцам будет грозить штраф до 100 тысяч евро. (06.09.2019)  

Европарламент принял законопроект о борьбе с пластиковыми отходами

Европарламент одобрил запрет одноразовой пластиковой посуды, а также ограничил использование других изделий разового пользования из пластика. (27.03.2019)  

Как отказаться от пластика в быту

Загрязнение планеты пластиком - очень серьезная проблема. Ее надо решать не только на государственном и макроэкономическом уровне. Свой вклад в борьбу с ней можете внести и вы. (23.10.2018)  

Самые уютные кофейни Берлина

Гонконгская художница Хлое Ка Кей Яу очень любит и кофе, и кафе. Свои эскизы из Берлина она собрала в специальный путеводитель - "Caffeinated Sketchbook". (22.01.2018)  

Как Германия планирует бороться против пластикового мусора

Огромное количество пластикового мусора в океанах, морях и реках представляет собой опасность и для человека, и для животных. Германия намерена с этим бороться и предлагает свой план. (02.12.2018)  

Немецкие ветряки: ландшафты, фотографии и факты

Ветряки хорошо смотрятся на фотографиях, но часто их строительство наталкивается в Германии на сопротивление со стороны местных жителей и экологов. (16.07.2019)  

Пей яблочное вино каждый день

В Гессене яблочное вино является такой же традицией, что пшеничное пиво в Баварии. Äppelwoi, как его называют, известен далеко за пределами этой земли. (14.07.2016)  

10 причин любить Гессен

Гессен - немецкая земля со столицей в Рулетенбурге из "Игрока" Достоевского, вернее - Висбадене. Однако здесь еще много других достопримечательностей, например, фахверковые города. (25.10.2017)  

Любопытные факты о кофе  

Аудио- и видеофайлы по теме

Пеной по кофе: чемпионат мира по латте-арт в Берлине  

Как готовят кофе  

Кто придумал фильтр для кофе  

Также по теме

Deutscher Umwelthilfe Becher Müll Kaffee

Как в Германии борются с вредным кофе 03.09.2019

Кофе в одноразовых стаканчиках - проблема для экологии. Немецкие города пытаются избавиться от лишнего мусора. Все активнее становятся и университеты.

Plastikmüll am Meer

Жизнь без пластика: это реально! 03.05.2018

Более двух лет минуло с тех пор, как два немецких острова в Северном море решили отказаться от использования предметов из пластмассы. DW узнала, удалось ли им это.

Deutschland, Julia Post von Coffee to go again

Как немцы решают проблему кофейного мусора 18.05.2018

Бодрящий кофе с собой - удобное изобретение для современного человека и большая проблема для экологии. Как с ней борются в Германии и при чем тут фрайбургская кружка?

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера