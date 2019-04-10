 Хостел в жилом доме в РФ: нормальная гостиница или ночлежка для мигрантов? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 10.04.2019

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Россия

Хостел в жилом доме в РФ: нормальная гостиница или ночлежка для мигрантов?

Совет Федерации одобрил законопроект о запрете хостелов в жилых домах. За время обсуждения документа выяснилось, что в России хостел понимают совершенно по-разному. Как именно - у DW.

Молодые парни в арендованной квартире

В среду, 10 апреля, Совет Федерации поддержал законопроект о запрете хостелов в жилых помещениях. После подписи президентом закон, запрещающий оказывать гостиничные услуги в многоквартирных домах, должен вступить в силу с 1 октября.

Хостелы уйдут в тень?

Исключения составят помещения, официально оформленные как нежилой фонд - для этого хостел должен находиться на первом этаже дома или же над другим нежилым помещением. Кроме того, у такой гостиницы должен быть отдельный вход.

Девушка открывает рюкзак

В Москве квартирные хостелы получали лицензии и платили налоги

По словам члена правления Лиги хостелов Евгения Насонова, этим требованиям соответствует не более пяти процентов московских хостелов. "Остальные окажутся вне закона, - предупреждает Евгений. - Это очень плохо и очень глупо. Потому что хостелы - так или иначе - все равно будут работать".

Долгое время политика властей сводилась к тому, чтобы давать возможность рынку работать по-белому, напоминает Насонов: "В Москве квартирные хостелы получали лицензии, проходили классификацию как гостиницы и платили налоги. Некоторые из них даже получали премии комитета по туризму".

Почему депутат Хованская решила бороться с хостелами

Новый закон - это шаг в противоположном направлении, считает Насонов. История его принятия началась еще в 2016 году. Тогда депутат от "Справедливой России" Галина Хованская предложила дополнить текст статьи 17 Жилищного кодекса ("Не допускается размещение в жилых помещениях…") словами "а также гостиниц и иных средств размещения, оказание гостиничных услуг и иных услуг размещения".

Хованская мотивировала свою инициативу жалобами, которые поступают ей от жителей многоквартирных домов: "Речь идет о тысячах жалоб. Еженедельно по две-три жалобы приходят, и одна из них - из Москвы", - делилась Хованская с прессой.

Зал пленарных заседаний Госдумы

При третьем чтении законопроекта все смягчающие формулировки снова исчезли

Почти сразу последовала реакция Общественной палаты, которая сочла, что закон в таком виде "ограничит либо сделает невозможным перемещение внутри страны обширных слоев населения с низким доходом, что может привести к возникновению социальной напряженности. Более того, население курортных зон имеет многолетнюю практику использования малых средств размещения в качестве основного источника средств".

Формулировка Хованской закрывала или уводила в тень не только хостелы и мини-гостиницы, но и обычные квартиры, которые сдаются туристам посуточно - например, через сервис Airbnb.

Гостиница для абитуриентов или ночлежка для мигрантов?

После этого рассмотрение законопроекта отложили: сначала до думских выборов 2016 года, а потом до окончания чемпионата мира по футболу: было очевидно, что массово закрывать мини-гостиницы перед мировым первенством - не самая разумная мера. После чемпионата работу над законопроектом поручили депутату Александру Сидякину. Он долго трудился над формулировками, рассказал источник DW в Госдуме.

Символика ЧМ-2018 в центре Москвы

Цены на съем жилья в Москве во время ЧМ-2018 заметно выросли

"Сидякин ездил в Казань на совет по предпринимательству, - вспоминает собеседник DW. - И там глава правительства Татарстана Рустам Минниханов посоветовал ему не заниматься глупостями и сделать все возможное, чтобы закон в таком виде не был принят".

Дело в том, что в Казань каждое лето съезжаются абитуриенты, а их родители останавливаются хостелах. "И это носит вполне цивилизованный характер, хотя хостелы и не располагаются на первых этажах, поэтому для Татарстана закон невыгоден, там никто не жалуется на шум и драки", - продолжает источник DW.

ключ в двери

В Казань каждое лето съезжаются абитуриенты, а их родители останавливаются хостелах

Поэтому при втором чтении в тексте законопроекта появились формулировки, предназначенные урегулировать отношения хостельеров с жильцами домов - логика была в том, чтобы прежде чем закрывать хостел, узнать мнение соседей. "Появились конструкции "общее собрание", "с согласия владельцев смежных прилегающих помещений", - вспоминает собеседник DW. - Но потом Сидякина отправили работать в Башкирию, и на смену ему пришел заместитель Галины Хованской Сергей Пахомов, бывший мэр Сергиева Посада".

В Подмосковье иное представление о хостелах, объясняет наш источник: "Там слово "хостел" означает ночлежку для мигрантов - обычные съемные квартиры, где селятся по 15-20 человек и живут там постоянно, люди на них жалуются". Поэтому при третьем чтении все смягчающие формулировки снова исчезли - правда, вместе с фразой "и иных услуг размещения".

Контекст

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В нынешней редакции запрещается оказывать в жилых помещениях только гостиничные услуги - то есть менять белье, делать уборку, готовить завтраки. Таким образом, съемное туристическое жилье и Airbnb под новый закон не подпадает, уточнил собеседник DW в Госдуме.

"Туристическое жилье" как возможность выхода

Именно этим хостельеры и намерены воспользоваться, указывает Евгений Насонов: "Закон должен вступить в силу 1 октября. Мы надеемся, что к этому времени законодатели сформулируют понятие и концепцию так называемого "туристического жилья". Его владельцы не оказывают гостиничных услуг, не проходят классификацию, но законом такое жилье не запрещено".

Тем не менее Насонов возмущен новым законом и не понимает цели его принятия. "Нигде и никогда не было предъявлено тех самых жалоб, из-за которых весь сыр-бор, - заверяет член правления Лиги хостелов. - Мэрия Екатеринбурга на наш запрос ответила, что за 2018 год пришло всего 4 жалобы на хостелы".

В Москве есть статистика Роспотребнадзора - 140 жалоб на 100 адресов. "Это не много для Москвы. Стали бы закрывать все рестораны из-за 100 жалоб в год? Любое явление генерирует какие-то жалобы, но по этой логике следует запретить людям мыться, потому что иногда нас заливают соседи с верхнего этажа", - отмечает Насонов.

Он убежден, что, несмотря на новый закон, хостелы в жилых домах продолжат свое существование: "Недавно Сергей Собянин приводил статистику туризма по Москве. Это примерно 16 миллионов человек ежегодно. Из них чуть больше шести миллионов останавливаются в крупных гостиницах. Куда денутся остальные 10 миллионов человек? Они все равно приедут и заселятся туда же".

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