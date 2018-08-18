 Хосписы и родители больных детей пожаловались Путину на отсутствие лекарств | Новости из Германии о России | DW | 20.08.2018

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Россия

Хосписы и родители больных детей пожаловались Путину на отсутствие лекарств

В России всего семь детей нуждаются в ректальном диазепаме и других противоэпилептических препаратах, заявила Вероника Скворцова. По данным НКО, таких детей 23 тысячи.

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Россия не исполняет рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по набору необходимых лекарств. Об этом в обращении президенту России Владимиру Путину написали детский хоспис "Дом с маяком", фонд помощи хосписам "Вера" и родители неизлечимо больных детей, а также родители детей с эпилепсией. Документ опубликован в понедельник, 20 августа.

Контекст

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"Отсутствие лекарств или их детских форм для облегчения боли и судорог приводит к страданиям детей, лишним вызовам бригады скорой помощи, лишним госпитализациям в отделения реанимации и смерти детей из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи", - говорится в обращении. Судорожный приступ должен быть снят на дому в течение первых 5 минут, подчеркивают авторы документа.

Они просят Путина создать систему учета нуждающихся в лекарствах, а также создать механизм быстрого обеспечения детей в России жизненно важными препаратами или их детскими формами согласно рекомендациям ВОЗ и международным стандартам.

НКО опровергают данные Минздрава

Так, в список минимального набора лекарств по ВОЗ входит диазепам в форме микроклизм. В России такая форма диазепама не зарегистрирована, ее в стране не производят и не импортируют, говорится в обращении.

В июне этого года в РФ было возбуждено уголовное дело против Екатерины Конновой, ребенок которой неизлечимо болен. Она купила для него 20 микроклизм диазепама в интернете, а потом попыталась продать 4 из них, которые ей не пригодились, родителям других детей с эпилепсией. Конновой грозило до 8 лет лишения свободы, МВД после широкого общественного резонанса закрыло дело.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила "Комсомольской правде", что всего 7 детей в стране нуждаются в ректальном диазепаме и других противоэпилептических препаратах. "Но это не так, в России как минимум 23 тысячи детей нуждаются в таких лекарствах. Проблема носит системный характер", - сказано в обращении родителей и НКО.

Если препарат в России не зарегистрирован, врачи рекомендуют его родителям устно, так что они вынуждены закупать лекарства за рубежом или у нелегальных перекупщиков по завышенным ценам, "в то время как данные препараты являются жизненно необходимыми и должны предоставляться государством бесплатно".

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    Автор: Татьяна Вайнман


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