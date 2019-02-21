 Хорошо ли быть билингвом? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.02.2019

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Культура и стиль жизни

Хорошо ли быть билингвом?

21 февраля - международный день родного языка. Мы решили воспользоваться этой датой как поводом для того, чтобы поговорить о детях, у которых родных языков два или более.

Цветные буквы

Итак, легко ли в наши дни быть билингвом, полилингвом или даже полиглотом? Не секрет, что в многонациональной Европе сложно сегодня найти страну, где дети росли бы исключительно в монолингвальной среде. И когда речь заходит о би- или полилингвах, мы уже давно не имеем в виду исключительно Швейцарию или Бельгию. В поисках компетентных ответов на наши вопросы мы обратились к немецким и австрийским профессорам, специализирующимся на изучении феномена многоязычия во всех его проявлениях и владеющих информацией об актуальных исследованиях, которые проводятся по всему миру.

Два родных языка - это круто!

Все опрошенные нами ученые однозначно сошлись в одном: билингвизм или полилингвизм от рождения - это, конечно, шанс по жизни, а не препятствие. И речь не только о том, насколько хорошо ребенок владеет тем или иным языком. Как говорит профессор Зальцбургского университета Таня Ангеловска (Tanja Angelovska), "общаться с детьми-билингвами на своем родном языке - это тот бесценный подарок, который родители могут им дать. Не надо разговаривать с детьми на немецком языке, если он вам не родной, только потому, что вы думаете, что оценки в школе у ребенка от этого будут лучше. Лишая ребенка возможности общаться с вами на вашем родном языке, вы препятствуете его когнитивному развитию. Ни один языковой курс потом не сможет компенсировать этот утраченный дар, который родителям не стоит ни копейки".

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По словам профессора Саарского университета Клаудии Польцин-Хауман (Claudia Polzin-Haumann), многое в жизни ребенка зависит от того, с кем и в каком объеме он общается на том или ином языке, и от того, как воспринимается это многоязычие его окружением: "Одно дело, когда оба родителя говорят на одном и том же языке, а за пределами родительского дома все люди говорят на другом. И другое, когда каждый из родителей говорит на своем родном языке и только один из этих языков совпадает с языком общения за пределами дома".

Бывает и так, что мама говорит на одном языке, папа - на другом, а все вокруг - на третьем. "И здесь очень важно обеспечить ребенку психологический комфорт в общении на его родных языках, - уверена профессор Польцин-Хауман. - Согласно опросам, к билингву, говорящему на немецком и английском или на немецком и французском, в немецком обществе в целом относятся иначе, чем к тому, кто говорит на немецком и турецком, к примеру. Хотя даже если учитывать все составляющие, несколько родных языков - это все равно всегда преимущество".

Что делать родителям билингвов?

Ученые советуют: чтобы не растерять преимущество по дороге из дома в садик или в школу, родителям не стоит доводить ситуацию до абсурда и пытаться научить родной грамматике двухлетнего малыша. Но нужно обеспечить ребенку возможность общения на языке с разными людьми, нужно не только говорить, но и читать на языке, смотреть мультфильмы на языке, - задействовать в этом процессе как можно больше источников информации.

По словам профессора Саарского университета Клаудии Польцин-Хауман, "очень важно - набраться терпения, потому что в определенных ситуациях ребенок будет смешивать разные языки и, возможно, медленнее реагировать на какие-то вещи, чем от него ждут. Это нормально! Главное - оставаться последовательными и самим говорить с ребенком только на одном языке, потому что ребенку необходима стабильность в общении со взрослым человеком".

Билингвизм полезен для мозга

Стопроцентно пока не доказан тот факт, что люди, владеющие несколькими языками, позднее других заболевают, например, деменцией. Однако тренировка мозга, по мнению ученых, сродни тренировке мышц. Человек, всю жизнь занимающийся спортом ради укрепления здоровья, и в преклонном возрасте будет физически крепче своих неспортивных ровесников. То же с мозгом: его имеет смысл тренировать, причем не после 70, а всегда. И у детей, говорящих сразу на двух языках и более, такая тренировка "вписана" в жизненное расписание уже с самого рождения.

Отец читает детям

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Как утверждает профессор Альпийско-адриатического университета Клагенфурта Урзула Долешаль (Ursula Doleschal), "главное преимущество билингвов - это их восприимчивость к знаниям как таковая. При этом выучить язык и владеть им на том же уровне, как и тот человек, для кого этот язык родной, вполне возможно. С другой стороны важно определиться, что мы в принципе понимаем под "владением" языком: способность изъясняться на простые темы или умение писать художественные тексты стилистически верно составленными предложениями? Так или иначе, но если есть возможность с рождения общаться на двух или более языках, надо ею непременно воспользоваться".

Профессор Таня Ангеловска уверена, что в случае с билингвами мы всегда исходим из их преимуществ по отношению к другим детям и что утверждение, будто один из языков всегда "страдает", научно не обосновано: "Профессор Йоркского университета Эллен Белосток уже 40 лет занимается изучением преимуществ и недостатков билингвизма. Она и ее сотрудники пришли к выводу, что по своему словарному запасу дети, регулярно использующие более одного языка, лишь немного уступают детям, владеющим только одним языком, а в способности усваивать новые знания даже опережают монолингвов. Словарный запас ребенка-билингва в каждом из языков, которыми он владеет, лишь немногим беднее, чем словарный запас монолингвального ребенка в одном языке".

"Билингвам иногда требуется больше времени на то, чтобы "подобрать" слово, однако как раз эти нагрузки на мозг и ведут к когнитивным преимуществам относительно детей, говорящих на одном языке, - отмечает Ангеловска. - Множество исследований показали, что билингвы лучше и быстрее усваивают новые знания, будь то еще один иностранный язык или математика. Поэтому похвально, если родители будут использовать любую возможность обеспечить ребенку общение на разных языках".

О других аспектах жизни и особенностях детей и взрослых, владеющих несколькими языками, мы обязательно напишем в следующий раз.

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