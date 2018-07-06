 Хорватский футболист выкрикнул ″Слава Украине!″ после матча с Россией | Новости из Германии о Европе | DW | 08.07.2018

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Европа

Хорватский футболист выкрикнул "Слава Украине!" после матча с Россией

Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видео после побед над сборной России. ФИФА проверит их высказывания.

Домагой Вида и Артем Дзюба на матче ЧМ-2018

Домагой Вида и Артем Дзюба на матче ЧМ-2018

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида после победы над командой России на ЧМ-2018 записал видео, на котором он выкрикивает "Слава Украине!" Рядом с ним находится еще один футболист хорватской сборной Огнен Вукоевич, который говорит по-русски: "Это победа за "Динамо" и за Украину". Видео было опубликовано в воскресенье, 8 июля.

 

 

 

 

 

 

 

 

"В футболе нет политики. Это шутка для моих друзей из киевского "Динамо". Я люблю русских, люблю украинцев", - заявил позднее Вида в интервью газете "Спорт-Экспресс".

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Вида и Вукоевич ранее выступали за киевское "Динамо". Международная федерация футбола (ФИФА) проверит их высказывания, сообщил "Спорт-Экспресс".

"ФИФА обрабатывает различные отчеты, касающиеся указанного матча, а также потенциальные доказательства в отношении данного вопроса. Пока мы не оценили имеющуюся информацию, поэтому предоставить другие комментарии по данной теме не можем", - сказали изданию в организации.

Сборная России проиграла 7 июля команде Хорватии по итогам пенальти со счетом 4:3.

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