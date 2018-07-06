Хорватский футболист выкрикнул "Слава Украине!" после матча с Россией
Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видео после побед над сборной России. ФИФА проверит их высказывания.
Домагой Вида и Артем Дзюба на матче ЧМ-2018
Защитник сборной Хорватии Домагой Вида после победы над командой России на ЧМ-2018 записал видео, на котором он выкрикивает "Слава Украине!" Рядом с ним находится еще один футболист хорватской сборной Огнен Вукоевич, который говорит по-русски: "Это победа за "Динамо" и за Украину". Видео было опубликовано в воскресенье, 8 июля.
Вида и Вукоевич ранее выступали за киевское "Динамо". Международная федерация футбола (ФИФА) проверит их высказывания, сообщил "Спорт-Экспресс".
"ФИФА обрабатывает различные отчеты, касающиеся указанного матча, а также потенциальные доказательства в отношении данного вопроса. Пока мы не оценили имеющуюся информацию, поэтому предоставить другие комментарии по данной теме не можем", - сказали изданию в организации.