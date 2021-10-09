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Хорватия

FILE PHOTO: Migrants gather before trying to cross the Bosnia-Croatia border what they call the game, in the woods near Velika Kladusa, September 29, 2020. REUTERS/Marko Djurica/File Photo

Власти Хорватии подтвердили нелегальную депортацию беженцев 09.10.2021

После публикации журналистского расследования начальник хорватской полиции признал практику принудительного выдворения нелегальных мигрантов на границах страны.
02.01.2006, Russland, Moskau: Blick auf das Gazprom Hauptquartier. (zu dpa:Schwerfälliger Gas-Riese? - Russlands Gazprom wird 25 vom 12.02.2018) Foto: epa Maltsev/EPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

"Газпром" утратил монополию в Болгарии и Хорватии из-за TAP и СПГ 05.01.2021

Подключение Сербии к "Турецкому потоку" не изменило расклада сил на газовом рынке Юго-Восточной Европы. Это сделали поставки газа из Азербайджана и СПГ-терминал у острова Крк.
Bild 2 Und 3: Natalie In Kroatien mit ihrer Familie, Sommer 2020 Bild 4: Christina in Irland, mit ihrer Familie. Sommer 2020 Copyright bei den drei Bildern - privat Zulieferung durch Marina Jung-Borisova

Отпуск во время пандемии: лето, которое мы никогда не забудем 19.08.2020

Далеко не все остались из-за пандемии дома. Мы нашли немецкие семьи, которые провели отпуск за пределами Германии. Как это было?
05.07.2020, Kroatien, Zagreb: Andrej Plenkovic, Ministerpräsident von Kroatien, winkt am Sitz seiner Partei. Die regierende Kroatische Demokratische Gemeinschaft (HDZ) hat nach einer Prognose die Parlamentswahlen in Kroatien klar für sich entschieden. Bei dem Urnengang am Sonntag errang die konservative Partei 61 von 151 Mandaten, wie das kroatische Fernsehen HRT berichtete. Die oppositionellen Sozialdemokraten (SDP) kamen demnach auf 44 Mandate. Foto: Uncredited/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Премьером Хорватии вновь стал умеренный консерватор Андрей Пленкович 23.07.2020

Кандидатура действующего премьера Хорватии Андрея Пленковича получила поддержку 76 парламентариев из 151. Председатель партии "Хорватское демократическое содружество" пообещал бороться с коррупцией.
05.07.2020, Kroatien, Zagreb: Andrej Plenkovic (M), Ministerpräsident von Kroatien, Zentrum, feiert mit seinen Parteimitgliedern. Die regierende Kroatische Demokratische Gemeinschaft (HDZ) hat am Sonntag die Parlamentswahl im EU-Land Kroatien klar für sich entschieden. Foto: Uncredited/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

На выборах в Хорватии правящие консерваторы одержали явную победу 06.07.2020

"Хорватское демократическое содружество" может рассчитывать на 68 парламентских мандатов. Однако этого недостаточно для абсолютного большинства.
Andrej Plenkovic, Prime Minister and president of the Croatian Democratic Union (HDZ) held last conference before Sunday's Croatian parliamentary election , in Zagreb, Croatia, on July 3, 2020.The 2020 Croatian parliamentary election is scheduled to take place on 5 July 2020. They will be the tenth parliamentary elections since the first multi-party elections in 1990 and will elect the 151 members of the Croatian Parliament. 140 Members of Parliament will be elected from geographical electoral districts in Croatia, three MPs will be chosen by the Croatian diaspora and eight MPs will come from the ranks of citizens registered as belonging to any of the 22 constitutionally recognized national minorities. Photo: Patrik Macek/PIXSELL |

Экзитполы свидетельствуют о победе правящей партии на выборах в Хорватии 05.07.2020

На парламентских выборах в Хорватии лидирует партия "Хорватское демократическое содружество" премьер-министра Андрея Пленковича, сообщил институт Ipsos по итогам опроса проголосовавших избирателей.
Belgien: Europaflaggen vor der Europäischen Kommission in Brüssel. Foto vom 15. Mai 2015. | Verwendung weltweit

Коронавирус и "Брекзит": чем займется Германия в роли председателя ЕС 01.07.2020

1 июля ФРГ сменила Хорватию на посту председателя Совета ЕС. Одним из приоритетов Берлина станет утверждение масштабной программы помощи странам Евросоюза, пострадавшим от СОVID-19.
22.03.2020 *** Damaged cars and a partially damaged building are seen following an earthquake, in Zagreb, Croatia March 22, 2020. REUTERS/Antonio Bronic

В Хорватии в результате землетрясения погиб один человек 22.03.2020

Эпицентр землетрясения находился неподалеку от столицы страны Загреба. Власти призвали людей оставаться на улице, но не собираться группами из-за пандемии коронавируса.
Consequences of Corona virus infection in the city. People wearing the masks in supermarkets in Milan, Italy, on February 24, 2020, after Coronavirus outbreaks. Photo by IPA/ABACAPRESS.COM |

Коронавирус впервые зафиксирован в Австрии, Швейцарии, Хорватии и Румынии 25.02.2020

География распространения вируса SARS-CoV-2 в Европе расширяется. Ранее появилась информация о новых инфицированных в Испании и Италии.
HANDOUT - 04.12.2019, Kroatien, Rijeka: Blick über die Stadt. Die kroatische Hafenstadt Rijeka ist 2020 Europäische Kulturhauptstadt. (zu dpa Kulturhauptstadt Rijeka - Leben nach dem Ende der Industrie-Ära) Foto: Borko Vukosav/Rijeka 2020 European Capital of Culture/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Kulturhauptstädte 2020 und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Закрытые фабрики и яхта президента в культурной столице Европы 01.02.2020

1 февраля хорватский порт Риека вступает в "должность" культурной столицей Европы - 2020. Это город моря, альтернативной тусовки и заброшенных заводов социалистических времен.
HANDOUT - 24.08.2013, Irland, Galway: HANDOUT - Besucher eines Pubs musizieren gemeinsam. Es wird behauptet, Galway sei die jugendlichste, freundlichste und musischste Stadt des Landes. (Zu dpa «Irische Kulturhauptstadt Galway 'wie Barcelona mit Regen'») Foto: Uncredited/Tourism Ireland/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Город, который надо посетить в 2020 году 01.02.2020

Дождь, ирландский фольклор и пабы, где умеют петь и выпить. В 2020 году Голуэй в Ирландии - помимо Риеки в Хорватии - культурная столица Европы. 1 февраля они вступают в свои права.
05.01.2020 *** Zoran Milanovic, presidential candidate casts his ballot at a polling station during a run-off of Croatia's presidential election in Zagreb, Croatia, January 5, 2020. REUTERS/Antonio Bronic

На выборах президента Хорватии побеждает Зоран Миланович 05.01.2020

Президентом Хорватии становится социал-демократ Зоран Миланович. Он набирает 53 процента голосов, Колинда Грабар-Китарович – 47 процентов.
Flag of Europe in front of Le Berlaymont headquarters of the European Commission - European Union EU. The flag was designed by ArsÃ_ne Heitz and Paul M. G. LÃ©vy. March 21, 2019 - Brussels, Belgium. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Совете ЕС и в ОБСЕ сменилось председательство 01.01.2020

Председательский пост Совета Евросоюза заняла по ротации Хорватия, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - Албания.

Kombibild Kolinda Grabar-Kitarovic und Zoran Milanovic

Президента Хорватии изберут во втором туре 5 января 22.12.2019

Бывший премьер-министр Хорватии Миланович набрал около 30 процентов голосов в первом туре выборов главы государства. Действующего президента Грабар-Китарович поддержали менее 27 процентов хорватов.
26.05.2019, Kroatien, Zagreb: Kolinda Grabar-Kitarovic, Präsidentin von Kroatien, wirft ihren Stimmzettel in eine Wahlurne. Zum Abschluss der viertägigen Europawahl (23.05. bis 26. Mai 2019) bestimmen Deutschland und 20 weitere Länder am Sonntag ihre neuen Abgeordneten für das Europäische Parlament. Foto: Patrik Macek/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

В Хорватии проходят президентские выборы 22.12.2019

Действующий президент Хорватии Грабар-Китарович баллотируется на второй срок. Не исключено, что для выявления победителя выборов понадобится второй тур.
Grenzschild der Europäischen Union und der Republik Kroatien am Hafen von Rijeka | Verwendung weltweit

Хорватия выполнила требования для вхождения в Шенгенскую зону 23.10.2019

Жан-Клод Юнкер похвалил Хорватию за выполнение жестких требований для вхождения в Шенгенскую зону. Теперь за ее вступление должны проголосовать другие шенгенские государства.
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