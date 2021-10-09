Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
После публикации журналистского расследования начальник хорватской полиции признал практику принудительного выдворения нелегальных мигрантов на границах страны.
Подключение Сербии к "Турецкому потоку" не изменило расклада сил на газовом рынке Юго-Восточной Европы. Это сделали поставки газа из Азербайджана и СПГ-терминал у острова Крк.
Далеко не все остались из-за пандемии дома. Мы нашли немецкие семьи, которые провели отпуск за пределами Германии. Как это было?
Кандидатура действующего премьера Хорватии Андрея Пленковича получила поддержку 76 парламентариев из 151. Председатель партии "Хорватское демократическое содружество" пообещал бороться с коррупцией.
"Хорватское демократическое содружество" может рассчитывать на 68 парламентских мандатов. Однако этого недостаточно для абсолютного большинства.
На парламентских выборах в Хорватии лидирует партия "Хорватское демократическое содружество" премьер-министра Андрея Пленковича, сообщил институт Ipsos по итогам опроса проголосовавших избирателей.
1 июля ФРГ сменила Хорватию на посту председателя Совета ЕС. Одним из приоритетов Берлина станет утверждение масштабной программы помощи странам Евросоюза, пострадавшим от СОVID-19.
Эпицентр землетрясения находился неподалеку от столицы страны Загреба. Власти призвали людей оставаться на улице, но не собираться группами из-за пандемии коронавируса.
География распространения вируса SARS-CoV-2 в Европе расширяется. Ранее появилась информация о новых инфицированных в Испании и Италии.
1 февраля хорватский порт Риека вступает в "должность" культурной столицей Европы - 2020. Это город моря, альтернативной тусовки и заброшенных заводов социалистических времен.
Дождь, ирландский фольклор и пабы, где умеют петь и выпить. В 2020 году Голуэй в Ирландии - помимо Риеки в Хорватии - культурная столица Европы. 1 февраля они вступают в свои права.
Президентом Хорватии становится социал-демократ Зоран Миланович. Он набирает 53 процента голосов, Колинда Грабар-Китарович – 47 процентов.
Председательский пост Совета Евросоюза заняла по ротации Хорватия, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - Албания.
Бывший премьер-министр Хорватии Миланович набрал около 30 процентов голосов в первом туре выборов главы государства. Действующего президента Грабар-Китарович поддержали менее 27 процентов хорватов.
Действующий президент Хорватии Грабар-Китарович баллотируется на второй срок. Не исключено, что для выявления победителя выборов понадобится второй тур.
Жан-Клод Юнкер похвалил Хорватию за выполнение жестких требований для вхождения в Шенгенскую зону. Теперь за ее вступление должны проголосовать другие шенгенские государства.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact