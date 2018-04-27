 Хорватия установила важную веху на пути к переходу на евро | Новости из Германии о Европе | DW | 09.07.2019

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Европа

Хорватия установила важную веху на пути к переходу на евро

Правительство в Загребе подало заявление о присоединении Хорватии к Европейскому механизму валютных курсов. Это важный промежуточный этап на пути к введению евро.

Здание Центробанка Хорватии в Загребе

Здание Центробанка Хорватии в Загребе

Хорватия установила важную веху на пути к переходу на евро. Правительство в Загребе подало заявку на присоединении Хорватии к Европейскому механизму валютных курсов (ERM 2), что является одним из предварительных этапов на пути к введению евро, сообщил глава еврозоны Марио Чентено вечером в понедельник, 8 июля, в Брюсселе.

Контекст

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1 июля Хорватия стала 28-м членом Европейского Союза. (01.07.2013)

Министры финансов еврозоны на встрече 8 июля приветствовали обязательства Хорватии, которая надеется присоединиться к ERM 2 с 2020 года. Для перехода на евро нужно участвовать в этом механизме не менее двух лет, чтобы подтвердить стабильность национальной валюты. Если Европейский Центробанк (ЕЦБ) и страны евро вынесут положительное заключение, то Хорватия сможет присоединиться к еврозоне самое раннее с 2023 года.

По результатам опроса, проведенного в текущем году Центробанком Хорватии, 52 процента респондентов высказались за переход на евро, 40 процентов выступили против. В настоящее время хорватский регулятор позволяет национальной валюте куна колебаться в пределах 7,4 - 7,7 куны за евро.

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    Разработчики денежных знаков придумали более десяти защитных признаков для банкнот евро, чтобы затруднить изготовление фальшивых денег. Один из этих признаков – пленочная аппликация. На фотографии, сделанной в частной немецкой типографии Giesecke & Devrient, видно, как пленка прессуется на бумагу для денежных купюр

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Глубокая печать под многотонным прессом

    В типографии на бумагу наносится краска. На изготовление 400 тысяч купюр достоинством в 20 евро требуется десять килограмм краски. Затем купюры прогоняют через другие станки. При помощи пресса в 80 тонн осуществляется глубокая печать, которую практически невозможно подделать. Заказы на печатание купюр распределяются между странами Еврозоны в соответствии с установленными квотами.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Дизайнер банкнот

    Райнхольд Герштеттер (Reinhold Gerstetter) отвечает за дизайн банкнот евро. График из Германии рисовал в свое время лица знаменитых людей, которые были изображены на немецких марках. Каждому номиналу купюр евро соответствует та или иная европейская культурная эпоха.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    От семи до 16 центов за банкноту

    Банкнота в 50 евро - самая популярная в Еврозоне. Более 8 миллиардов сейчас в обращении - 45 процентов всех банкнот евро. Производство одной купюры стоит от семи до 16 центов, причем чем выше достоинство банкноты, тем больше стоит ее производство. Ведь с ростом номинала растет величина банкноты, используется больше защитных элементов.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Защита евро от подделок

    Несмотря на то, что печатание денег является очень трудоемким процессом, фальшивомонетчикам удается пускать в оборот фальшивки. Около 900 тысяч поддельных купюр насчитали по всему миру. Поэтому и меняют старые банкноты на новые, еще лучше защищенные. Уже введены в обращение купюры в 5, 10 и 20 евро. К концу 2018 году появятся новые бвнкноты достоинством в 100 и 200 евро.

    Автор: Хильке Фишер, Ольга Солонарь


Смотреть видео 11:28

Расширение еврозоны как шаг на пути к реформе ЕС - DW Новости

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Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро. Это еще один шаг европейцев в борьбе против фальшивомонетчиков. Все подробности о новой купюре – у DW. (03.04.2017)  

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