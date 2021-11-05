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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили впервые за восемь лет вернулся на родину и был задержан. Утром Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми. Политик также призывал своих сторонников участвовать в муниципальных выборах, которые состоятся 2 октября, и выходить на митинги.