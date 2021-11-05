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Холокост

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Холокост".

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Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer ließt am 24.04.2017 in Berlin im Hans-Carossa-Gymnasium Schülern aus ihrem Buch Versuche, dein Leben zu machen vor. Es gibt immer weniger Menschen, die als Zeitzeugen vom Holocaust erzählen können. Margot Friedländer ist 95 und tritt noch immer an Schulen auf. Sie hat eine ganz besondere Geschichte. (zu dpa-KORR «Überlebt» - Mit 95 noch als Holocaust-Zeitzeugin unterwegs vom 26.05.2017) Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ZB +++ dpa-Bildfunk +++

Cвидетельнице Холокоста Марго Фридлендер исполнилось 100 лет 05.11.2021

Очевидцев Холокоста становится все меньше. Марго Фридлендер 5 ноября 2021 года исполняется 100 лет, но она продолжает делиться с поколениями будущего горькими уроками прошлого.
Elfriede Jelinek, 24 fevrier 2003 !AUFNAHMEDATUM GESCHÄTZT! PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: SophiexBassouls/Leemage SB_001340_0022 Elfriede Jelinek 24 Fevrier 2003 date estimated PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright SophiexBassouls Leemage SB_001340_0022 100 Must-Reads Elfriede Jelinek Die Klavierspielerin

Возмутительница спокойствия: Нобелевской лауреатке Эльфриде Елинек - 75 лет 20.10.2021

Страх перед толпой вынуждает ее прятаться за кукловодом с куклой. Но Елинек не боится называть вещи своими именами, из-за чего многие на родине писательницы считают ее радикальной феминисткой и провокатором.
Ehemaliges Konzentrationslager in Sztutowo (ehemals Stutthof /Ostpreussen) an der polnischen Ostseeküste an der Frischen Nehrung. Polen, Europa.

В Германии начался суд над бывшей секретаршей концлагеря Штутгоф 19.10.2021

Со второй попытки начался процесс по делу экс-сотрудницы канцелярии нацистского концлагеря. Первый раз 96-летняя женщина не явилась в суд, попытавшись сбежать. На этот раз ее привезли в суд в сопровождении санитаров.
Weißrussland Eröffnung der Gedenkstätte Trostenez bei Minsk DW, Paulyuk Bykouski

Малый Тростенец: от советского - к общеевропейскому мемориалу 19.10.2021

Историк из Минска Александр Долговский рассказал, как Малый Тростенец трансформируется из советского в общеевропейское место памяти.

ARCHIVE --- AM 12. MAERZ 1938 MARSCHIERT DIE DEUTSCHE WEHRMACHT IN OESTERREICH EIN UND ADOLF HITLER BEGIBT SICH AUF EINE REISE DURCH DOERFER UND STAEDTE BIS NACH WIEN. DIE ABSTIMMUNG VOM 10. APRIL 1938 LEGITIMIERT SCHLIESSLICH AN DER URNE MIT UEBER 99 PROZENT ZUSTIMMUNG DIE DEUTSCHE INVASION. DER SOGENANNTE «ANSCHLUSS» OESTERREICHS IST VOLLZOGEN. ZU DIESEM EREIGNIS STELLEN WIR IHNEN DIESES BILD ZUR VERFUEGUNG --- Auf das in Wien offiziell am 13. Maerz 1938 - ohne Parlament - verabschiedete Gesetz ueber die Wiedervereinigung Oesterreichs mit dem Deutschen Reich folgt unmittelbar der Anschluss Oesterreichs an das Deutsche Reich. Bereits am Vortag sind deutsche Wehrmachts-, SS- und Polizeieinheiten in Oesterreich einmarschiert. Nach seinem Besuch in der Hauptstadt Wien vom 15. Maerz 1938 faehrt der Fuehrer Adolf Hitler im offenen Wagen in Oberoesterreich am Benediktiner-Stift Melk an der Donau vorbei, wo er von einer Gruppe junger Frauen in Trachten mit ausgestrecktem Arm begruesst wird. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str) | 100 Must-Reads Veza Canetti Die Schildkröten

Жертва или соучастница: Австрия переосмысливает свою роль в "третьем рейхе" 13.10.2021

Долгое время Австрия считала себя жертвой гитлеровского режима. Новая экспозиция в мемориале Аушвиц-Биркенау символизирует крутой разворот в трактовке роли страны во Второй мировой войне.
Mahnmal für die ermordeten Juden, Berlin

Почему Германия решила платить пенсии блокадникам-евреям 12.10.2021

Правительство Германии будет выплачивать ежемесячные пенсии в размере 375 евро евреям, пережившим блокаду Ленинграда. DW - о том, почему и на каком основании было принято именно такое решение.
Manuel Herz in seinem Architekturbüro in Basel. Im Bild: Herr Herz neben wichtigen Elementen der beiden Synagogen in Kiew, Ukraine, und in Mainz, Deutschland.

Архитектор Мануэль Херц: Синагога в Бабьем Яре - символ жизни 12.10.2021

Каким может быть современный памятник и как выразить в нем будущее, - интервью DW c Мануэлем Херцем, главой немецко-швейцарского архитектурного бюро Manuel Herz Architects и автором синагоги в Киеве.
ARCHIV - Undatierte Aufnahme der katholischen Philosophin Dr. Edith Stein. Am 12. Oktober 1891 wurde sie in Breslau als Tochter einer jüdischen Kaufmannsfamilie geboren. Von 1911 bis 1915 Studium der Philosophie, Germanistik und Geschichte. 1922 Eintritt in die Katholische Kirche. Vor 70 Jahren wurde die Nonne Edith Stein in Auschwitz ermordet. Mithäftlinge beschrieben sie als «Engel», der Papst sprach sie 1998 heilig. Doch ob die Jüdin wirklich als katholische Märtyrerin gelten kann, ist umstritten. (zu dpa: Jüdin und katholische Heilige - Vor 70 Jahren starb Edith Stein) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Еврейка, монахиня, феминистка: яркая жизнь философа Эдит Штайн 12.10.2021

Родившись в набожной еврейской семье, она не была религиозной, изучала философию, а потом - приняла постриг. 130 лет назад родилась немецкий философ Эдит Штайн, жизнь которой оборвалась в Освенциме.
German Chancellor Angela Merkel, speaks during an Israeli cabinet meeting in Jerusalem, on October 10, 2021. - Germany's outgoing Chancellor Angela Merkel said Israel's security will be a top priority for every German government during a farewell tour in the Jewish state today, as she prepares to end a 16-year term in office. (Photo by Menahem KAHANA / AFP) (Photo by MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images)

Ангела Меркель напомнила об исторической ответственности Германии перед Израилем 10.10.2021

Обеспечение безопасности Израиля является одной из основ государственной политики Германии, указала Ангела Меркель. Канцлер ФРГ находится с прощальным визитом в Израиле.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einer Rede während der Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Massenmorde von Babyn Jar. Bis zur Befreiung der ukrainischen Hauptstadt durch die Rote Armee im November 1943 wurden in Babyn Jar (Altweiberschlucht) rund 100 000 Menschen ermordet. Die Schlucht gilt als das größte Massengrab in Europa.

Президент ФРГ в Бабьем Яре: "В глубокой скорби кланяюсь мертвым" 06.10.2021

Почтить память жертв трагедии в Бабьем Яре в этом году в Киев приехали президенты Германии, Израиля и Албании. Репортаж DW.
Portraits of killed Jews near Menorah monument in Memory of Jews Victims at the Babyn Yar National Historical Memorial. On October 5, 2020 in Kyiv, Ukraine. (Photo by Maxym Marusenko/NurPhoto)

Президенты ФРГ и Украины почтили память евреев, убитых в Бабьем Яре 06.10.2021

80 лет тому назад нацисты расстреляли более 33 тысяч евреев в Бабьем Яре. Франк-Вальтер Штайнмайер удручен тем, что антисемитизм в Германии так и не искоренен.
Nonna Rewzina smiles during an interview with the Associated Press in Berlin, Germany, Sunday, Aug. 15, 2021. The Conference on Jewish Material Claims Against Germany organization that handles claims on behalf of Jews who suffered under the Nazis says Germany has agreed to extend compensation to Jewish survivors who endured the World War II siege of Leningrad and two other groups who had so far not received any monthly pensions. (AP Photo/Michael Sohn)

Германия будет выплачивать пенсии евреям-блокадникам 06.10.2021

Евреи, пережившие блокаду Ленинграда, а также бежавшие от нацистов в других регионах Европы, будут получать от правительства ФРГ ежемесячную пенсию в размере 375 евро.
Kiew, 5.10.2021*** Dirigent Thomas Sanderling bei den Proben mit den Musikern des DSO

Бабий Яр: музыка Дмитрия Шостаковича и арт-объект Марины Абрамович 06.10.2021

Сегодня в Киеве Немецкий симфонический оркестр исполнит Шостаковича. И будет открыта скульптурная композиция Марины Абрамович.
Oktober 2021 via Zakhar Butyrskyi Di, 05.10.2021 13:10

80-летие трагедии в Бабьем Яру: место массовых убийств становится местом памяти 06.10.2021

К 80-й годовщине расстрелов в Бабьем Яру в Киеве пройдут памятные мероприятия с участием президентов ФРГ, Израиля и Албании. Какие новые мемориальные объекты появятся на месте трагедии?
***Achtung: Nur zur mit den Rechteinhabern abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** Neuer Botschafter von Ukraine in Deutschland Andriy Melnik (Melnyk), Porträt (C) Ukr. Botschaft Berlin

Посол Украины в ФРГ критикует немецкую культуру памяти 05.10.2021

По мнению посла, участие президента ФРГ в мероприятиях памяти жертв Второй мировой войны в Бабьем Яре и Корюковке является "первым шагом на долгом пути примирения Украины и Германии".

Михаила Саакашвили задержали в Грузии. DW Новости (1.10.2021) 01.10.2021

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили впервые за восемь лет вернулся на родину и был задержан. Утром Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми. Политик также призывал своих сторонников участвовать в муниципальных выборах, которые состоятся 2 октября, и выходить на митинги.
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