 Хоккеист из РФ Евгений Кузнецов дисквалифицирован за употребление кокаина | Новости из Германии о России | DW | 23.08.2019

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Россия

Хоккеист из РФ Евгений Кузнецов дисквалифицирован за употребление кокаина

Следы кокаина были найдены в анализах нападающего российской сборной, взятых в ходе чемпионата мира в Словакии. Евгений Кузнецов не сможет выступить на зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году.

Хоккеист Евгений Кузнецов перед матчем сборных РФ и США

Хоккеист Евгений Кузнецов

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) дисквалифицировала российского хоккеиста Евгения Кузнецова на четыре года. Срок наказания начался 13 июня, сообщила федерация в пятницу, 23 августа. Из-за дисквалификации Кузнецов не сможет выступить на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Нападающий сборной России признан виновным в нарушении антидопинговых правил, отмечается в решении IIHF. В анализах спортсмена, взятых в мае в ходе чемпионата мира в Словакии, были обнаружены следы кокаина.

Сборная РФ с участием Евгения Кузнецова становилась чемпионом мира в 2012 и 2014 годах. На мировом первенстве в 2019 году она заняла третье место.

Контекст

На мировом рынке кокаина - тектонические сдвиги. Его тотальный рост вызван не столько рекордными урожаями коки, сколько технологиями, растущей конкуренцией, уплощенными структурами и новыми пунктами доставки в Европу. (28.12.2018)

Телекомпания ARD и газета The Sunday Times обнародовали шокирующие данные: анализ проб на допинг легкоатлетов в период с 2001 по 2012 годы выявил более 800 подозрительных случаев. (03.08.2015)

Хоккеист утверждает, что никогда не употреблял наркотики

Через несколько дней после окончания чемпионата мира в интернете был опубликован видеоролик, на котором Кузнецов находится около стола с полосками белого порошка и свернутой банкнотой. Сам спортсмен в интервью изданию "Спорт-экспресс" заявил, что инцидент не имеет отношения к чемпионату мира, поскольку произошел в Лас-Вегасе в 2018 году. Тогда клуб "Вашингтон Кэпиталз", в котором играет Кузнецов, завоевал Кубок Стэнли.

"Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит - незнакомые женщины, непонятные вещества на столе - позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее", - приводит издание слова хоккеиста. Он подчеркнул, что никогда не употреблял наркотики и готов пройти экспертизу.

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