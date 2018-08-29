 Ходорковский прекращает финансировать ″Центр управления расследованиями″ | Новости из Германии о России | DW | 29.08.2018

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Россия

Ходорковский прекращает финансировать "Центр управления расследованиями"

Михаил Ходорковский заявил о том, что и он, и команда продюсеров ЦУР несут частичную ответственность за гибель Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

Михаил Ходорковский

Михаил Ходорковский

Основатель движения "Открытая Россия" Михаил Ходорковский прекращает финансировать проект "Центр управления расследованиями" (ЦУР). Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте "МБХ Медиа" в среду, 29 августа. Ходорковский также сообщил, что "принял к сведению заявление об отставке главного редактора ЦУР Андрея Коняхина".

Контекст

В ЦАР убиты репортеры Джемаль, Радченко и Расторгуев, работавшие над фильмом о ЧВК Вагнера. DW следит за расследованием обстоятельств гибели россиян. Текст обновляется. (02.08.2018)

"Частная военная компания Вагнера" в России вне закона. О ней не говорят на госканалах. Но ее бойцы гибли на Донбассе и в Сирии, а теперь они, вероятно, работают в Африке. DW собрала все свидетельства об этой ЧВК. (01.08.2018)

Ходорковский сделал заявление в связи с гибелью журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко 30 июля в Центральноафриканской республике. Они работали над расследованием "Российские наемники" о частной военной компании Вагнера, собирая материал совместно с ЦУР. "Мы имеем основания полагать, что группа стала жертвой спланированной операции", - написал Ходорковский.

По его словам, существенной ошибкой при подготовке к поездке стал подбор фиксера (проводника-координатора журналистов. - Ред.) на месте и частично ответственность за это несет продюсерская группа ЦУР. "Даже частичная ответственность - это слишком много в такой ситуации", - пишет Ходорковский. - Хочу повторить, что не снимаю с себя свою часть ответственности за гибель Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Это и моя боль. Я дал средства на проект, а, значит, имею отношение к произошедшему".

Ходорковский также рассказал о том, что передал имевшиеся у него в Москве на тот момент ограниченные ресурсы семьям на погребение и продолжает помогать семьям погибших и сейчас.

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