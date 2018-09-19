 Ходорковский обнародовал свою версию отравления Верзилова | Новости из Германии о России | DW | 20.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Ходорковский обнародовал свою версию отравления Верзилова

Оппозиционер связал отравление участника Pussy Riot с расследованием гибели российских журналистов в ЦАР. Ходорковский опасается новых жертв, если будут оглашены имена свидетелей по делу об их гибели.

Михаил Ходорковский

Известный российский оппозиционер Михаил Ходорковский полагает, что участник панк-группы Pussy Riot Петр Верзилов мог быть отравлен в связи с расследованием гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР). "Исходя из имеющихся у меня фактов, я полагаю отравление (Верзилова) реальным, а события взаимосвязанными", - написал экс-глава нефтяного концерна ЮКОС в статье, выложенной на сайте "МБХ Медиа" в четверг, 20 сентября.

Ходорковский сообщил, что организовал свое расследование гибели журналистов в ЦАР, которое ведется из Лондона. По словам оппозиционера, Верзилова к этому расследованию не привлекали ради его же собственной безопасности. "Как теперь стало ясно, Верзилов начал самостоятельное расследование, которое привело его к тем же людям, что и нас. В день получения отчета, как сообщили его друзья, он был отравлен", - написал Михаил Ходорковский.

Контекст

Джемаля, Расторгуева и Радченко убили грабители - такова официальная версия МИДа РФ. С ней не согласна расследовательская группа Ходорковского, изучающая причастность властей ЦАР и наемников из РФ. (17.08.2018)

Расследовать деятельность российских ЧВК опасно для жизни. Кто-то падает с балкона. Других убивают таинственные грабители. Иван Преображенский об убийстве журналистов Джемаля, Радченко и Расторгуева в ЦАР. (01.08.2018)

Он выразил опасение в том, что расследование может привести к новым жертвам. В связи с этим Ходорковский рассказал, что против одного из лиц в Москве, которому он дал поручение в рамках расследования, готовилась провокация с обвинением в сборе информации для подготовки теракта против Владимира Путина. Кроме того, стало известно о гибели в ЦАР "при крайне странных обстоятельствах" одного из свидетелей по делу.

Угроза сохраняется

"Ситуация предельно опасна, а оглашение настоящих имен вместо условных, обозначенных в отчете Петра (Верзилова) и упомянутых его друзьями, может привести к новым жертвам", - предупредил Михаил Ходорковский.

Петр Верзилов был госпитализирован в Москве 11 сентября. 13 сентября он был переведен в реанимацию НИИ им. Склифософского в тяжелом состоянии. Российские врачи не обнаружили подозрительных веществ в его крови. Они предположили, что причиной состояния активиста стала вертебро-базилярная недостаточность. 14 сентября стало известно, что Верзилов пришел в сознание, а 15 сентября он был доставлен на лечение в Берлин. 18 сентября врачи клиники Charite сообщили журналистам, что Верзилов с высокой степенью вероятности был отравлен.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что пока никто не направлял в правоохранительные органы заявления об умышленном отравлении Петра Верзилова.

Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко летом 2018 года прибыли в ЦАР для съемок фильма о частных военных компаниях совместно с "Центром управления расследованиями", основанным экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. 31 июля стало известно, что журналисты убиты.

Смотрите также:

  • Александр Петров и Руслан Боширов, разыскиваемые по подозрению в отравлении Скрипалей

    "Новичок" и его жертвы

    Под подозрением - россияне

    5 сентября прокуратура Великобритании заявила, что располагает доказательствами того, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Британские власти не исключают, что эти имена - вымышленные, тем не менее на обоих россиян был выписан европейский ордер на арест.

  • Александр Петров и Руслан Боширов в кадре с камеры наблюдения

    "Новичок" и его жертвы

    Путь подозреваемых в Солсбери

    Британская полиция также заявила, что располагает многочисленными кадрами с камер наблюдения, на которых запечатлены подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов, - из аэропорта Гэтвик, со станции в Лондоне и с вокзала в Солсбери (на фото).

  • Упаковка и флакон от духов, в котором предположительно привезли Новичок на территорию Великобритании

    "Новичок" и его жертвы

    Тот самый флакон

    Также на сайте полиции было опубликовано фото упаковки и флакона от духов, в котором "Новичок" предположительно был доставлен на территорию Великобритании.

  • Больница в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    С чего все началось

    О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    "Новичок" и его жертвы

    Скрипалей удалось спасти

    По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.

  • Жанна Немцова и Борис Джонсон

    "Новичок" и его жертвы

    Споры о стране происхождения яда

    Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Вил Мирзаянов

    "Новичок" и его жертвы

    О "Новинчке" рассказал один из его создателей

    О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

  • Госпиталь в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Новый случай отравления под Солсбери

    4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".

  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

    "Новичок" и его жертвы

    Опять "Новичок"

    Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

  • Полиция в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Смерть Дон Стерджес

    8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.

  • Гэвин Уильямсон

    "Новичок" и его жертвы

    Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы

    9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

  • Заблокированная улица в Эймсбери рядом с домом жертв отравления

    "Новичок" и его жертвы

    Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма

    Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.

  • Работа по сбору вещественных доказательств в доме пострадавших в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    400 предметов для анализа

    Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.

  • Паспортный контроль в аэропорту Хитроу в Лондоне K

    "Новичок" и его жертвы

    Исполнители преступления известны?

    19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".

  • Спутниковый снимок Шихан

    "Новичок" и его жертвы

    Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт

    Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля.

    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


Смотреть видео 02:32
Now live
02:32 мин

Петр Верзилов в Берлине: немецкие врачи говорят об отравлении (18.09.2018)

 

Контекст

"Новичок" и его жертвы

Британские власти считают, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль ядом "Новичок" причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Этим же ядом была отравлена умершая британка Дон Стерджес. (10.07.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Петр Верзилов в Берлине: немецкие врачи говорят об отравлении (18.09.2018)  

Немецкие врачи: участник Pussy Riot Петр Верзилов на самом деле отравлен - DW Новости  

Участника Pussy Riot Петра Верзилова отравили?  

Также по теме

Pjotr Versilov Künstler aus Moskau

Немецкие врачи заявили о вероятном отравлении Верзилова 18.09.2018

Врачи ожидают полного выздоровления участника группы Pussy Riot, сообщил председатель правления берлинской клиники Charite Карл Макс Айнхойпль. Верзилов был доставлен в больницу с симптомами отравления.

Pjotr Wersilow

Отравление Верзилова связано с убийством журналистов в ЦАР 19.09.2018

За день до предполагаемого отравления участник Верзилов получил отчет о гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике. Он участвовал в расследовании гибели репортеров, утверждает Надежда Толоконникова.

Pjotr Wersilow

Что известно о состоянии здоровья Верзилова и его лечении в Берлине? 18.09.2018

DW - о пресс-конференции врачей Charite и версиях, которыми поделились близкие Петра Верзилова - его мать Елена, а также Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина из Pussy Riot.

Реклама

Самые читаемые

Волонтерский проект собирает личные данные силовиков-садистов  

"Калашников" поставит Росгвардии спецтехнику для защиты от "агрессивной толпы"  

В Кабардино-Балкарии произошли массовые беспорядки из-за конного похода  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно