Ходоки у Путина: как регионы просят списать долги за газ

Депутаты из регионов РФ просят прокуратуру проверить, можно ли списать населению долги за газ по примеру Чечни. Карикатурист Сергей Елкин о том, кому в итоге решать этот вопрос.
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