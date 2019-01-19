Ходоки у Путина: как регионы просят списать долги за газ

Как Россия "Южный поток" возродить хочет

Определившись с маршрутом поставок газа в Юго-Восточную Европу по второй нитке "Турецкого потока", о чем сообщают СМИ, "Газпром" возвращается к проекту "Южный поток", считает карикатурист Сергей Елкин.