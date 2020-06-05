Ходил - по Эльбе, попал в музей - на Одере: история одного парохода (фото)

Одерберг • Уже более четырех десятилетий этот речной пароход является экспонатом Музея внутреннего судоходства (Binnenschifffahrtsmuseum Oderberg) в бранденбургском городе Одерберг. Он был построен и спущен на воду в 1897 году. До 1919 года носил имя "Габсбург" (Habsburg) - в честь одной из самых могущественных монарших династий Европы, но после создания Веймарской республики был переименован и получил имя одного из саксонских городов - "Риза" (Riesa).
"Риза" в Дрездене на почтовой открытке 1930-х годов
Габсбург - пассажир "Габсбурга"
Долгое время использовался для перевозки пассажиров по Эльбе на маршруте между столицей Саксонии - Дрезденом и чешским гордом Усти-над-Лабем. В 1901 году во время одного из своих путешествий этим пароходом воспользовался австрийский император Франц Иосиф I (Franz Joseph I) - представитель того самого рода Габсбургов, для которого здесь специально оборудовали роскошный салон на палубе в кормовой части, не говоря уже о подобающем праздничном украшении всего судна.
Музей внутреннего судоходства в Одерберге
После Второй мировой войны
В годы Второй мировой войны "Ризу" использовали для транспортировки грузов и размещения канцелярских служб авиационных заводов фирмы Junkers в Дессау. В конце войны пароход был затоплен в Дрездене - подорван гитлерюгендом, но во времена ГДР был поднят, отремонтирован и продолжил ходить по Эльбе до 1976 года. После очередного повреждения котла был списан и через несколько лет передан в музей судоходства на реке Одер.
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Пограничная зона
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Возвращение бобров
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Завтрак на Эльбе
В озере Гатовер обитает два семейства бобров. В свободное плавание они отваживаются только в сумерках. Но если набраться терпения… Из кустов на берегу раздается аппетитный хруст. "Бобер, - шепчет Штефан Раймш. - Завтракает..." И вот он выплывает посмотреть, кто там помешал его трапезе. Всего в Германии обитает около шести тысяч бобров.
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Нетронутый биотоп
Благодаря тому, что участок Эльбы между Шнаккенбургом и Лауэнбургом почти полвека был запретной зоной, здесь сохранилась почти первозданная природа. Здесь нет плотин, нет труб со сточными водами. 150 видов птиц выводят здесь птенцов, даже особенно пугливые орланы-белохвосты, тысячи пернатых совершают остановку во время перелетов. Нигде больше в Германии нет так много белых аистов, как на Эльбе.
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Течет река Эльба...
Круглые деревни
В нижнесаксонской долине Эльбы много лесов, лугов, болотистых топей. Людей здесь встретишь нечасто. Населенные пункты выглядят весьма любопытно. В старинных деревушках, построенных еще в Средневековье, дома расходятся кругами от главной площади. Одна из деревень получила печальную известность. Это Горлебен. С 1995 года недалеко от нее, под землей, находится хранилище радиоактивных отходов.
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Течет река Эльба...
Непреступные крепости
Крепость в городке Дёмиц считается самой большой из сохранившихся на севере Германии. Знаменит и один из районов Дёмица, носящий название "деревенской республики Рютерберг". В годы существования ГДР эту "республику" охраняли особенно тщательно из-за того, что в этом месте Эльба делает большой изгиб, удобный для бегства на Запад.
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Течет река Эльба...
Республика Рютерберг
Майнхард Шмехель был бургомистром Рютерберга. В 1967 году на его глазах деревню на песчаной косе со всех сторон оградили неприступной стеной. Вход закрывали в 9 вечера и открывали в 5 утра. При любом движении в сторону Эльбы пограничник на вышке начинал нервничать. После 22 лет изоляции деревенские жители сказали "Хватит!" и объявили Рютерберг республикой. На следующий день пала Берлинская стена.
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Течет река Эльба...
Лестница для рыбы
Специальное пропускное сооружение для рыб, идущих из Северного моря на нерест, соорудили на Эльбе в 2010 году. Цепь из 45 бассейнов, связанных между собой, тормозит течение реки и позволяет рыбе в обход плотин преодолевать высоту в четыре метра. Более сорока тысяч рыб проходит ежедневно через эту самую большую в Европе рыбную лестницу.
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Течет река Эльба...
Рыбаки на Эльбе
Сто лет тому назад рыболовство на Эльбе было прибыльным делом. Потом вода загрязнилась, рыбы стало меньше, а с развитием грузового судоходства рыболовство почти сошло на нет. В окрестностях Гамбурга, например, профессиональным ловом занимаются всего несколько человек. В сети к ним попадают не только "местная" рыба, но и экзотические особи - привезенные из Китая и расплодившиеся в Эльбе крабы.
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Течет река Эльба...
Гамбургский порт
Полвека тому назад тысячи рук разгружали корабли, а на верфях более 30 тысяч рабочих строили самые большие по тем временам сухогрузы. Сегодня в Гамбургском порту около двух тысяч человек работают на верфях: ремонтируют суда, строят фрегаты и роскошные яхты. Гамбург – второй по величине контейнерный порт Европы. Более 9 миллионов контейнеров в год проходят через четыре его главных терминала.
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Течет река Эльба...
Церковь в порту
Гамбургский порт продолжает расти. В 2002 году был сдан в эксплуатацию терминал Альтенверде, один из самых современных в мире. Построен терминал на месте бывшего рыбацкого поселка на берегу Эльбы. 500 домов были снесены, жителей переселили на новые квартиры. От поселка осталась одна лишь церковь. И кладбище вокруг нее.
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Течет река Эльба...
Сады и самолеты
На берегах Эльбы в районе Гамбурга, болотистых и плодородных, произрастают овощи и фрукты в огромных количествах. 10 миллионов яблоневых, грушевых и вишневых деревьев образуют один из самых больших садов в Европе. В пригороде Гамбурга собирает самолеты Airbus – главный работодатель города. И самый большой яхт-клуб Германии тоже находится на Эльбе.
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Течет река Эльба...
Выход к морю
При выходе из Гамбурга Эльба превращается в мощную судоходную трассу, одну из самых загруженных в мире. Русло реки здесь углубили до 15 метров, чтобы в порт проходили тяжелые океанские котейнеровозы и пассажирские лайнеры. И чем ближе к морю, тем сильнее приливы и отливы, тем шире становится река. У Куксхафена Эльба растеклась уже на 15 километров. За Нойверком она окончательно сливается с морем.
Автор: Элла Володина