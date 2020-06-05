 Ходил - по Эльбе, попал в музей - на Одере: история одного парохода (фото) | Кадр дня | DW | 06.06.2020

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Кадр за кадром

Ходил - по Эльбе, попал в музей - на Одере: история одного парохода (фото)

Среди пассажиров этого парохода, ходившего по Эльбе, был австрийский император Франц Иосиф I.

Эльба в Одерберге

Одерберг • Уже более четырех десятилетий этот речной пароход является экспонатом Музея внутреннего судоходства (Binnenschifffahrtsmuseum Oderberg) в бранденбургском городе Одерберг. Он был построен и спущен на воду в 1897 году. До 1919 года носил имя "Габсбург" (Habsburg) - в честь одной из самых могущественных монарших династий Европы, но после создания Веймарской республики был переименован и получил имя одного из саксонских городов - "Риза" (Riesa).

Риза в Дрездене на почтовой открытке 1930-х годов

"Риза" в Дрездене на почтовой открытке 1930-х годов

Габсбург - пассажир "Габсбурга"

Долгое время использовался для перевозки пассажиров по Эльбе на маршруте между столицей Саксонии - Дрезденом и чешским гордом Усти-над-Лабем. В 1901 году во время одного из своих путешествий этим пароходом воспользовался австрийский император Франц Иосиф I (Franz Joseph I) - представитель того самого рода Габсбургов, для которого здесь специально оборудовали роскошный салон на палубе в кормовой части, не говоря уже о подобающем праздничном украшении всего судна. 

Музей внутреннего судоходства в Одерберге

Музей внутреннего судоходства в Одерберге

После Второй мировой войны

В годы Второй мировой войны "Ризу" использовали для транспортировки грузов и размещения канцелярских служб авиационных заводов фирмы Junkers в Дессау. В конце войны пароход был затоплен в Дрездене - подорван гитлерюгендом, но во времена ГДР был поднят, отремонтирован и продолжил ходить по Эльбе до 1976 года. После очередного повреждения котла был списан и через несколько лет передан в музей судоходства на реке Одер.

Смотрите также: 
Эльба сверху: от Шнаккенбурга до Куксхафена

  • Кадр из фильма Эльба сверху

    Течет река Эльба...

    От Шнаккенбурга до Куксхафена

    Эльба - вторая по протяженности река Германии. Берущая начало в Чехии, она несет свои воды с востока на северо-запад Германии мино Дрездена, Магдебурга, Виттенберга, Дессау, Гамбурга и Куксхафена и, преодолев более 1000 километров, впадает в Северное море. Фильм "Эльба сверху" показывает ее на отрезке в 250 километров, от Шнаккенбурга до Куксхафена.

  • Кадр из фильма Эльба сверху

    Течет река Эльба...

    Эльба крупным планом

    Целое лето путешествовали вдоль Эльбы и, так сказать, над ней режиссер и сценарист фильма Маркус Фишёттер (Marcus Fischötter) и оператор Михаэль Драйер (Michael Dreyer). Они снимали на земле и с вертолетов. Кроме впечатляющих кадров фильм предлагает и массу занимательных историй: о реке, о биотопах на ее берегах и о людях, которые не могут себе представить жизни без Эльбы.

  • Кадр из фильма Эльба сверху

    Течет река Эльба...

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    По поводу этимологии названия реки есть много гипотез. Одна из них указывает на латинское происхождение: "albus" означает "светлый". Согласно другим версиям, у Эльбы славянские или германские корни, которые ведут к древнескандинавскому слову elfr "река". А есть еще легенда, которая гласит, что Эльба названа так в честь сказочных эльфов, обитающих на ее берегах.

  • Кадр из фильма Эльба сверху

    Течет река Эльба...

    Пограничная зона

    Путешествие начинается на стыке трех федеральных земель – Нижней Саксонии, Бранденбурга и Саксонии-Анхальт. В начале пути находится городок Шнаккенбург. В течение 40 лет от Шнаккенбурга до Лауэнбурга простиралась на 100 километров граница между двумя германскими государствами. Сегодня долина реки в бывшей запретной зоне - часть заповедника.

  • Кадр из фильма Эльба сверху

    Течет река Эльба...

    Возвращение бобров

    С высоты птичьего полета камера "опускает" зрителя к самой воде, оставаясь при этом на высоте 200 метров, к лодке, в которой сидит любитель-натуралист Штефан Раймш. Отложив весла, он рассказывает о своей страсти - бобрах, за которыми он давно уже ведет наблюдение. Одно время бобров здесь почти не осталось: в большой цене были мясо и мех этих животных. А теперь популяция возрождается.

  • Кадр из фильма Эльба сверху

    Течет река Эльба...

    Завтрак на Эльбе

    В озере Гатовер обитает два семейства бобров. В свободное плавание они отваживаются только в сумерках. Но если набраться терпения… Из кустов на берегу раздается аппетитный хруст. "Бобер, - шепчет Штефан Раймш. - Завтракает..." И вот он выплывает посмотреть, кто там помешал его трапезе. Всего в Германии обитает около шести тысяч бобров.

  • Кадр из фильма Эльба сверху

    Течет река Эльба...

    Нетронутый биотоп

    Благодаря тому, что участок Эльбы между Шнаккенбургом и Лауэнбургом почти полвека был запретной зоной, здесь сохранилась почти первозданная природа. Здесь нет плотин, нет труб со сточными водами. 150 видов птиц выводят здесь птенцов, даже особенно пугливые орланы-белохвосты, тысячи пернатых совершают остановку во время перелетов. Нигде больше в Германии нет так много белых аистов, как на Эльбе.

  • Кадр из фильма Эльба сверху

    Течет река Эльба...

    Круглые деревни

    В нижнесаксонской долине Эльбы много лесов, лугов, болотистых топей. Людей здесь встретишь нечасто. Населенные пункты выглядят весьма любопытно. В старинных деревушках, построенных еще в Средневековье, дома расходятся кругами от главной площади. Одна из деревень получила печальную известность. Это Горлебен. С 1995 года недалеко от нее, под землей, находится хранилище радиоактивных отходов.

  • Кадр из фильма Эльба сверху

    Течет река Эльба...

    Непреступные крепости

    Крепость в городке Дёмиц считается самой большой из сохранившихся на севере Германии. Знаменит и один из районов Дёмица, носящий название "деревенской республики Рютерберг". В годы существования ГДР эту "республику" охраняли особенно тщательно из-за того, что в этом месте Эльба делает большой изгиб, удобный для бегства на Запад.

  • Кадр из фильма Эльба сверху

    Течет река Эльба...

    Республика Рютерберг

    Майнхард Шмехель был бургомистром Рютерберга. В 1967 году на его глазах деревню на песчаной косе со всех сторон оградили неприступной стеной. Вход закрывали в 9 вечера и открывали в 5 утра. При любом движении в сторону Эльбы пограничник на вышке начинал нервничать. После 22 лет изоляции деревенские жители сказали "Хватит!" и объявили Рютерберг республикой. На следующий день пала Берлинская стена.

  • Кадр из фильма Эльба сверху

    Течет река Эльба...

    Лестница для рыбы

    Специальное пропускное сооружение для рыб, идущих из Северного моря на нерест, соорудили на Эльбе в 2010 году. Цепь из 45 бассейнов, связанных между собой, тормозит течение реки и позволяет рыбе в обход плотин преодолевать высоту в четыре метра. Более сорока тысяч рыб проходит ежедневно через эту самую большую в Европе рыбную лестницу.

  • Кадр из фильма Эльба сверху

    Течет река Эльба...

    Рыбаки на Эльбе

    Сто лет тому назад рыболовство на Эльбе было прибыльным делом. Потом вода загрязнилась, рыбы стало меньше, а с развитием грузового судоходства рыболовство почти сошло на нет. В окрестностях Гамбурга, например, профессиональным ловом занимаются всего несколько человек. В сети к ним попадают не только "местная" рыба, но и экзотические особи - привезенные из Китая и расплодившиеся в Эльбе крабы.

  • Кадр из фильма Эльба сверху

    Течет река Эльба...

    Гамбургский порт

    Полвека тому назад тысячи рук разгружали корабли, а на верфях более 30 тысяч рабочих строили самые большие по тем временам сухогрузы. Сегодня в Гамбургском порту около двух тысяч человек работают на верфях: ремонтируют суда, строят фрегаты и роскошные яхты. Гамбург – второй по величине контейнерный порт Европы. Более 9 миллионов контейнеров в год проходят через четыре его главных терминала.

  • Кадр из фильма Эльба сверху

    Течет река Эльба...

    Церковь в порту

    Гамбургский порт продолжает расти. В 2002 году был сдан в эксплуатацию терминал Альтенверде, один из самых современных в мире. Построен терминал на месте бывшего рыбацкого поселка на берегу Эльбы. 500 домов были снесены, жителей переселили на новые квартиры. От поселка осталась одна лишь церковь. И кладбище вокруг нее.

  • Кадр из фильма Эльба сверху

    Течет река Эльба...

    Сады и самолеты

    На берегах Эльбы в районе Гамбурга, болотистых и плодородных, произрастают овощи и фрукты в огромных количествах. 10 миллионов яблоневых, грушевых и вишневых деревьев образуют один из самых больших садов в Европе. В пригороде Гамбурга собирает самолеты Airbus – главный работодатель города. И самый большой яхт-клуб Германии тоже находится на Эльбе.

  • Кадр из фильма Эльба сверху

    Течет река Эльба...

    Выход к морю

    При выходе из Гамбурга Эльба превращается в мощную судоходную трассу, одну из самых загруженных в мире. Русло реки здесь углубили до 15 метров, чтобы в порт проходили тяжелые океанские котейнеровозы и пассажирские лайнеры. И чем ближе к морю, тем сильнее приливы и отливы, тем шире становится река. У Куксхафена Эльба растеклась уже на 15 километров. За Нойверком она окончательно сливается с морем.

    Автор: Элла Володина


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