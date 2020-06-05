Ходил - по Эльбе, попал в музей - на Одере: история одного парохода (фото)

Одерберг • Уже более четырех десятилетий этот речной пароход является экспонатом Музея внутреннего судоходства (Binnenschifffahrtsmuseum Oderberg) в бранденбургском городе Одерберг. Он был построен и спущен на воду в 1897 году. До 1919 года носил имя "Габсбург" (Habsburg) - в честь одной из самых могущественных монарших династий Европы, но после создания Веймарской республики был переименован и получил имя одного из саксонских городов - "Риза" (Riesa).

"Риза" в Дрездене на почтовой открытке 1930-х годов

Габсбург - пассажир "Габсбурга"

Долгое время использовался для перевозки пассажиров по Эльбе на маршруте между столицей Саксонии - Дрезденом и чешским гордом Усти-над-Лабем. В 1901 году во время одного из своих путешествий этим пароходом воспользовался австрийский император Франц Иосиф I (Franz Joseph I) - представитель того самого рода Габсбургов, для которого здесь специально оборудовали роскошный салон на палубе в кормовой части, не говоря уже о подобающем праздничном украшении всего судна.

Музей внутреннего судоходства в Одерберге

После Второй мировой войны

В годы Второй мировой войны "Ризу" использовали для транспортировки грузов и размещения канцелярских служб авиационных заводов фирмы Junkers в Дессау. В конце войны пароход был затоплен в Дрездене - подорван гитлерюгендом, но во времена ГДР был поднят, отремонтирован и продолжил ходить по Эльбе до 1976 года. После очередного повреждения котла был списан и через несколько лет передан в музей судоходства на реке Одер.

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