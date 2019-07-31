 Хмельная тайна пива (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.11.2019

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Культура и стиль жизни

Хмельная тайна пива (фотогалерея)

Больше ста литров пива в год выпивает, в среднем, каждый житель Германии, включая (статистически) грудных младенцев и глубоких стариков. Какое пиво самое вкусное? И почему?

  • Хмельная тайна пива

    Хмельная тайна пива

    Хмель и солод дай нам, Боже!

    Вывески излюбленных в Германии пивных под открытым небом нередко украшены пушистыми шишками хмеля, - и вовсе не случайно. В легендарном "Законе о чистоте пива", действующем в Баварии с 1516 года, четко значилось, что пиво разрешается варить лишь из ячменя, хмеля и воды. Позднее к ним прибавились солод и дрожжи.

  • Хмельная тайна пива

    Хмельная тайна пива

    Все дело в шишечках

    Знатоки пива, определяя его вкус, описывают степень "захмеления" напитка. В шишечках хмеля содержатся горькие масла, которые, в зависимости от продолжительности процесса пивоварения, "уравновешивают" сладость солода в различной степени. Они же отвечают за пену в пивной кружке. Кстати, хмель обладает антибактериальными свойствами и способствует пищеварению.

  • Хмельная тайна пива

    Хмельная тайна пива

    Солнцелюбивый хмель

    Традиция выращивания хмеля в Германии уходит корнями в далекий VIII век. Солнцелюбивое растение требует обильного полива и достигает нескольких метров в высоту. Посадки хмеля образуют так называемые хмельники, растущие под наклоном, чтобы получать как можно больше солнца. Время сбора урожая - август-сентябрь.

  • Ароматный ингредиент

    Хмельная тайна пива

    Ароматный ингредиент

    Германия, США и Китай - главные производители хмеля в мире. Весь урожай целиком идет на пивоварение. Знаменитый Халлертау (Hallertau) в Баварии - крупнейший в мире регион-поставщик хмеля. Здесь выращивают десятки различных сортов, вкус которых варьируется от нежного, цветочного, до пряного, терпкого или смолистого.

  • Хмельная тайна пива

    Хмельная тайна пива

    Чем горче, тем милее?

    Хмель отвечает за аромат и степень горечи пива, интенсивность которых определяется показателем IBU (International Bitterness Units) - международной единицей горечи. Перед началом процесса брожения на 100 литров пива добавляется от 100 до 400 граммов хмеля - в зависимости от желаемого результата. Показатель горечи популярного сорта пильзнер (пльзеньского), например, выше, чем пива типа лагер.

  • Хмельная тайна пива

    Хмельная тайна пива

    Дело вкуса

    Светлое или темное, фильтрованное или нет - как говорится, дело вкуса. При этом обширной вкусовой гаммы немецкие пивовары добиваются, не нарушая "Закона о чистоте пива". На фото - снятие пробы с традиционного дюссельдорфского темного пива Altbier. Каждый регион Германии славится своим собственным видом пива.

  • Хмельная тайна пива

    Хмельная тайна пива

    Невероятное многообразие

    На протяжении многих веков немецкие пивовары разработали множество самых разных сортов пива. Сегодня их в Германии больше 5 тысяч. Пиво варят около 1400 пивоварен. При этом молодые пивовары-экспериментаторы изобретают самые невероятные новые сорта. Но и им без хмеля не обойтись…

    Автор: Дагмар Брайтенбах, Инга Ваннер


  • Хмельная тайна пива

    Хмельная тайна пива

    Хмель и солод дай нам, Боже!

    Вывески излюбленных в Германии пивных под открытым небом нередко украшены пушистыми шишками хмеля, - и вовсе не случайно. В легендарном "Законе о чистоте пива", действующем в Баварии с 1516 года, четко значилось, что пиво разрешается варить лишь из ячменя, хмеля и воды. Позднее к ним прибавились солод и дрожжи.

  • Хмельная тайна пива

    Хмельная тайна пива

    Все дело в шишечках

    Знатоки пива, определяя его вкус, описывают степень "захмеления" напитка. В шишечках хмеля содержатся горькие масла, которые, в зависимости от продолжительности процесса пивоварения, "уравновешивают" сладость солода в различной степени. Они же отвечают за пену в пивной кружке. Кстати, хмель обладает антибактериальными свойствами и способствует пищеварению.

  • Хмельная тайна пива

    Хмельная тайна пива

    Солнцелюбивый хмель

    Традиция выращивания хмеля в Германии уходит корнями в далекий VIII век. Солнцелюбивое растение требует обильного полива и достигает нескольких метров в высоту. Посадки хмеля образуют так называемые хмельники, растущие под наклоном, чтобы получать как можно больше солнца. Время сбора урожая - август-сентябрь.

  • Ароматный ингредиент

    Хмельная тайна пива

    Ароматный ингредиент

    Германия, США и Китай - главные производители хмеля в мире. Весь урожай целиком идет на пивоварение. Знаменитый Халлертау (Hallertau) в Баварии - крупнейший в мире регион-поставщик хмеля. Здесь выращивают десятки различных сортов, вкус которых варьируется от нежного, цветочного, до пряного, терпкого или смолистого.

  • Хмельная тайна пива

    Хмельная тайна пива

    Чем горче, тем милее?

    Хмель отвечает за аромат и степень горечи пива, интенсивность которых определяется показателем IBU (International Bitterness Units) - международной единицей горечи. Перед началом процесса брожения на 100 литров пива добавляется от 100 до 400 граммов хмеля - в зависимости от желаемого результата. Показатель горечи популярного сорта пильзнер (пльзеньского), например, выше, чем пива типа лагер.

  • Хмельная тайна пива

    Хмельная тайна пива

    Дело вкуса

    Светлое или темное, фильтрованное или нет - как говорится, дело вкуса. При этом обширной вкусовой гаммы немецкие пивовары добиваются, не нарушая "Закона о чистоте пива". На фото - снятие пробы с традиционного дюссельдорфского темного пива Altbier. Каждый регион Германии славится своим собственным видом пива.

  • Хмельная тайна пива

    Хмельная тайна пива

    Невероятное многообразие

    На протяжении многих веков немецкие пивовары разработали множество самых разных сортов пива. Сегодня их в Германии больше 5 тысяч. Пиво варят около 1400 пивоварен. При этом молодые пивовары-экспериментаторы изобретают самые невероятные новые сорта. Но и им без хмеля не обойтись…

    Автор: Дагмар Брайтенбах, Инга Ваннер


Смотрите также:

  • Пивной суп

    Хмельные рецепты

    Баварский суп из черного хлеба

    В растительном масле обжаривают мелко нарубленные лук и свежий имбирь, ложку меда и муки, затем раскрошенный черствый черный хлеб, добавляют пол-литра крепкого овощного бульона, мелко порубленные майоран, чабрец, розмарин, соль и перец. Варят на медленном огне 10-15 минут. В готовый суп вливают 1-2 стакана пива (по вкусу!) и больше не кипятят во избежание горького привкуса.

  • Хлеб на пиве

    Хмельные рецепты

    Хлеб на пиве

    Традиция использовать пиво для приготовления пищи особенно пригодилась во время поста. До 130 дней в году средневековым монахам приходилось воздерживаться от кулинарных изысков. Но этот во всех отношениях полезный напиток употреблять разрешалось. Из него варили суп и на нем (вместо воды) замешивали ароматный ржаной хлеб. Такой хлебец получается более воздушным, и корочка у него особо хрустящая.

  • Салат с пивной заправкой

    Хмельные рецепты

    Салат с пивной заправкой

    Стакан солодового пива доводят до кипения. Жидкость надо редуцировать наполовину, остудить, смешать с 2 ложками варенья из клюквы, малины или смородины, 1 чайной ложкой горчицы, 3 ложками винного уксуса, солью, перцем. Затем добавить 4-6 ложек нерафинированного подсолнечного масла, семечки подсолнечника и смешать с листьями зеленого полевого салата и помидорами.

  • Вареники в пиве

    Хмельные рецепты

    Вареники в пиве

    Blunzentaschen (от Blunzen, так в Германии называют пряную кровяную колбасу) - это вареники с колбасной начинкой, которые сначала отваривают, затем слегка обжаривают в сливочном масле и уж потом отправляют в тарелку с пивным соусом. Для этого пиво уваривают с ложкой меда или сахара и заправляют винным уксусом. Сдобрить вареники можно зеленью и зарумяненным беконом.

  • Котлеты с пивом

    Хмельные рецепты

    Котлеты с пивом

    "Любимцы публики" готовятся из мясного фарша (на выбор) с добавлением овсяных хлопьев, пригоршни манной крупы, измельченного чеснока, яйца, нескольких ложек терпкого темного пива, соли и перца. Обжаренные с обеих сторон круглые котлеты подают с мелко порубленным зеленым луком и ломтем знаменитого немецкого черного хлеба.

  • Свиная рулька

    Хмельные рецепты

    Рулька с румяной корочкой

    Устоять перед румяной рулькой с имбирем и медом, выдержанной в пряном маринаде из пива, розмарина, чеснока и душистого перца, удается не каждому. В Германии к этому блюду относятся с неиссякаемым уважением. А подают его обычно с картофелем и свежим салатом из капусты.

  • Жаркое из свинины в пивном соусе

    Хмельные рецепты

    Жаркое в пиве

    Традиционное в Германии жаркое из свинины в данном случае запекается в соусе из пива. Для этого обжаривается довольно много лука, порезанного кольцами, затем к нему добавляется ложка муки и 2 стакана пива. Жаркое подается на стол вместе с пивным соусом. Один аромат чего стоит!

  • Судак в пиве

    Хмельные рецепты

    "Захмелевший" судак

    Натертый солью и перцем судак (это может быть и любая другая рыба) кладут на слой мелко порубленного зеленого лука, чеснока и зелени петрушки. После чего рыбу нужно переложить несколькими дольками лимона, залить стаканом пива и запечь. Великолепный гарнир - грибы, тушенные с каштанами в пиве. "Захмелевший" судак так и тает во рту!

  • Свиные ребрышки в пивном маринаде

    Хмельные рецепты

    Свиные ребрышки в пивном маринаде

    Ребрышки предварительно выдерживают в маринаде (не менее 6 часов) из солодового пива, сиропа из сахарной свеклы, острого перца и семян тмина. Затем мясо надо смазать соусом из нескольких ложек кетчупа, винного уксуса и сливового джема и запечь на решетке или на противне в духовом шкафу. К аппетитным ребрышкам с хрустящей корочкой подают терпкое темное пиво.

  • Форель в беконе

    Хмельные рецепты

    Форель в беконе

    Любимую немцами форель готовят быстро и просто: рыбу маринуют в пиве с полчаса, затем начиняют несколькими веточками укропа, мелко порубленным чесноком, солью и перцем, заворачивают в тонкие пластики бекона и обжаривают на хорошо разогретом топленом масле до румяной корочки. Подают с традиционным картофельным салатом или креветками, заправленными пивным соусом.

  • Тэмпура из судака

    Хмельные рецепты

    Тэмпура: от рыбы до бананов

    Приготовленным в тесте и зажаренным во фритюре, то есть тэмпурой (или темпурой), может быть что угодно - морепродукты, рыба и даже бананы. В Германии кляр (жидкое тесто) для этого нередко замешивают… правильно, на пиве! Японское блюдо с начинкой- сюрпризом - популярная сегодня альтернатива основательной, мясной кухне немцев.

  • Шоколад из пива

    Хмельные рецепты

    Пивной шоколад

    Если вместо сливок и молока использовать пиво, то получится пивной шоколад! Именно так поступил баварский кондитер Ханс-Петер Лютценбургер (Hans-Peter Lutzenburger), окрестив свое произведение "Козлом отпущения". Просто потому что сорт пива, входящего в состав шоколада, называется Бок-бир ("Bocк" по-немецки "козел"). Но в шоколад добавляют и темные сорта пива, например, портер.

  • Желе из айвы с пивом

    Хмельные рецепты

    Желе из айвы с пивом

    Айва - фрукт многоликий, который прекрасно сочетается с мясом, рыбой, птицей. В Германии айва входит в состав разнообразных десертов. Готовят из нее и желе с "изюминкой". Для этого вместо воды берется ароматное светлое пиво. Сваренную в нем айву протирают через сито, отжимают. Полученный сок смешивают с сахаром (или медом) и доводят до кипения. Готово!

    Автор: Инга Ваннер


 

Контекст

Как немцы научились пиво варить

Вода, ячмень и хмель, - применение таких ингредиентов для производства пива предписывал баварский закон о чистоте пива, изданный около 500 лет назад, 23 апреля 1516 года. (23.04.2018)  

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Хмельная тайна пива

Больше ста литров пива в год выпивает, в среднем, каждый житель Германии, включая (статистически) грудных младенцев и глубоких стариков. Какое пиво самое вкусное? Многое зависит от количества хмеля. (11.11.2019)  

Хмельные рецепты

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Великая пивная битва: почему в Германии популярны "крафтовые" пивоварни?  

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