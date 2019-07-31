Хмельная тайна пива (фотогалерея)

Больше ста литров пива в год выпивает, в среднем, каждый житель Германии, включая (статистически) грудных младенцев и глубоких стариков. Какое пиво самое вкусное? И почему?
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