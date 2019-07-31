Хмельная тайна пива (фотогалерея)

Хмельные рецепты

Хлеб на пиве

Традиция использовать пиво для приготовления пищи особенно пригодилась во время поста. До 130 дней в году средневековым монахам приходилось воздерживаться от кулинарных изысков. Но этот во всех отношениях полезный напиток употреблять разрешалось. Из него варили суп и на нем (вместо воды) замешивали ароматный ржаной хлеб. Такой хлебец получается более воздушным, и корочка у него особо хрустящая.