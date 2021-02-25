Глава комитета сирийской оппозиции в Эр-Рияде ушел в отставку

Несколько представителей сирийской оппозиции из так называемой "эр-риядской" группы вышли из состава Высшего комитета по переговорам. Решение принято в преддверии создания единой группы для участия в диалоге в Женеве.