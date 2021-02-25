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Хиджаб

CVRIA, der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft, Cour de justice de l Union européenne, Verwaltungsgebäude in Luxemburg, europäischer Gerichtshof aufgenommen am 07.08.2016 in Luxemburg. CVRIA the Court the European Community Cour de Justice de l Union euro penne Administration Building in Luxembourg European Court Date at 07 08 2016 in Luxembourg

Суд ЕС допускает запрет в Германии на ношение хиджаба на рабочем месте 25.02.2021

Прокурор Суда ЕС представил заключение по запросу двух судов Германии, которые рассматривали трудовые конфликты, связанные с ношением мусульманского головного платка.
Optimiert für mobile Angebote ARCHIV - Aquila S. sitzt am 30.06.2016 im Verwaltungsgericht in Augsburg (Bayern). Die Jurastudentin klagt vor dem Gericht gegen Einschränkungen beim Rechtsreferendariat wegen des Tragens eines Kopftuches. (Zu dpa «Landtag verabschiedet gesetzliches Verbot von Kopftuch in Gerichten» vom 10.05.2017) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Запрет на ношение хиджабов судьями не противоречит конституции ФРГ 27.02.2020

Федеральный конституционный суд Германии отклонил жалобу мусульманки, претендующей на должность судьи в земле Гессен.
ARCHIV - 27.01.2009, Nordrhein-Westfalen, Hamm: ILLUSTRATION - Eine türkische Schülerin mit Kopftuch nimmt am Unterricht in einer Schule teil. (Zu dpa Linnemann will Mindestalter für Kopftuch an Schulen) Foto: Bernd Thissen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Парламент Австрии одобрил запрет хиджаба в начальной школе 16.05.2019

Отныне за нарушение закона о запрете на хиджаб в начальных школах Австрии предполагается штраф в 440 евро.
05.11.2018, Frankreich, Lille: ©PHOTOPQR/VOIX DU NORD - LILLE - Le: 26/02/2019 - :Decathlon a retire de la vente un Hijab suite a des polemisues. PHOTO: BAZIZ CHIBANE/LA VOIX DU NORD - Launch of sports hijab in France sparks new row over Muslim women's clothing French sports giant Decathlon has sparked a new row by launching a special hijab for female Muslim joggers, reigniting the debate over freedoms for Muslim women versus France's strict secular values. Foto: Baziz Chibane/MAXPPP/dpa |

Во Франции отказались от продажи спортивных хиджабов 27.02.2019

Французская компания Decathlon, предложившая специальный хиджаб для бега, подверглась острой критике и решила не начинать реализацию данного продукта во Франции.
Miss England-Teilnehmerin Sara Iftekhar, die in Hijab auftritt

В финале "Мисс Англия" впервые выступит участница в хиджабе 04.09.2018

20-летняя студентка Сара Ифтехар выиграла конкурс красоты в своем городе. Она часто публикует свои фотографии в традиционном пакистанском платье.
09.05.2018, Berlin: Zeynep Cetin (r) vom Netzwerk gegen Diskriminierung und Islamfeindlichkeit (Inssan e.V.) äußert sich vor Journalisten über das Urteil zur Klage einer Lehrerin, die mit Kopftuch unterrichten will. Das Berliner Arbeitsgericht hat die Klage einer muslimischen Lehrerin abgewiesen, die an einer Grundschule der Hauptstadt mit Kopftuch unterrichten wollte. Mit der Entscheidung bestätigte das Gericht am Mittwoch überraschend klar das Berliner Neutralitätsgesetz. Foto: Jens Kalaene/dpa | Verwendung weltweit

Суд в Берлине отклонил иски учительниц против запрета паранджи 24.05.2018

Закон о нейтралитете, запрещающий религиозные символы, соответствует Основному закону ФРГ, постановил суд в Берлине. Он отверг исковые заявления двух женщин, жаловавшихся на запрет паранджи.
ARCHIV - Ein Mädchen mit Kopftuch steht am 13.02.2014 in Berlin neben einem Mädchen ohne Kopfbeckedung. (zu dpa Streit um «Kinderkopftuch» spaltet Feministinnen - Abgrenzung zur AfD vom 24.07.2017) Foto: Daniel Bockwoldt/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Учителя Германии поддержали идею запрета хиджаба для детей и школьниц 09.04.2018

В Германии политики предлагают запретить девочкам до 14 лет ходить в детский сад и школу в мусульманском головном уборе. Объединения учителей поддержали эту идею.
Anatoly Weißkopf heute in Almaty, Kasakhstan, gemacht. Stichwörter: Kasakhstan, Islam, Kleidung, Almaty

Казахстан между хиджабом и светским обществом 24.01.2018

Власти Казахстана подозрительно относятся к "бородачам", к женщинам в хиджабах, опасаясь исламизации общества. Насколько на самом деле в стране остра эта проблема, DW обсуждила с экспертами.
[AUSSCHNITT] epa03578852 Arab League Secretary General Nabil al-Arabi (R) meets with former Syrian Prime Minister Riyad Farid Hijab (L), in Cairo, Egypt, 11 February 2013. Hijab served as Prime Minister of Syria under President Bashar al-Assad from June to August 2012, before defecting to the rebel side of the Syrian conflict. EPA/STR picture alliance/dpa

Глава комитета сирийской оппозиции в Эр-Рияде ушел в отставку 20.11.2017

Несколько представителей сирийской оппозиции из так называемой "эр-риядской" группы вышли из состава Высшего комитета по переговорам. Решение принято в преддверии создания единой группы для участия в диалоге в Женеве.
Ausstellung Cherchez la Femme im Jüdischen Museum in Berlin Video von NİLBAR GÜREŞ, SOYUNMA / UNDRESSING, 2006, Copyright: Nilbar Güres

Женщина в платке, парике, с вуалью: когда религия определяет внешний вид 19.05.2017

В Еврейском музее Берлина проходит выставка, которая рассказывает о том, как принято закрывать лицо и тело в разных религиях.

***FOTOS NUR IM ZUSAMMENHANG MIT BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE AUSSTELLUNG VERWENDEN.*** Selbstportrait von Anna Shteynshleyger, 2009, Copyright: Anna Shteynshleyger

Фотогалерея: Как женщины скрывают волосы и тело в разных религиях 19.05.2017

Почему женщины носят религиозные головные уборы? Об этом рассказывает выставка в Еврейском музее Берлина.

Суд ЕС допустил запрет хиджаба на работе (14.02.2017) 14.03.2017

Работодатель имеет право запретить ношение хиджаба и других религиозных символов на рабочем месте, если этот запрет распространяется на всех сотрудников компании, постановил Суд ЕС.
ARCHIV 2016*****Khaled Al-Aodid Allah und Diana Kenno (l) arbeiten am 07.10.2016 in Kiel (Schleswig-Holstein) an der Programmierung der App «Piid» (Persönliche Intelligente Identifikation). Die Anwendung nimmt Nutzern das langwierige Ausfüllen von Formularen ab - und das in verschiedenen Sprachen. Foto: Carsten Rehder/dpa (zu dpa «Smartphone übernimmt lästiges Formulare-Ausfüllen» vom 29.10.2016) | Verwendung weltweit

Суд ЕС допустил запрет религиозных символов на рабочем месте 14.03.2017

Компании имеют право запрещать демонстрацию религиозных, политических и мировоззренческих символов, если этот запрет общий и применяется без дискриминации, постановил Суд ЕС в Люксембурге.

В чем разница между хиджабом и паранджой? (02.09.2016) 02.10.2016

Путаете никаб, хиджаб и паранджу? DW расскажет, чем различаются разные виды традиционной женской одежды мусульманок.
Istanbul, TURKEY: Turkish policewomen stand guard at the entrance of the the Holy Spirit Cathedral in Istanbul, 01 December 2006. Pope Benedict XVI released four white doves, symbols of peace, into the air outside the Cathedral of the Holy Spirit before celebrating the second and final mass of his busy four-day visit to Turkey. AFP PHOTO ERIC CABANIS (Photo credit should read ERIC CABANIS/AFP/Getty Images) Getty Images/E.Cabanis

В Турции женщинам-полицейским разрешили носить хиджаб 27.08.2016

Сотрудницы турецкой полиции могут носить традиционный мусульманский головной убор, если он не имеет узора и подходит по цвету к униформе.
11.8.2016 *** ©PHOTOPQR/NICE MATIN/Patrice LAPOIRIE ; CANNES 11/08/2016 la police municipal de cannes surveille la page Le maire de Cannes interdit le port du -burkini sur les plages Cannes, south eastern France, august 11th 2016 The ban on burqini full body swim suits on the beach in the Riviera resort of Cannes only stigmatizes Muslim women and plays into the gleeful hands of Isis, rights groups argue. Copyright: picture-alliance/dpa/Photopqr/Nice Matin/P. Lapoirie

Инцидент с буркини в Ницце: что случилось на самом деле 26.08.2016

Фотографии про то, как французские полицейские якобы заставляют мусульманку снять верхнюю одежду на пляже, облетели весь мир. DW представляет различные версии случившегося.
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