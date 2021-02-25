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Прокурор Суда ЕС представил заключение по запросу двух судов Германии, которые рассматривали трудовые конфликты, связанные с ношением мусульманского головного платка.
Федеральный конституционный суд Германии отклонил жалобу мусульманки, претендующей на должность судьи в земле Гессен.
Отныне за нарушение закона о запрете на хиджаб в начальных школах Австрии предполагается штраф в 440 евро.
Французская компания Decathlon, предложившая специальный хиджаб для бега, подверглась острой критике и решила не начинать реализацию данного продукта во Франции.
20-летняя студентка Сара Ифтехар выиграла конкурс красоты в своем городе. Она часто публикует свои фотографии в традиционном пакистанском платье.
Закон о нейтралитете, запрещающий религиозные символы, соответствует Основному закону ФРГ, постановил суд в Берлине. Он отверг исковые заявления двух женщин, жаловавшихся на запрет паранджи.
В Германии политики предлагают запретить девочкам до 14 лет ходить в детский сад и школу в мусульманском головном уборе. Объединения учителей поддержали эту идею.
Власти Казахстана подозрительно относятся к "бородачам", к женщинам в хиджабах, опасаясь исламизации общества. Насколько на самом деле в стране остра эта проблема, DW обсуждила с экспертами.
Несколько представителей сирийской оппозиции из так называемой "эр-риядской" группы вышли из состава Высшего комитета по переговорам. Решение принято в преддверии создания единой группы для участия в диалоге в Женеве.
В Еврейском музее Берлина проходит выставка, которая рассказывает о том, как принято закрывать лицо и тело в разных религиях.
Почему женщины носят религиозные головные уборы? Об этом рассказывает выставка в Еврейском музее Берлина.
Работодатель имеет право запретить ношение хиджаба и других религиозных символов на рабочем месте, если этот запрет распространяется на всех сотрудников компании, постановил Суд ЕС.
Компании имеют право запрещать демонстрацию религиозных, политических и мировоззренческих символов, если этот запрет общий и применяется без дискриминации, постановил Суд ЕС в Люксембурге.
Путаете никаб, хиджаб и паранджу? DW расскажет, чем различаются разные виды традиционной женской одежды мусульманок.
Сотрудницы турецкой полиции могут носить традиционный мусульманский головной убор, если он не имеет узора и подходит по цвету к униформе.
Фотографии про то, как французские полицейские якобы заставляют мусульманку снять верхнюю одежду на пляже, облетели весь мир. DW представляет различные версии случившегося.
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