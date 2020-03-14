Дворец Херренкимзе - баварский "Версаль" (фото)

Херренкимзе• "Баварское море" - так часто называют озеро Кимзе, расположенное в шестидесяти километрах от Мюнхена. В 1878 году король Баварии Людвиг II (Ludwig II) приказал заложить на одном из здешних островов роскошный загородный дворец - Херренкимзе (Neues Schloss Herrenchiemsee). Архитекторам было дано указание построить своего рода баварский "Версаль".

Парадная спальня во дворце Херренкимзе

Херренкимзе стал самым дорогим дворцом в архитектурном наследии, которое оставил баварцам и многочисленным туристам со всего мира этот, как его называют, "сказочный король". Расходы на строительство и интерьер превысили общую сумму средств из казны, потраченных на Нойшванштайн и Линдерхоф. Только на отделку парадных залов и других помещений ушло четыре с половиной килограмма сусального золота.

Остров посреди озера Кимзе, на котором расположен дворец Людвига II

Сейчас этот дворец входит в число самых популярных достопримечательностей Баварии. Ежегодно сюда приезжают около 380 тысяч туристов.

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