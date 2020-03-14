Дворец Херренкимзе - баварский "Версаль" (фото)

Херренкимзе• "Баварское море" - так часто называют озеро Кимзе, расположенное в шестидесяти километрах от Мюнхена. В 1878 году король Баварии Людвиг II (Ludwig II) приказал заложить на одном из здешних островов роскошный загородный дворец - Херренкимзе (Neues Schloss Herrenchiemsee). Архитекторам было дано указание построить своего рода баварский "Версаль".
Парадная спальня во дворце Херренкимзе
Херренкимзе стал самым дорогим дворцом в архитектурном наследии, которое оставил баварцам и многочисленным туристам со всего мира этот, как его называют, "сказочный король". Расходы на строительство и интерьер превысили общую сумму средств из казны, потраченных на Нойшванштайн и Линдерхоф. Только на отделку парадных залов и других помещений ушло четыре с половиной килограмма сусального золота.
Остров посреди озера Кимзе, на котором расположен дворец Людвига II
Сейчас этот дворец входит в число самых популярных достопримечательностей Баварии. Ежегодно сюда приезжают около 380 тысяч туристов.
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1. Нойшванштайн
Баварское управление государственных дворцов, парков и озер опубликовало статистику посещаемости своих музеев за 2017 год. Это ведомство при земельном министерстве финансов отвечает за шестьдесят баварских достопримечательностей. В рейтинге популярности этих памятников первое место прочно удерживает замок короля Людвига II Нойшванштайн, который осмотрели 1,5 миллиона человек.
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Рейтинг баварских достопримечательностей
2. Мюнхенская резиденция
Около 420 тысяч посетителей побывали в Мюнхенской резиденции - исторической резиденции герцогов, курфюрстов и королей Баварии из династии Виттельсбахов в центре Мюнхена. Она была заложена в конце XIV века, позже расширялась и перестраивалась до XIX столетия.
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Рейтинг баварских достопримечательностей
3. Линдерхоф
На третьем и четвертом местах - еще два памятника, ставших наряду с Нойшванштайном воплощением архитектурных фантазий Людвига II. Замок Линдерхоф, находящийся в 30 километрах от Гармиш-Партенкирхена, в прошлом году посетили более 400 тысяч туристов.
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Рейтинг баварских достопримечательностей
4. Херренкимзе
Дворец Херренкимзе был возведен для Людвига II в шестидесяти километрах от Мюнхена на острове посреди озера Кимзе, который называют "Баварским морем". Здесь побывали около 375 тысяч человек.
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5. Вюрцбургская резиденция
Следующая в рейтинге - Вюрцбургская епископская резиденция. Этот памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, шедевр позднего барокко, возведенный по проекту Бальтазара Неймана, посетили в 2017 году около 345 тысяч человек.
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6. Нимфенбург
Дворец Нимфенбург, построенный в эпоху барокко, считается одной из архитектурных визитных карточек Мюнхена. В нем побывали более 310 тысяч туристов, не считая посетителей прекрасного дворцового парка.
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7. Кайзербург
Замок Кайзербург, заложенный в Нюрнберге еще при Фридрихе Барбароссе, более пяти веков являлся одной из важнейших императорских резиденций на территории Германии. В здешнем музее в 2017 году побывали около 180 тысяч человек.
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8. Вальхалла
Далее в списке - два монумента. Это, во-первых, Вальхалла - зал славы выдающихся личностей германской истории и культуры. Был воздвигнут на берегу Дуная недалеко от Регенсбурга в 1842 году. Вальхаллу посетили более 145 тысяч человек.
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9. Зал Освобождения
Следующий монумент посвящен войне немцев против наполеоновской оккупации. Зал Освобождения, заложенный в 1842 году по распоряжению баварского короля Людвига I, находится в городе Кельхайм. Сейчас его ежегодно посещают более 100 тысяч человек.
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Рейтинг баварских достопримечательностей
Кадольцбург
Замок Кадольцбург впервые упоминается в середине XII века. Он находится во Франконии, недалеко от городов Фюрт и Нюрнберг. Относится к числу самых мощных крепостных сооружений в Баварии. Здешнюю экспозицию, посвященную истории Средневековья, ежегодно посещают около 50 тысяч туристов.
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Рейтинг баварских достопримечательностей
P.S.
В заключение отметим, что в данный список включены только архитектурные достопримечательности, находящиеся в государственной собственности Баварии, число посетителей которых определяется по количеству проданных билетов. Поэтому в него не входит, например, знаменитый храм Вискирхе, который ежегодно посещают около миллиона человек. Он принадлежит католической церкви. Плата за вход не взимается.
Автор: Максим Нелюбин