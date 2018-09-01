Хемниц поучаствует в борьбе за титул "культурной столицы Европы"

Немецкий город Хемниц, оказавшийся из-за беспорядков в центре внимания СМИ, имеет хорошие шансы стать культурной столицей Европы, считает глава Германского совета по вопросам культуры (Deutscher Kulturrat) Олаф Циммерман (Olaf Zimmermann). Подача заявки на получение этого титула - "попытка совершить нечто вроде демократического пробуждения", заявил Циммерман в интервью радиостанции Deutschlandfunk 31 авугста.

Хемниц находится в очень сложной ситуации, но его шансы в борьбе за титул особенно высоки как раз потому, что после беспорядков жителям города необходимо восстановить доверие друг к другу, полагает Циммерман. "Это задача, которую мы должны выполнить все вместе", - отметил он, подчеркнув, что нужно срочно укреплять демократические силы не только в Хемнице.

Глава Германского совета по вопросам культуры предложил Хемницу объединиться с другими восточногерманскими городами Циттау, Магдебургом и Дрезденом, которые также намерены участвовать в борьбе за звание культурной столицы. Циммерман напомнил, что в 2010 так поступили 53 города Рурской области, объединившись в рамках проекта RUHR.2010 и в результате получив желанный титул.

Что происходит в Хемнице

В Хемнице 26 августа был в ходе драки был убит мужчина. Преступление, предположительно, совершили, 23-летний сириец и 22-летний иракец Юсиф А., который, как выяснила полиция, ранее предоставил фальшивые документы, ходатайствуя о получении убежища в ФРГ. Убийство спровоцировало массовые демонстрации и масштабные беспорядки. 1 сентября в Хемнице ожидаются новые демонстрации и контрдемонстрации. В город переброшены дополнительные силы полиции.

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