Хельсинкская группа

Людмила Алексеева: "Неважно, до чего ты дожил, важно, как ты прожил"

Известной российской правозащитнице Людмиле Алексеевой исполняется 90 лет. DW побеседовала с ней о правах человека в России и на Украине, о пытках в тюрьмах и о молодежных протестах.