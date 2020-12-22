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Хельсинкская группа

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Хельсинкская группа".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Police officers stand guard as opposition supporters rally in central Moscow on May 6, 2017, to mark five years since the anti-Putin protest on Bolotnaya Square that led to dozens of arrests and injuries on both police and protesters sides. / AFP PHOTO / Kirill KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

Митинги, пикеты, шествия: что меняется в России с принятием новых законов 22.12.2020

До конца года Госдума хочет одобрить пакет законопроектов, ужесточающих закон о митингах. Правозащитники возмущены атакой на свободу собраний, а активисты заверили DW, что не прекратят выходить на улицы.
Das Foto (die Fotos) hat unsere Korrespondentin Evlalia Samedova in Moskau am 1.7.2020 gemacht. Das Foto (die Fotos) darf/dürfen auf DW-Seiten veröffentlicht werden. Thema: Proteste gegen Verfassungsänderungen in Russland. Stichworte: Russland, Verfassungsänderung, Abstimmung über Verfassungsänderungen, Proteste Bildbeschreibung (Moskau 1): Teilnehmerin einer Protestaktion gegen Verfassungsänderungen in Russland vor dem Puschkin-Denkmal im Zentrum von Moskau am 1. Juli 2020. In den Händen hält sie einen Plakat: Ich/wir - Verfassung Russlands und Foto des inzwischen verstorbenen Aktivisten Mochnatkin Bildbeschreibung (Moskau 2): Teilnehmer einer Protestaktion gegen Verfassungsänderungen in Russland im Zentrum von Moskau am 1. Juli 2020. Er wirft Putin Lügen in Bezug auf Verbesserung sozialer Leistungen in Russland vor Zulieferung durch Andreas Brenner

Правозащитник обжаловал результаты голосования по поправкам к Конституции РФ 21.07.2020

Иск об оспаривании постановления ЦИК РФ об утверждении окончательных итогов голосования по поправкам подан в Верховный суд руководителем правовых программ МХГ Романом Киселевым.
Mahnwache bei der Präsidialverwaltung gegen die Verhaftung von dem Schauspieler Pavel Ustinov. Foto: Sergey Dick / DW am 18.9.2019 in Moskau.

В Москве и Петербурге проходят пикеты в поддержку Павла Устинова 18.09.2019

Известные актеры и другие участники акции по очереди встают у входа в администрацию президента РФ с плакатом в поддержку Павла Устинова.Пикеты проходят также на Дворцовой площади в Петербурге. Защита обжаловала приговор.
8 December 2018. Lyudmila Alekseeva, Soviet dissident, Russian historian, leading human rights activist, founding member of the Moscow Helsinki Watch Group, died at 91. Photo: Anton Belitsky AntonxBelitsky PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

Прах правозащитницы Людмилы Алексеевой захоронили в США 06.04.2019

Погребение бывшей главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой прошло на кладбище Рок-Крик в Вашингтоне. На церемонии присутствовали около 30 человек.

Попрощаться с Алексеевой пришли и Путин, и Навальный (11.12.2018) 11.12.2018

Попрощаться с самой известной и старейшей правозащитницей России Людмилой Алексеевой пришли тысячи человек. Среди них Путин и Навальный.
Gedenkveranstaltung für die Menschenrechtlerin Ljudmila Alexejewa, die am 8. Dezember gestorben ist DW-Korrespondentin Elena Baryscheva, Moskau

В Москве простились с правозащитницей Людмилой Алексеевой 11.12.2018

"Она была удивительной женщиной, сделала очень много и многим помогла", - заявил на церемонии прощания сын известной российской правозащитницы Людмилы Алексеевой Михаил.
07.12.2018 Menschenrechtsaktivisten Lew Ponomarjow während des heutigen Prozess in Moskau

Лев Пономарев попросил отпустить его на похороны Алексеевой 09.12.2018

Отбывающий арест правозащитник напомнил, что десятки лет в рамках Московской Хельсинкской группы сотрудничал с Алексеевой. Ее смерть она назвал "исключительно тяжелой личной" утратой.
Russischer Historiker Yuri Dmitriev (Karelien). Copyright:Y. Golovkin.

Названы лауреаты премии Московской Хельсинкской группы 12.05.2018

Премию Московской Хельсинкской группы получили помимо прочих Юрий Дмитриев и Оюб Титиев. Всего премией и дипломами награждены 13 человек.
27.03.2018+++ Crowds gather to pay last respects for the victims of a fire in a multi-story shopping center in the Siberian city of Kemerovo, about 3,000 kilometers (1,900 miles) east of Moscow, Russia, Tuesday, March 27, 2018. Officials say that the fire escapes were blocked and a PA system was turned off during the fire that killed over 50 people. (AP Photo/Sergei Gavrilenko) |

Людмила Алексеева: Кемерово должен не просить, а требовать 27.03.2018

Лауреат Государственной премии РФ за правозащитную деятельность, глава Московской Хельсинкской группы в интервью DW комментирует события после трагедии в Кемерово.

28.09.2015+++ epaselect epa04954077 Veteran Russian human rights defender Ludmilla Alexeeva reacts after winning the third Vaclav Havel Human Rights Prize in the Council of Europe in Strasbourg, France, 28 September 2015. Ludmilla Alexeeva, now aged 88, is a veteran human rights defender in her native Russia. In her youth, she gave up a promising academic career to join the Soviet dissident movement, going on to become a founding member of the Moscow Helsinki Group. Forced to emigrate to the US in 1977, she returned to Russia in 1989 to continue her work, becoming President of the International Helsinki Foundation. EPA/PATRICK SEEGER

Правозащитница Людмила Алексеева получила Госпремию 11.12.2017

Путин подписал указ о присуждении главе Московской Хельсинкской группы Государственной премии за достижения в области правозащитной деятельности. Людмиле Алексеевой в 2017 году исполнилось 90 лет.
Beschreibung: Ljudmila Alexeeva, Vorsitzende der Moskauer Helsinki-Gruppe. Das Foto hat DW-Korrespondent in Moskau Jegor Winigradow gemacht. Zugeliefert von Sergej Guscha

Людмила Алексеева: "Неважно, до чего ты дожил, важно, как ты прожил" 20.07.2017

Известной российской правозащитнице Людмиле Алексеевой исполняется 90 лет. DW побеседовала с ней о правах человека в России и на Украине, о пытках в тюрьмах и о молодежных протестах.

Путин и Трамп: тайна второй встречи - DW Новости (19.07.2017) 19.07.2017

На саммите G20 в Гамбурге состоялась первая встреча президентов России и США. Мировые СМИ проявили огромный интерес к этим переговорам. Однако оказалось, что Трамп и Путин говорили друг с другом еще раз.
Ljudmila Aleksejewa bei Joachim Gauck Aufgenommen von mir in Berlin am 30.05.2016 © DW/N. Jolkver

Президент ФРГ принял Людмилу Алексееву 30.05.2016

Глава немецкого государства встретился с ветераном российского правозащитного движения.
26.03.2015** Ukrainian military pilot Nadezhda Savchenko looks out from a defendants' cage as she attends a hearing at the Basmanny district court in Moscow March 26, 2015. Savchenko, 33, was captured by pro-Russian forces and handed over eight months ago to Russia, where she was imprisoned on charges of aiding the killing of two Russian journalists in east Ukraine. At home, she has become a symbol of resistance to Russian aggression. REUTERS/Maxim Shemetov TPX IMAGES OF THE DAY

Российский правозащитник: Приговор Савченко будет жестким 03.03.2016

Член Московской Хельсинкской группы Лев Пономарев рассказал в интервью DW, в каком случае украинскую летчицу могли бы освободить и что происходит с российским правосудием.

Старейшую правозащитницу России наградили в Страсбурге (29.09.2015) 29.09.2015

Председательнице Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой вручили премию имени Вацлава Гавела.
Beschreibung: Ljudmila Alexeeva, Vorsitzende der Moskauer Helsinki-Gruppe. Das Foto hat DW-Korrespondent in Moskau Jegor Winigradow gemacht. Zugeliefert von Sergej Guscha

Людмила Алексеева: Россия сама отдаляет себя от цивилизованного мира 29.09.2015

Одна из старейших правозащитниц России рассказала в интервью DW о вежливости, о своих надеждах на то, что Россия станет демократической страной, и о том, какой вопрос она вскоре задаст Владимиру Путину.
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