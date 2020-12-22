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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Хельсинкская группа".
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До конца года Госдума хочет одобрить пакет законопроектов, ужесточающих закон о митингах. Правозащитники возмущены атакой на свободу собраний, а активисты заверили DW, что не прекратят выходить на улицы.
Иск об оспаривании постановления ЦИК РФ об утверждении окончательных итогов голосования по поправкам подан в Верховный суд руководителем правовых программ МХГ Романом Киселевым.
Известные актеры и другие участники акции по очереди встают у входа в администрацию президента РФ с плакатом в поддержку Павла Устинова.Пикеты проходят также на Дворцовой площади в Петербурге. Защита обжаловала приговор.
Погребение бывшей главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой прошло на кладбище Рок-Крик в Вашингтоне. На церемонии присутствовали около 30 человек.
Попрощаться с самой известной и старейшей правозащитницей России Людмилой Алексеевой пришли тысячи человек. Среди них Путин и Навальный.
"Она была удивительной женщиной, сделала очень много и многим помогла", - заявил на церемонии прощания сын известной российской правозащитницы Людмилы Алексеевой Михаил.
Отбывающий арест правозащитник напомнил, что десятки лет в рамках Московской Хельсинкской группы сотрудничал с Алексеевой. Ее смерть она назвал "исключительно тяжелой личной" утратой.
Премию Московской Хельсинкской группы получили помимо прочих Юрий Дмитриев и Оюб Титиев. Всего премией и дипломами награждены 13 человек.
Лауреат Государственной премии РФ за правозащитную деятельность, глава Московской Хельсинкской группы в интервью DW комментирует события после трагедии в Кемерово.
Путин подписал указ о присуждении главе Московской Хельсинкской группы Государственной премии за достижения в области правозащитной деятельности. Людмиле Алексеевой в 2017 году исполнилось 90 лет.
Известной российской правозащитнице Людмиле Алексеевой исполняется 90 лет. DW побеседовала с ней о правах человека в России и на Украине, о пытках в тюрьмах и о молодежных протестах.
На саммите G20 в Гамбурге состоялась первая встреча президентов России и США. Мировые СМИ проявили огромный интерес к этим переговорам. Однако оказалось, что Трамп и Путин говорили друг с другом еще раз.
Глава немецкого государства встретился с ветераном российского правозащитного движения.
Член Московской Хельсинкской группы Лев Пономарев рассказал в интервью DW, в каком случае украинскую летчицу могли бы освободить и что происходит с российским правосудием.
Председательнице Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой вручили премию имени Вацлава Гавела.
Одна из старейших правозащитниц России рассказала в интервью DW о вежливости, о своих надеждах на то, что Россия станет демократической страной, и о том, какой вопрос она вскоре задаст Владимиру Путину.
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