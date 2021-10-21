Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ХДС, Христианско-демократический союз

Консервативная, так называемая народная партия. Вместе с ХСС образует в бундестаге единую фракцию. Представители ХДС шесть раз становились президентами ФРГ и пять раз - федеральными канцлерами.

Христианско-демократический союз был основан 26 июня 1945 года, с 1949 года действует в парламентском блоке (унии) с Христианско-социальным союзом, образуя вместе с ним единую фракцию. Регулярно участвует в выборах в бундестаг. Главные програмные принципы - соблюдение в политике этических основ христианства, идея "социальной рыночной экономики", прочная интеграция ФРГ в западные структуры и приверженность западной системе ценностей. . Председателем ХДС и одновременно канцлером ФРГ на данный момент является Ангела Меркель.

Kuppel, Reichstag, Mitte, Berlin, Deutschland, Europa

Двое депутатов бундестага призвали к запуску "Северного потока - 2" 21.10.2021

Представители фракций ХДС/ХСС и "Левой партии" раскритиковали лидера "зеленых", которая обвинила Россию в газовом шантаже.

Secretary General of Germany's conservative Christian Democratic Union (CDU) party Paul Ziemiak addresses a press conference after a CDU leadership meeting on October 11, 2021 at the party's headquarters in Berlin. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) (Photo by JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

ХДС переизберет все руководство партии 11.10.2021

Христианско-демократический союз намерен сменить состав федерального правления на партийном съезде после слабых результатов на выборах в бундестаг.
Armin Laschet, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, gibt ein Pressestatement zum Fortgang der Sondierungsgespräche im Konrad-Adenauer-Haus. +++ dpa-Bildfunk +++

Кандидат в канцлеры от партии Меркель Лашет намерен уйти из руководства ХДС 07.10.2021

Кандидат в канцлеры ФРГ после проигранных выборов заявил, что собирается уйти из руководства партии ХДС. Он готов начать переговоры о коалиции - с иной кандидатурой на место преемника Меркель.
NRW Verkehrsministerium informiert ueber Haushalt 2022 Aktuell, 19.08.2021, Duesseldorf, Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen Hendrik Wuest im Portrait informiert bei einem Presse Briefing den Entwurf des Haushalts 2022 des Verkehrsressorts im Verkehrsministerium in Duesseldorf Duesseldorf Nordrhein-Westfalen Deutschland *** NRW Ministry of Transport informs about budget 2022 News, 19 08 2021, Duesseldorf, Minister of Transport of North Rhine-Westphalia Hendrik Wuest in portrait informs at a press briefing the draft budget 2022 of the transport department in the Ministry of Transport in Duesseldorf Duesseldorf North Rhine-Westphalia Germany

Кандидат в канцлеры Лашет предложил преемника на посту земельного премьера 05.10.2021

Правительство в Дюссельдорфе может возглавить министр транспорта Северного Рейна - Вестфалии Хендрик Вюст, его кандидатуру предложил Лашет правлению земельного ХДС.
25/09/2021*** Skaters taking part in the In-line Skating event of the Berlin Marathon speed past election campaign posters showing the three chancellor candidates in the September 26 federal election, (L-R) co-leader of Germany's Greens (Die Gruenen) Annalena Baerbock, German Finance Minister and Vice-Chancellor of the Social Democratic SPD Party Olaf Scholz and Christian Democratic Union CDU leader Armin Laschet are seen in Berlin on September 25, 2021. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) (Photo by JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

Вероятные участники будущей коалиции ФРГ сверяют позиции перед переговорами 29.09.2021

После выборов в бундестаг либералы и "зеленые" провели первую встречу на уровне руководства и готовятся к новым консультациям. В коалицию с ними стремятся вступить и блок ХДС/ХСС, и социал-демократы.
Olaf Scholz (SPD), Bundesminister der Finanzen, und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unterhalten sich bei der Sitzung im Bundestag zu Beginn der Haushaltswoche.

Лидеры ХДС/ХСС поздравили кандидата в канцлеры от СДПГ с успехом на выборах в ФРГ 29.09.2021

Меркель поздравила Шольца с успехом на выборах в тот же день, когда стали известны их итоги. Как сообщается на третий день после голосования, кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Лашет направил поздравление письмом.
Annalena Baerbock (l), Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz (M, SPD), SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, FDP-Spitzenkandidat, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, stehen zu Beginn einer Gesprächsrunde des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zum Thema Energie- und Klimapolitik neben einem Digitalbild von Armin Laschet (CDU), CDU-Kanzlerkandidat und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, zusammen. +++ dpa-Bildfunk +++

Крупные партии ФРГ после выборов борются за малые для создания коалиции 27.09.2021

Две крупные политические силы Германии не намерены объединяться для создания правительственной коалиции. СДПГ и блок ХДС/ХСС хотят привлечь на свою сторону "зеленых" и либералов.
im 30. Jahr der deutschen Einheit weht die Bundesflagge weht vor dem Portal des Reichstagsgebäude in Berlin mit dem Schriftzug: Dem Deutschen Volke. Der Reichstag am Platz der Republik ist seit 1999 Sitz des Deutschen Bundestages. Foto: Winfried Rothermel

Партия Меркель проиграла выборы в бундестаг 27.09.2021

Согласно официальным предварительным результатам, выборы в немецкий бундестаг выиграла СДПГ, набрав 25,7% голосов. Блок ХДС/ХСС получил 24,1% голосов.

Bundestagswahl 2021 | Olaf Scholz (L) und Armin Laschet (R) am Wahlabend. Berlin 26.09.2021 Foto (Laschet): Martin Meissner/AP/picture alliance Foto (Scholz): Wolfgang Rattay/Reuters

Главные кандидаты в канцлеры ФРГ заявили о намерении сформировать правительство 26.09.2021

Социал-демократ Олаф Шольц уверен, что по итогам выборов в бундестаг СДПГ получила мандат от избирателей. Кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет говорит о "коалиции будущего".
Olaf Scholz, Finance Minister and SPD candidate for Chancellor waves to his supporters after German parliament election at the Social Democratic Party, SPD, headquarters in Berlin, Sunday, Sept. 26, 2021. (AP Photo/Michael Sohn)

Предварительные итоги: на выборах в ФРГ социал-демократы уходят в отрыв 26.09.2021

На выборах в бундестаг вперед выходит СДПГ, у нее 25,8% голосов против 24,1%, которые набирает блок ХДС/ХСС, свидетельствуют неофициальные предварительные результаты.
Hand mit Stift, Wahlzettel, Wahlschein, Stimmzettel, Bundestagswahl 2009, Briefwahl || Modellfreigabe vorhanden

Явка на выборах в Германии может составить 76% 26.09.2021

Доля проголосовавших избирателей на выборах в бундестаг может составить 76%. Подсчеты осложняет большое количество тех, кто голосовал, отправляя бюллетени по почте.
Ein Wähler wirft beim Wählen für den Bundestag beziehungsweise für das Berliner Abgeordnetenhaus im Wahllokal im Evangelischen Gymnasium zum Grauen Kloster in Berlin-Schmargendorf seinen Stimmzettel in die Wahlurne des Bundestages. +++ dpa-Bildfunk +++

Результаты экзитполов не определили победителя на выборах в Германии 26.09.2021

В Германии закрылись избирательные участки. По данным экзитполов, на выборах в парламент ФРГ консерваторы из блока ХДС/ХСС и социал-демократы набирают одинаковое количество голосов.
Armin Laschet, Bundesvorsitzender der CDU, Spitzenkandidat seiner Partei und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und seine Frau Susanne bei der Stimmabgabe zur Bundestagswahl. +++ dpa-Bildfunk +++

Кандидат от ХДС/ХСС на выборах в ФРГ нарушил тайну голосования 26.09.2021

Когда Армин Лашет опускал бюллетень в урну, он сложил бланк так, что стало понятно, что он поддержал свою партию - ХДС. Глава избиркома сообщил, что бюллетень "уже не может быть отсортирован и считается действительным".
BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 26: German President Frank-Walter Steinmeier casts his vote for the general election, at a polling station on September 26, 2021 in Berlin, Germany. About 60 million people are eligible to vote in the German elections for a new federal parliament, the 20th Bundestag. (Photo by Focke Strangmann - Pool/Getty Images)

Президент ФРГ и другие политики проголосовали на выборах в бундестаг 26.09.2021

Президент Штайнмайер и его супруга отдали свои голоса на участке в Берлине. На бюллетене Армина Лашета было видно, что он проголосовал за ХДС, вокруг чего уже развернулась дискуссия.

Сможет ли Армин Лашет стать канцлером? 15.09.2021

Армин Лашет - глава самой крупной федеральной земли Германии и кандидат на пост канцлера от консервативного блока ХДС/ХССАнгелы Меркель. Он критикует Кремль за арест Навального, считает, что снимать санкции с России рано, но поддерживает строительство "Северного потока 2".
Erfurt Wahlplakate 03.08.2021 , Erfurt, Wahlplakate für die im September anstehende Bundestagswahl sind auf dem Anger an Lichtmasten und Strassenschildern befestigt im Bild: SPD Olaf Scholz - Repsekt für Dich *** Erfurt election posters 03 08 2021 , Erfurt, election posters for the upcoming federal election in September are attached to light poles and street signs on the Anger in the picture SPD Olaf Scholz Repsekt for you

Перед выборами в бундестаг ФРГ социал-демократы увеличивают отрыв от консерваторов 29.08.2021

Если бы выборы в бундестаг состоялись на этой неделе, за СДПГ проголосовали бы 24 процента избирателей, за консервативный блок ХДС/ХСС - 21 процент, за "зеленых" - 17 процентов.
Показать еще