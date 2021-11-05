Город на Украине.
Второй по численности населения город Украины, административный центр Харьковской области.
Весь последний месяц Европу лихорадит от цен на газ, которые по сей день экстремально высокие. На Западе уверены: ситуация эта возникла во многом из-за "газового покера Путина", ведь европейские газохранилища "Газпрома" до последнего момента оставались почти пустыми. Но на этой неделе Путин дал отмашку нарастить запасы газа в европейских хранилищах. Почему? Об этом - в нашем сегодняшнем выпуске.
В 2014 году, когда начался конфликт в Украине, под вопросом оказалась судьба Харьковской области, которой некоторые тогда прочили ту же судьбу, что ДНР и ЛНР. Наша съемочная группа отправилась в Харьков, чтобы на месте увидеть, какая там сейчас ситуация. Ведь у границ области вновь скапливаются российские войска.
Cостояние здоровья Навального, объявившего 31 марта голодовку, по информации его адвокатов, продолжает ухудшаться. В Instagram Навального накануне появилось сообщение, что его голодовку пытаются дискредитировать.