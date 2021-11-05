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Харьков

Город на Украине.

Второй по численности населения город Украины, административный центр Харьковской области.

Wahlkampf in Charkiw in der Ostukraine. Stills von DW-Video. Ort: Charkiw Datum: Oktober 2021

Экс-кандидат в мэры Харькова Добкин добивается в суде отмены результатов выборов 05.11.2021

Михаил Добкин и его адвокаты подали в суд иски с требованием отменить протоколы четырех районных и городской ТИК, а также отменить постановление об избрании мэром Харькова его конкурента Игоря Терехова.
Wahlkampf in Charkiw in der Ostukraine. Stills von DW-Video. Ort: Charkiw Datum: Oktober 2021

Мэром Харькова стал Игорь Терехов 02.11.2021

Победивший на выборах городского головы Игорь Терехов не является представителем президентской партии "Слуга народа". Он - выдвиженец "Блока Кернеса", сформированного последователями предыдущего мэра Харькова.
Wahlkampf in Charkiw in der Ostukraine. Stills von DW-Video. Ort: Charkiw Datum: Oktober 2021

Выборы мэра Харькова: кандидат Добкин заявил о заказных экзитполах 01.11.2021

Михаил Добкин уверяет, что его оппонент на голосовании в Харькове, и.о. градоначальника Игорь Терехов, набрал менее 50 процентов голосов. Непреодоление этого порога приведет ко второму туру выборов.
Wahlkampf in Charkiw in der Ostukraine. Stills von DW-Video. Ort: Charkiw Datum: Oktober 2021

Выборы в Харькове: за кресло мэра борются "друзья Кернеса" 30.10.2021

31 октября в Харькове пройдут внеочередные выборы мэра. Избирателям, трижды выбиравшим на этот пост Геннадия Кернеса, придется сделать выбор между его "друзьями". Репортаж DW.

Что происходит в Харькове накануне выборов мэра (29.10.2021) 29.10.2021

Когда-то Михаил Добкин и Игорь Терехов работали вместе с бывшим мэром Харькова Геннадием Кернесом. А теперь после его смерти борются на выборах мэра, прежде всего, за его электорат.

Газовый покер Путина: цены на газ и "Северный поток-2". DW Новости (29.10.2021) 29.10.2021

Весь последний месяц Европу лихорадит от цен на газ, которые по сей день экстремально высокие. На Западе уверены: ситуация эта возникла во многом из-за "газового покера Путина", ведь европейские газохранилища "Газпрома" до последнего момента оставались почти пустыми. Но на этой неделе Путин дал отмашку нарастить запасы газа в европейских хранилищах. Почему? Об этом - в нашем сегодняшнем выпуске.

Внезапные признания на суде по делу об убийстве Хангошвили (28.10.2021) 28.10.2021

Сенсация в берлинском суде: свидетель из Харькова заявляет, что обвиняемый в убийстве "как офицер выполнил преступный приказ" и что "Россия должна нести ответственность".
ARCHIV - 08.08.2019, Berlin: Der Eingang des Landgerichts Berlin mit dem Schriftzug des Gerichts und dem Berliner Wappen. Weil er seine Ehefrau vergewaltigt, eingesperrt und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben soll, steht ein 53-Jähriger ab 04.02.2020 vor dem Berliner Landgericht. (zu «Versuchter Mord an Ehefrau? 53-Jähriger kommt vor Gericht») Foto: Taylan Gökalp/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Украинец против России: внезапные откровения на суде по делу об убийстве чеченца в Берлине 27.10.2021

Сенсация в берлинском суде по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили: свидетель из Харькова заявил, что обвиняемый "выполнил преступный приказ" и что "Россия должна нести ответственность".
Zelimkhan (Selimchan) Khangoshvili (Changoschwili), der ehemalige tschetschenische Rebelle, der im deutschen Exil im August 2019 vermutlich zum Opfer eines russischen Auftragsmordes fiel. Von der Witwe der abgebildeten Person der DW zur Verfügung gestellt - von Manana Zatijewa.

Свидетель из Украины опознал обвиняемого в убийстве Хангошвили 26.10.2021

Харьковчанин показал в суде Берлина, что обвиняемый в убийстве чеченца - муж сестры его супруги Вадим Николаевич К. Три месяца назад свидетель заявил, что он не уверен в том, что предполагаемый убийца - его родственник.
23.08.2019, Berlin: Beamte der Spurensicherung stehen an einem Faltpavillon am Tatort im Kleinen Tiergarten. Gut drei Monate nach dem Mord an einem Tschetschenen in Berlin hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen an sich gezogen. Foto: Christoph Soeder/dpa | Verwendung weltweit

Убийство чеченца в Берлине: что скажет свидетель из Украины 26.10.2021

Показания жителя Харькова могут помочь выяснить, кем является гражданин России, обвиняемый в убийстве в Германии бывшего чеченского полевого командира Хангошвили, и связан ли он с властями РФ.
Ukrainian Prime Minister Mykola Asarov gestures as he delivers his speech to supporters of Yanukovych's party of Regions during a rally next to pro-European Union's protesters at Independence Square in Kiev, Ukraine, Saturday, Dec. 14, 2013. The opposition has called for a vast turnout Sunday. Rallies on the previous two Sundays drew hundreds of thousands of protesters. That same day, Yanukovych's Party of Regions has called for a pro-government demonstration that it claims will bring 200,000 people to Kiev. (AP Photo/Sergei Grits)

Суд в Киеве заочно арестовал экс-премьера Украины Азарова 21.10.2021

Избрание заочной меры пресечения даст основания обращаться с запросами о предоставлении международно-правовой помощи в экстрадиции Азарова, заявили в Государственного бюро расследований.
Vor dem Gebietsrat in Charkiw

Россия наращивает войска на украинской границе. Что думают об этом в Харькове? 09.04.2021

За данными о концентрации российских войск на границе с Украиной наблюдают в Харькове, от которого до РФ рукой подать. DW выясняла настроения среди жителей города на фоне сообщений об угрозе со стороны Москвы.

Что думают харьковчане о возможности войны с Россией (08.04.2021) 08.04.2021

В 2014 году, когда начался конфликт в Украине, под вопросом оказалась судьба Харьковской области, которой некоторые тогда прочили ту же судьбу, что ДНР и ЛНР. Наша съемочная группа отправилась в Харьков, чтобы на месте увидеть, какая там сейчас ситуация. Ведь у границ области вновь скапливаются российские войска.

Как обходятся с Навальным и что с врачами, которые пытались к нему прорваться. DW Новости (08.04.21) 08.04.2021

Cостояние здоровья Навального, объявившего 31 марта голодовку, по информации его адвокатов, продолжает ухудшаться. В Instagram Навального накануне появилось сообщение, что его голодовку пытаются дискредитировать.
Zelimkhan Khangoshvili Opfer Tiergarten von Radfahrer erschossen. Zelimkhan (Selimchan) Khangoshvili (Changoschwili), der ehemalige tschetschenische Rebelle, der im deutschen Exil im August 2019 vermutlich zum Opfer eines russischen Auftragsmordes fiel. Von der Witwe der abgebildeten Person der DW zur Verfügung gestellt - von Manana Zatijewa.

Bellingcat: У Украины - новые данные по убийству Хангошвили 19.03.2021

Журналист Христо Грозев считает, что новые данные могут стать "поворотным моментом" в процессе, помогая доказать "причастность российского государства" к "тиргартенскому убийству".

Veldar Schukurdschiev und Alexander Krawtschenko in Krym bei einer Demonstration, März 2016 © Anastasia Magazowa

В Украине приняли стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма 11.03.2021

СНБО Украины утвердил стратегию реинтеграции аннексированного Россией полуострова. Также решено проверить голосование в Раде за соглашение 2010 года, продлившее размещение флота РФ в Крыму.
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