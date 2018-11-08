"Хантер Киллер": президента спасли, а фильму уже не поможешь

Голливудский боевик"Хантер Киллер" режиссера Донована Марша должен был появиться в кинотеатрах России еще 1 ноября. Однако накануне выяснилось, что фильму не выдали прокатное удостоверение. Минкульт объяснил это тем, что прокатчик Megogo Distribution предоставил неполный пакет документов. Через неделю картина все-таки получила лицензию и вышла в прокат 8 ноября.

В Германии фильм вышел на экраны в конце октября. Есть ли в картине про спасение российского президента американцами что-то антироссийское? Корреспондентка DW в Бонне поинтересовалась мнением зрителей и критиков.

О чем фильм "Хантер Киллер"

Баренцево море. Американцы и русские играют в "кошки-мышки" под водой, когда американская подлодка пропадает с радаров. После российской аннексии Крыма Пентагон не знает, чего ожидать от российских властей. Он отправляет спецкоманду на подмогу. В это время в России происходит путч: министр обороны Дуров взял президента страны Закарина в заложники и хочет развязать Третью мировую войну. Американцы решают спасти российского президента, чтобы предотвратить конфликт мирового масштаба. Капитан американской подлодки "Хантер Киллер", прожженный морской волк в исполнении Джерарда Батлера проводит опаснейшую подводную операцию. Русские и американцы объединяются против Дурова. В конце все жмут друг другу руки и радуются предотвращению ядерной войны.

На третьей неделе проката фильм "Хантер Киллер" в будний день в Бонне можно посмотреть только в одном кинотеатре. И только в 23:10. В зале ожидаемо всего лишь два человека. Студенты Бен и Мари любят американские боевики и очень удивились, когда узнали, что фильму "Хантер Киллер" поначалу не выдавали прокатную лицензию в России.

Голливудский фильм, а не политический стейтмент

"Конечно, американская подводная лодка выглядит на экране более высокотехнологичной, там везде хай-тек системы, а на российской подлодке какие-то древние кнопки", - описывает свои впечатления Бен после просмотра. "Создается ощущение, что русские слабее американцев, это правда", - соглашается его подруга Мари.

"Но это же просто голливудский фильм, не стоит об этом забывать, - считает Бен. - Видеть в этом политический стейтмент глупо и неправильно. Я не думаю, что какой-нибудь немецкий киноман сформирует на основе этого фильма свое представление о России… что она отсталая страна или что у нее слабый президент". "Мы пришли в кино посмотреть, как Джерард Батлер всех спасает", - улыбается он.

Что думают немецкие критики?

Немецкие критики фильм оценили очень плохо. "Охота на подводных лодках в Северном Ледовитом океане, российско-американская конфронтация, угроза миру во всем мире…Во время просмотра фильма постоянно возникает дежавю", - отмечает онлайн-портал немецкой газеты Schweriner Volkszeitung. Их вердикт: фильм попросту старомоден.

"Слишком много диалогов для боевика и слишком поверхностный сюжет для военной драмы. В итоге подводный фильм Донована Марша "Хантер Киллер" ни то ни сё", - считает популярный немецкий сайт о кино Filmstarts.de.

Комментарии пользователей под такими разгромными рецензиями в немецком интернете на удивление более щадящие. "Я никогда раньше не видел так много современных технологий оружия и таких съемок военных действий", - пишет пользователь под ником thin_red_line.

"Конечно, в фильме есть куча клише, но для меня на первом плане история подводной лодки, которая сначала искусно маневрирует через огромное минное поле, а затем убегает от преследования русского эсминца", - пишет другой пользователь Chev-Chelios.

Кассовые сборы хромают

Однако есть и те, кто не нашел в картине ничего кроме "стереотипов времен холодной войны". Многие пользователи отмечают, что не видели рекламы фильма, а сеансы в кино в очень неудобное время и смотреть этот фильм они не собираются.

Бюджет боевика невелик, всего 40 млн долларов, но даже эти затраты будет сложно отбить в прокате, считают критики. За первые выходные в США фильм собрал только 6,6 млн и занял пятое место в рейтинге. На сегодняшний день кассовые сборы составили 14 млн в домашнем прокате и 8 млн в мировом.

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