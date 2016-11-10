Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Ханс-Петер Фридрих

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Ханс-Петер Фридрих".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

20.02.2016 *** Der Demonstrationszug des islam- und flüchtlingsfeindlichen Pegida-Ablegers «Karlsruhe wehrt sich» gegen den Südwestrundfunk (SWR) geht am 20.02.2016 in Mainz (Rheinland-Pfalz) an einem AfD-Wahlplakat mit der Aufschrift Unser Land, unsere Heimat. vorbei. Foto: Arne Dedert/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/A. Dedert

Политики предостерегают от "эффекта Трампа" в Германии 10.11.2016

Люди обращаются к популистам, если не получают ответы на волнующие их вопросы от традиционных партий, считает немецкий политик Ханс-Петер Фридрих.
September 7, 2015. Middle Eastern migrants, who came from Germany by ferry and train Sunday night, and are walking from Rodby in southern Denmark towards Sweden on Monday Sept. 7, 2015. Most of the migrants came from Syria, and wished to continue to Sweden where they will seek asylum. The distance from Rodby to the Oresundsbron in Sweden is 180 kilometres. (AP Photo/POLFOTO, Per Rasmussen) DENMARK OUT

Экс-глава МВД Германии: Беженцы заставят ввести контроль на границах 11.09.2015

Как приток беженцев изменит Германию? Политики дают разные ответы на одни и те же вопросы. О своем видении перемен DW рассказал бывший министр внутренних дел ФРГ Ханс-Петер Фридрих.
Nordrhein-Westfalen/ Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU, l.) und der Praesident des Bundeskriminalamts (BKA), Joerg Ziercke, am Donnerstag (15.11.12) im Gebaeude des Verfassungsschutzes in Koeln bei der Eroeffnung des neuen Gemeinsamen Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrums (GETZ). Ungeachtet scharfer Kritik hat Friedrich am Donnerstag in Koeln das neue Abwehrzentrum eroeffnet. Es ist wichtig, dass wir dieses Zentrum jetzt anstossen, sagte Friedrich. Mehrere Laender werfen Friedrich einen ueberstuerzten Alleingang und ein fehlendes Konzept vor. Wir werden auf Augenhoehe, wie es zurecht gefordert wird, mit den Laendern dieses Zentrum weiterentwickeln, sagte der CSU-Politiker. (zu dapd-Text) Foto: Roberto Pfeil/dapd

В ФРГ высокопоставленных чиновников подозревают в разглашении служебной тайны 18.02.2014

Прокуратура проведет предварительное расследование по факту возможного разглашения служебной тайны экс-главой МВД Фридрихом и шефом Федерального ведомства по уголовным делам Цирке.
Sebastian Edathy (SPD), Vorsitzender des NSU-Untersuchungsausschuss wartet am 31.01.2013 in Berlin auf den Beginn der Sitzung. Der Ausschuss fuhr mit Zeugenvernehmungen des Zielfahndungschef des Thüringer LKA zur Suche nach dem 1998 untergetauchten Neonazi-Trio fort. Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Дело о детской порнографии вызвало кризис доверия в правительстве ФРГ 18.02.2014

Экс-депутата бундестага подозревают в приобретении детской порнографии. Но, похоже, он успел замести следы. В правящей коалиции выясняют, кто, кому, когда и что при этом сказал?

Немецкий министр лишился поста за разглашение тайны (15.02.2014) 15.02.2014

Экс-глава МВД, а ныне и экс-министр сельского хозяйства ФРГ Ханс-Петер Фридрих ушел в отставку из-за скандала, связанного с расследованием по делу одного из ранее оппозиционных политиков, подозреваемого в хранении детской порнографии.
BERLIN, GERMANY - FEBRUARY 14: German Agriculture and Consumer Protection Minister Hans-Peter Friedrich departs after announcing his resignation to the media on February 14, 2014 in Berlin, Germany. Friedrich has resigned after he admitted that he shared information with German Social Democrats leader Sigmar Gabriel in October, 2013 while Friedrich was still Minister of Interior regarding possible suspicions of child pornography possession by Bundestag member Sebastian Edathy, long before police raided Edtahy's office and home last weekend. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Немецкое правительство недосчиталось министра из-за скандала 14.02.2014

Скандал, связанный с разглашением конфиденциальных данных, стоил поста одному из министров правительства ФРГ. И, похоже, на отставке политика история не закончится. DW с подробностями.
Then German Interior Minister Hans-Peter Friedrich arrives for a hearing of the Lower house of parliament Bundestag's Internal Affairs Committee in Berlin in this July 17, 2013 file photo. Germany's agriculture minister Friedrich has offered to resign if prosecutors determine he acted inappropriately when he warned Social Democrat (SPD) leaders last October about a probe into an SPD lawmaker, his spokesman said on February 14, 2014. Friedrich, who is from Merkel's conservatives, was interior minister at the time and is under fire for informing centre-left SPD leaders late last year that prosecutors were investigating their colleague Sebastian Edathy. REUTERS/Tobias Schwarz/files (GERMANY - Tags: POLITICS PROFILE)

Немецкий министр сельского хозяйства Фридрих уходит в отставку 14.02.2014

Министр сельского хозяйства ФРГ Ханс-Петер Фридрих объявил об уходе в отставку. Это стало реакцией на обвинения в том, что он передал оппозиции конфиденциальную информацию.
Titelseiten diverser Tageszeitungen Zeitungen im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, aufgenommen am 26.06.2005. Foto: Christian Slutterheim +++(c) dpa - Report+++

СМИ: Преграды для болгар и румын положат конец европейской интеграции 06.12.2013

Министр внутренних дел ФРГ Ханс-Петер Фридрих выступил за ограничения свободного въезда в ЕС для граждан Болгарии и Румынии. Немецкие газеты критикуют заявление главы МВД Германии.
Kapitan Andrejewo Grenzuebergang Bulgarien-Tuerkei (kuenftige EU-Schengen-Aussengrenze): Fahrbahn für EU-Bürger.

Der Spiegel: "Большая коалиция" поддержит планы ЕС по ужесточению пограничного контроля 04.12.2013

У миллионов иностранцев, путешествующих по Шенгенской зоне, планируется снимать отпечатки пальцев для единой базы биометрических данных пограничного контроля ЕС. Специалисты по защите данных критикуют проект.
Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) telefoniert am 11.12.2012 nach der Fraktionssitzung im Reichstagsgebäude in Berlin mit seinem Handy. Zuvor hatte er sich gegenüber von Journalisten zu der Festnahme im Fall eines möglicherweise geplanten Bombenanschlags in Bonn geäußert. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

СМИ: Глава МВД Германии намерен обеспечить IT-безопасность законом 03.11.2013

Ханс-Петер Фридрих настаивает на том, чтобы закон о безопасности в сфере компьютерных технологий был включен в коалиционный договор по формированию нового правительства ФРГ.
Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) telefoniert am 11.12.2012 nach der Fraktionssitzung im Reichstagsgebäude in Berlin mit seinem Handy. Zuvor hatte er sich gegenüber von Journalisten zu der Festnahme im Fall eines möglicherweise geplanten Bombenanschlags in Bonn geäußert. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Глава МВД ФРГ выступает за усовершенствование средств коммуникации политиков 29.10.2013

После скандала вокруг прослушки телефонных разговоров Ангелы Меркель глава МВД Германии Ханс-Петер Фридрих предложил усовершенствовать системы коммуникаций федеральных политиков.
Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) telefoniert am 11.12.2012 nach der Fraktionssitzung im Reichstagsgebäude in Berlin mit seinem Handy. Zuvor hatte er sich gegenüber von Journalisten zu der Festnahme im Fall eines möglicherweise geplanten Bombenanschlags in Bonn geäußert. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Глава МВД Германии допускает возможность высылки американских дипломатов 28.10.2013

Бундестаг соберется 18 ноября на специальное заседание по поводу шпионской деятельности АНБ в Германии. Министр внутренних дел ФРГ упомянул о возможности выслать из страны американских дипломатов, замешанных в скандале.
Im Springer-Verlag erscheinende Tageszeitungen liegen am Dienstag (24.09.2002) zu Beginn der außerordentlichen Hauptversammlung des Axel Springer Verlages in Berlin auf einem Tisch (Aufnahme mit Zoom-Effekt). Auf der Veranstaltung im Verlagshaus im Bezirk Mitte wies der Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner eine Mitverantwortung an der Krise des Medienunternehmers Kirch zurück. dpa/lbn

СМИ: Германии нужны добытые спецслужбами США сведения 17.07.2013

Глава МВД ФРГ Ханс-Петер Фридрих так и не добился от Вашингтона разъяснений по поводу объемов слежки американских спецслужб в Германии. Немецким ведомствам выгоден американский интернет-шпионаж, полагают немецкие газеты.
Innenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) gibt am 05.06.2013 in Berlin eine Pressekonferenz. Er stellte die Jahresberichte des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) und des Technischen Hilfswerks (THW) vor. Foto: Hannibal/dpa pixel

Оппозиция недовольна разъяснениями главы МВД ФРГ в связи с интернет-слежкой 16.07.2013

Отчет о поездке в США главы МВД ФРГ был заслушан комитетом бундестага по контролю за деятельностью спецслужб.
Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) spricht am 11.06.2013 in Berlin. Friedrich stellte mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz den Verfassungsschutzbericht 2012 vor. Foto: Stephanie Pilick/dpa pixel

Интернет-шпионаж: глава МВД Германии отправился в США за разъяснениями 12.07.2013

Министр внутренних дел ФРГ Ханс-Петер Фридрих прибыл в Вашингтон для беседы о деятельности спецслужб США в Германии. Немецкие политики сомневаются в готовности американских чиновников к открытому диалогу.
ILLUSTRATION - Ein Computer Code am Donnerstag (20.11.2011) auf einem Bildschirm in Köln. Die deutsche Regierung will selbst Software für Computer-Trojaner entwickeln lassen. Bundesinnenminister Friedrich kündigte am Donnerstag an, dass der Bund ein eigenes Kompetenzzentrum dafür einrichten wird. Die Experten des Chaos Computer-Clubs hatten vor kurzem berichtet, dass der vom Staat eingesetzte Trojaner zur Überwachung der Internet-Verbindung Verdächtiger eine viel umfassendere Überwachung ermöglichte, als gesetzlich erlaubt ist. Foto: Oliver Berg dpa/lnw (zu dpa 0847 vom 20.11.2011)

Европа требует от США разъяснений по поводу секретной программы PRISM 11.06.2013

Европейские политики подвергли критике использование спецслужбами США программы слежки в интернете.
Показать еще