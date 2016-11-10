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Экс-глава МВД, а ныне и экс-министр сельского хозяйства ФРГ Ханс-Петер Фридрих ушел в отставку из-за скандала, связанного с расследованием по делу одного из ранее оппозиционных политиков, подозреваемого в хранении детской порнографии.
У миллионов иностранцев, путешествующих по Шенгенской зоне, планируется снимать отпечатки пальцев для единой базы биометрических данных пограничного контроля ЕС. Специалисты по защите данных критикуют проект.
Бундестаг соберется 18 ноября на специальное заседание по поводу шпионской деятельности АНБ в Германии. Министр внутренних дел ФРГ упомянул о возможности выслать из страны американских дипломатов, замешанных в скандале.