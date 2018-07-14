 ХАМАС объявил о прекращении огня с Израилем | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.07.2018

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Мир

ХАМАС объявил о прекращении огня с Израилем

По данным ХАМАСа, договоренность о прекращении огня с Израилем была достигнута при посредничестве Египта. Израильская сторона, нанесшая ранее мощный авиаудар по сектору Газа, не прокомментировала эту информацию.

Сектор Газа

После массированного удара израильской авиации исламистское движение ХАМАС объявило вечером в субботу, 14 июля, о прекращении огня с Израилем в секторе Газа. По словам представителя движения Фаузи Бархума, договоренность была достигнута при посредничестве Египта, сообщает агентство dpa. В свою очередь, пресс-секретарь израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху отказался комментировать эту информацию.

Контекст

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Мир в дыму и огне. Это не просто кадры новостной хроники о ситуации в секторе Газа. Это символы опасности, которая исходит от правления Дональда Трампа, считает Инес Поль. (14.05.2018)

Ранее в субботу палестинские группировки в секторе Газа атаковали Израиль, задействовав 100 ракет и минометы, в результате были ранены три человека в городе Сдерот. В ответ израильская армия отреагировала самой мощной с 2014 года атакой. ВВС Израиля нанесли авиаудары по десяткам объектов, намереваясь поразить боевиков ХАМАСа. По информации министерства здравоохранения в Газе, при налете на одно из зданий погибли два подростка и еще 14 человек были ранены.

Израиль грозит усилить атаки при необходимости

В свою очередь, Биньямин Нетаньяху пригрозил усилением атак в секторе Газа в случае, если продолжатся ракетные обстрелы Израиля со стороны палестинских боевиков. По словам премьер-министра, в ходе совещания с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом и армейским руководством было решено вести "решительный бой против террора ХАМАСа".

Ситуация в регионе обострилась с конца марта, когда на границе Израиля и сектора Газа начались массовые протесты палестинцев, организованные ХАМАС. В ходе столкновений протестующих с израильскими военными погибло 140 палестинцев. С конца мая ХАМАС начал ракетные обстрелы Израиля.

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