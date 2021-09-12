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ХАМАС (Исламское движение сопротивления)

ХАМАС (Исламское движение сопротивления) - палестинское исламистское движение и террористическая организация.

Движение ХАМАС было создано в декабря 1987 года, вскоре после начала Первой палестинской интифады. За его созданием стояли отделения египетской организации "Братья-мусульмане" и Палестинского исламского джихада в секторе Газа. В августе 1988 года появилось политическое крыло ХАМАС, выступающее за уничтожение Израиля и светского палестинского государства и провозглашению на их территории исламской республики. Начиная с 2007 года, после вооруженного захвата власти, ХАМАС правит в секторе Газа. Кроме Евросоюза, ХАМАС признают террористической организацией Израиль, Канада, США и Япония. Австралия и Великобритания причисляют к подобным организациям только военное крыло ХАМАС. В Иордании и Египте движение полностью запрещено.

Smoke billows following Israeli airstrikes on Rafah in the southern Gaza Strip on September 12, 2021. - Israel launched airstrikes against Gaza, a source inside the enclave said. (Photo by SAID KHATIB / AFP) (Photo by SAID KHATIB/AFP via Getty Images)

Израиль нанес удары по позициям ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел 12.09.2021

Израильские спецслужбы задержали четырех палестинцев, сбежавших из тюрьмы, на что ХАМАС отреагировал ракетным обстрелом территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ нанес удары по подземной инфраструктуре боевиков.
KHAN YUNIS, GAZA - AUGUST 23: Smoke rises from a site hit by Israeli airstrikes, targeting Palestinian resistance groups' points in Khan Yunis, Gaza on August 23, 2021. Ashraf Amra / Anadolu Agency

Израиль обстрелял сектор Газа в ответ на запуск шаров с горючей смесью 24.08.2021

По данным Армии обороны Израиля, целями ударов по объектам ХАМАС стали оружейный завод, полигон для запуска ракет и туннели в Газе.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** FILE PHOTO: Streaks of light are seen as Israel's Iron Dome anti-missile system intercept rockets launched from the Gaza Strip towards Israel, as seen from Ashkelon, Israel, May 12. REUTERS/Amir Cohen/File Photo

Правозащитники назвали военными преступлениями атаки на Израиль 12.08.2021

ХАМАС и иные вооруженные группировки палестинцев с 10 по 21 мая обстреливали Израиль "тысячами неуправляемых ракет" из сектора Газа, заявили в Human Rights Watch. Это привело к гибели мирных жителей.
Plumes of smoke rise above buildings hit by Israeli airstrikes in Gaza City, on May 15, 2021. - Israeli air strikes pounded the Gaza Strip, killing 10 members of an extended family and demolishing a key media building, while Palestinian militants launched rockets in return amid violence in the West Bank. Israel's air force targeted the 13-floor Jala Tower housing Qatar-based Al-Jazeera television and the Associated Press news agency. (Photo by Mahmud Hams / AFP)

Израиль ответил авиаударом на новые атаки из сектора Газа 07.08.2021

Армия обороны Израиля объяснила удары по военным объектам ХАМАС и площадке для пуска ракет реакцией на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью из сектора Газа.
A views show the site of an Israeli air strike carried out on a Hamas position near the Palestinian city of Khan Yunis in the southern Gaza Strip, on June 16, 2021. (Photo by Majdi Fathi/NurPhoto)

Израиль нанес авиаудары по базе ХАМАС после атак из сектора Газа 26.07.2021

В Армии обороны Израиля заявили, что воздушные удары по объекту ХАМАС нанесены в ответ на запуск в направлении израильской территории воздушных шаров с зажигательной смесью.
Demonstrationsteilnehmer sind bei einer Kundgebung palästinensischer Unterstützer im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern in Berlin-Kreuzberg zusammengekommen. +++ dpa-Bildfunk +++

В ФРГ правящие партии поддержали запрет флага ХАМАС 20.06.2021

Блок ХДС/ХСС и СДПГ предлагают внести в УГ ФРГ поправки, согласно которым в стране будет запрещена символика организаций, признанных в ЕС террористическими.

Smoke and flames are seen after an Israeli air strike in the northern Gaza Strip, June 17, 2021. REUTERS/Mohammed Salem

Израиль обстрелял цели ХАМАС после атаки из сектора Газа 18.06.2021

По данным Армии обороны Израиля, ВВС страны атаковали цели ХАМАС в ответ на новый запуск палестинцами воздушных шаров со взрывчаткой, ставших причиной пожаров в стране.

Explosions light-up the night sky above buildings in Gaza City as Israeli forces shell the Palestinian enclave, early on June 16, 2021. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP)

Израиль нанес воздушные удары по сектору Газа 16.06.2021

Истребители Армии обороны Израиля атаковали военные объекты ХАМАС в секторе Газа - впервые с окончания 11-дневной эскалации конфликта в мае.

ХАМАС против Израиля: активист радикально-исламистского движения о ракетных обстрелах и жизни в Газе (08.06.2021) 08.06.2021

Перемирие на Ближнем Востоке многие считают шатким. Ранее боевики ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю. Израиль нанес ответные удары по целям в секторе Газа. После начала перемирия DW взяла интервью у представителя ХАМАС.

21.05.2021, Palästinensische Autonomiegebiete, Gaza: Palästinenser gehen auf die Straße, um ein Waffenstillstandsabkommen zwischen der israelischen Regierung und der islamistischen Hamas zu feiern. Nach elftägigen Kämpfen trat um 02.00 Uhr Ortszeit eine von Ägypten vermittelte Waffenruhe in Kraft. Foto: Mohammed Talatene/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Правящие в Германии партии намерены запретить флаг ХАМАС 29.05.2021

Блок христианских партий и социал-демократы хотят запретить в ФРГ флаг организации ХАМАС, признанной в ЕС террористической. Окончательное решение может быть принято в начале июня.
26.05.2021 Belarusian President Alexander Lukashenko speaks during his meeting with parliamentarians, members of Constitutional Commission and representatives of public administration bodies in Minsk on May 26, 2021. - Alexander Lukashenko said on May 26 that attacks on the country have crossed red lines after the diversion of a Ryanair flight over Belarusian airspace sparked a global outcry. (Photo by Maxim GUCHEK / BELTA / AFP) (Photo by MAXIM GUCHEK/BELTA/AFP via Getty Images)

Лукашенко: "ХАМАС, не ХАМАС - не имеет значения" 26.05.2021

Александр Лукашенко прокомментировал экстренную посадку лайнера Ryanair в Минске, после которой был задержан находившийся на борту оппозиционный журналист Роман Протасевич.

11.06.2018 *** TEL AVIV, ISRAEL - JUNE 11, 2018: The Israeli national flag (R) hoisted at Ben Gurion International Airport. Valery Sharifulin/TASS Foto: Valery Sharifulin/TASS/dpa |

Госсекретарь США Блинкен прибыл в Израиль для укрепления перемирия с ХАМАС 25.05.2021

Глава внешнеполитического ведомства в США проведет переговоры с лидерами Израиля и Палестинской автономии. Встречи Блинкена с ХАМАС не запланировано.
The Ryanair plane with registration number SP-RSM, carrying opposition figure Raman Pratasevich which was traveling from Athens to Vilnius and was diverted to Minsk after a bomb threat, lands at the International Airport outside Vilnius, Lithuania, Sunday, May 23, 2021. The presidential press service said President Alexander Lukashenko personally ordered that a MiG-29 fighter jet accompany the Ryanair plane carrying opposition figure Raman Pratasevich and traveling from Athens, Greece, to Vilnius, Lithuania to the airport in the capital Minsk. (AP Photo/Mindaugas Kulbis)

ХАМАС опроверг слова Минска о причастности к инциденту на рейсе Ryanair 24.05.2021

Представитель группировки ХАМАС заявил, что она не имеет отношения к сообщению о минировании самолета Ryanair, якобы полученному властями Беларуси.
US Secretary of State Antony Blinken speaks during a joint press conference with Danish Foreign Minister Jeppe Kofod, following their meeting at the Danish Ministry of Foreign Affairs, Eigtveds Pakhus, in Copenhagen, Denmark, Monday, May 17, 2021. Blinken is seeing Danish leaders as well as top officials from Greenland and the Faeroe Islands in Copenhagen on Monday before he heads to Iceland for an Arctic Council meeting that will be marked by his first face-to-face talks with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov at a time of significantly heightened tensions between Washington and Moscow. (Saul Loeb/Pool Photo via AP)

Блинкен посетит Израиль и Западный берег реки Иордан в конце мая 22.05.2021

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Ближний Восток состоится 24-27 мая, пишет агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.
19/05/2021*** Israelische Soldaten bedienen eine Artilleriebatterie von einer Position an der Grenze zwischen Israel und Gaza in der Nähe von Sderot.

Перемирие на Ближнем Востоке: как Египет опередил ООН, Россию и США  22.05.2021

Израиль и группировка ХАМАС договорились о прекращении огня - при активном посредничестве Египта. Почему эту роль не удалось сыграть таким крупным игрокам, как США, Россия, ООН или ЕС?

Прекращение огня между Израилем и ХАМАС: ждать ли мира? (21.05.2021) 21.05.2021

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня после 11 дней авиаударов и ракетных обстрелов. Эта сделка при участии наблюдателей из Египта положит конец самому жестокому насилию в регионе за последние годы.
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