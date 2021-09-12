ХАМАС (Исламское движение сопротивления) - палестинское исламистское движение и террористическая организация.

Движение ХАМАС было создано в декабря 1987 года, вскоре после начала Первой палестинской интифады. За его созданием стояли отделения египетской организации "Братья-мусульмане" и Палестинского исламского джихада в секторе Газа. В августе 1988 года появилось политическое крыло ХАМАС, выступающее за уничтожение Израиля и светского палестинского государства и провозглашению на их территории исламской республики. Начиная с 2007 года, после вооруженного захвата власти, ХАМАС правит в секторе Газа. Кроме Евросоюза, ХАМАС признают террористической организацией Израиль, Канада, США и Япония. Австралия и Великобритания причисляют к подобным организациям только военное крыло ХАМАС. В Иордании и Египте движение полностью запрещено.