Хакер Хэлл

Манипуляции с телефоном Волкова: преступления против оппозиционеров без наказаний?

Оппозиционеров в РФ все чаще пытаются дискредитировать с помощью взлома их мобильных телефонов и почтовых аккаунтов. Они видят в этом руку Кремля, но до суда дело доходит редко.