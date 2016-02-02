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Хакер Хэлл

Суд в немецком Бонне признал Сергея М. хакером Хэллом.

Видео: Взломщик почты Навального проиграл второй процесс в Бонне 02.02.2016

В деле хакера Хэлла новое развитие. Суд второй инстанции в немецком Бонне подтвердил первый вердикт и признал Сергея М. виновным во взломе аккаунтов российских оппозиционеров, включая Алексея Навального.

Взломщик почты Навального проиграл второй процесс в Бонне (02.02.2016) 02.02.2016

В деле хакера Хэлла новое развитие. Суд второй инстанции в немецком Бонне подтвердил первый вердикт и признал Сергея М. виновным во взломе аккаунтов российских оппозиционеров, включая Алексея Навального.
Thema: Urteil im Berufungsverfahren des Hackers Hell. Landgericht Bonn am Tag des Urteils im Berufungsverfahren des Hackers Hell am 01.02.2016 Das Foto hat DW-Mitarbeiter Ilya Koval am 1.Februar 2016 in Bonn gemacht (c) DW/I. Koval

"Дело хакера Хэлла": дважды виновен 01.02.2016

Репортаж DW из зала земельного суда в Бонне, где Сергея М. уже во второй раз признали виновным по "делу хакера Хэлла", взломавшего аккаунты российских блогеров, включая Алексея Навального.
Der Angeklagte Sergei M., der von der Staatsanwaltschaft Bonn des Ausspähens von Daten des russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny beschuldigt wird. Foto: DW/Annija Petrova

Суд оставил в силе приговор хакеру Хэллу - 17 месяцев условно 01.02.2016

Рассмотрев апелляцию жителя Бонна Сергея М., суд оставил без изменений приговор, вынесенный в августе по делу хакера Хэлла: 17 месяцев лишения свободы условно и 400 часов общественных работ.
Der Angeklagte Sergei M., der von der Staatsanwaltschaft Bonn des Ausspähens von Daten des russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny beschuldigt wird. Foto: DW/Annija Petrova

Дело "хакера Хэлла": подсудимому грозит более строгое наказание 18.01.2016

В Бонне прошло новое заседание по делу о взломах аккаунтов российских блогеров, в том числе Алексея Навального. Репортаж DW из зала суда, где прозвучало много бранных слов и возникло устойчивое дежавю.

В Бонне возобновился процесс по делу "хакера Хэлла" (18.01.2016) 18.01.2016

В прошлом году предполагаемому взломщику аккаунтов Алексея Навального "хакеру Хэллу" вынесли обвинительный приговор. Однако точка в этом деле еще не поставлена.

Обидчик Навального вернулся в боннский суд - DW Новости (18.01.2016) 18.01.2016

Россиянин Сергей М., признанный судом Бонна хакером Хэллом, подал апелляцию. Возвращение в суд грозит ему более суровым приговором.

"Хакер Хэлл" против Навального - продолжение в январе (01.12.2015) 01.12.2015

В Бонне в январе возобновится процесс по делу "хакера Хэлла". Известен он прежде всего тем, что якобы взломал почту Алексея Навального и других оппозиционных блогеров. Суд разрешил рассмотрение апелляции.
Der Angeklagte Sergei M., der von der Staatsanwaltschaft Bonn des Ausspähens von Daten des russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny beschuldigt wird. Foto: DW/Annija Petrova

Процесс по делу "хакера Хэлла" возобновится 01.12.2015

Живущий в Германии Сергей М., который, по мнению суда, и является "хакером Хэллом", подал апелляцию. В итоге, приговор в силу пока не вступил.
ILLUSTRATION - Ein Passwort wird am 25.08.2014 in Köln (Nordrhein-Westfalen) auf einem Laptop über die Tastatur eingegeben. Der Präsident des Bundeskriminalamtes Zierke wird am 27.08.2014 in Berlin die neue Lagesituation bei der Computer- und Internetkriminalität in 2013/2014 erläutern. Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Манипуляции с телефоном Волкова: преступления против оппозиционеров без наказаний? 13.08.2015

Оппозиционеров в РФ все чаще пытаются дискредитировать с помощью взлома их мобильных телефонов и почтовых аккаунтов. Они видят в этом руку Кремля, но до суда дело доходит редко.

Дело "хакера Хэлла": реально-условный срок (05.08.2015) 08.08.2015

Выходца из России Сергея М. в Германии приговорили к 17 месяцам условного заключения за взлом аккаунтов российских блогеров, в частности оппозиционера Алексея Навального. Сергей М. намерен подать аппеляцию.

Дело "хакера Хэлла": реально-условный срок 06.08.2015

Выходца из России Сергея М. в Германии приговорили к 1,5 годам условного заключения за взлом аккаунтов российских блогеров, в частности, оппозиционера Алексея Навального. Сергей М. намерен подать аппеляцию.

Алексей Навальный, хакер Хэлл, блогеры и тролли - Геофактор 05.08.2015 05.08.2015

В сегодняшнем выпуске: Алексей Навальный против хакера Хэлла, Людмила Савчук против "фабрики троллей" и немецкие блогеры против генпрокурора.
Der Angeklagte Sergei M., der von der Staatsanwaltschaft Bonn des Ausspähens von Daten des russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny beschuldigt wird. Foto: DW/Annija Petrova

Дело Хэлла: "Реальность наносит ответный удар" 05.08.2015

По итогам четвертого заседания суда по делу хакера Хэлла в Бонне Сергей М. был признан виновным. Он приговорен к 17 месяцам условно и 400 часам общественных работ. Репортаж DW из зала суда.
Der Angeklagte Sergei M., der von der Staatsanwaltschaft Bonn des Ausspähens von Daten des russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny beschuldigt wird. Foto: DW/Annija Petrova

Хакер Хэлл осужден на 17 месяцев условно 05.08.2015

Суд в Бонне приговорил россиянина Сергея М. к 1 году и 5 месяцам лишения свободы условно за взлом электронной почты российских оппозиционеров. Осужденный намерен обжаловать приговор.
18.04.2015 *** MOSCOW, RUSSIA. APRIL 18, 2015. Opposition activist Alexei Navalny at a press conference in which he announced his candidacy in Russia's 2015 local government election and 2016 State Duma election. Anton Novoderezhkin/TASS

Дело хакера Хэлла: суд заслушал показания Навального 05.08.2015

На четвертом заседании суда по делу хакера Хэлла, проходящем в Бонне, были заслушаны письменные показания пострадавшего - российского оппозиционера Алексея Навального. DW сообщает из зала суда.
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