Хакер Хэлл

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В деле хакера Хэлла новое развитие. Суд второй инстанции в немецком Бонне подтвердил первый вердикт и признал Сергея М. виновным во взломе аккаунтов российских оппозиционеров, включая Алексея Навального.
Репортаж DW из зала земельного суда в Бонне, где Сергея М. уже во второй раз признали виновным по "делу хакера Хэлла", взломавшего аккаунты российских блогеров, включая Алексея Навального.
Рассмотрев апелляцию жителя Бонна Сергея М., суд оставил без изменений приговор, вынесенный в августе по делу хакера Хэлла: 17 месяцев лишения свободы условно и 400 часов общественных работ.
В Бонне прошло новое заседание по делу о взломах аккаунтов российских блогеров, в том числе Алексея Навального. Репортаж DW из зала суда, где прозвучало много бранных слов и возникло устойчивое дежавю.
В прошлом году предполагаемому взломщику аккаунтов Алексея Навального "хакеру Хэллу" вынесли обвинительный приговор. Однако точка в этом деле еще не поставлена.
Россиянин Сергей М., признанный судом Бонна хакером Хэллом, подал апелляцию. Возвращение в суд грозит ему более суровым приговором.
В Бонне в январе возобновится процесс по делу "хакера Хэлла". Известен он прежде всего тем, что якобы взломал почту Алексея Навального и других оппозиционных блогеров. Суд разрешил рассмотрение апелляции.
Живущий в Германии Сергей М., который, по мнению суда, и является "хакером Хэллом", подал апелляцию. В итоге, приговор в силу пока не вступил.
Оппозиционеров в РФ все чаще пытаются дискредитировать с помощью взлома их мобильных телефонов и почтовых аккаунтов. Они видят в этом руку Кремля, но до суда дело доходит редко.
Выходца из России Сергея М. в Германии приговорили к 17 месяцам условного заключения за взлом аккаунтов российских блогеров, в частности оппозиционера Алексея Навального. Сергей М. намерен подать аппеляцию.
Выходца из России Сергея М. в Германии приговорили к 1,5 годам условного заключения за взлом аккаунтов российских блогеров, в частности, оппозиционера Алексея Навального. Сергей М. намерен подать аппеляцию.
В сегодняшнем выпуске: Алексей Навальный против хакера Хэлла, Людмила Савчук против "фабрики троллей" и немецкие блогеры против генпрокурора.
По итогам четвертого заседания суда по делу хакера Хэлла в Бонне Сергей М. был признан виновным. Он приговорен к 17 месяцам условно и 400 часам общественных работ. Репортаж DW из зала суда.
Суд в Бонне приговорил россиянина Сергея М. к 1 году и 5 месяцам лишения свободы условно за взлом электронной почты российских оппозиционеров. Осужденный намерен обжаловать приговор.
На четвертом заседании суда по делу хакера Хэлла, проходящем в Бонне, были заслушаны письменные показания пострадавшего - российского оппозиционера Алексея Навального. DW сообщает из зала суда.
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