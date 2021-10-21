Хайко Мас - немецкий политик, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ). С марта 2018 года занимает пост федерального министра иностранных дел Германии в правительстве Ангелы Меркель.

Хайко Йозеф Мас (Heiko Josef Maas) возглавил министерство иностранных дел Германии 14 марта 2018 года. Ранее, с 2013 по 2018 год Мас занимал пост федерального министра юстиции и защиты прав потребителей. В период с 2012 до 2013 являлся заместителем премьер-министра федеральной земли Саар, а также земельным министром экономики, труда, энергетики и транспорта. С 1998 по 1999 год работал в должности министра окружающей среды, энергетики и транспорта Саара.