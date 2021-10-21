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Хайко Мас

Хайко Мас - немецкий политик, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ). С марта 2018 года занимает пост федерального министра иностранных дел Германии в правительстве Ангелы Меркель.

Хайко Йозеф Мас (Heiko Josef Maas) возглавил министерство иностранных дел Германии 14 марта 2018 года. Ранее, с 2013 по 2018 год Мас занимал пост федерального министра юстиции и защиты прав потребителей. В период с 2012 до 2013 являлся заместителем премьер-министра федеральной земли Саар, а также земельным министром экономики, труда, энергетики и транспорта. С 1998 по 1999 год работал в должности министра окружающей среды, энергетики и транспорта Саара.

MOSCOW, RUSSIA  FEBRUARY 2, 2021: Opposition activist Alexei Navalny (back) appears at Moscow City Court for a Simonovsky District Court hearing into an application by the Russian Federal Penitentiary Service to convert his suspended sentence of three and a half years into a real jail term. Navalny, who had been wanted in Russia since December 2020 for violating probation conditions in the Yves Rocher case, was detained at Sheremetyevo Airport near Moscow on his return to Russia from Germany on 17 January 2021. On 18 January, Moscow Regions Khimki Court ruled that Navalny be put into custody until 15 February 2021. Moscow City Court Press Service/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY

Комментарий: Европарламент подтвердил - Навальный сидит за борьбу за свободу 21.10.2021

Кремль зря надеется, что ЕС махнет рукой на ситуацию в России. Хотя сами власти выбрали курс наследников Андропова, а не Сахарова, в стране сохраняется политическая альтернатива, считает Иван Преображенский.
Heiko Maas (SPD), Bundesaußenminister, spricht mit Journalisten während der Ankunft zu einem Treffen der EU-Außenminister im Kongresszentrum Brdo. +++ dpa-Bildfunk +++

Глава МИД ФРГ сожалеет о решении РФ приостановить работу постпредства при НАТО 18.10.2021

По мнению Хайко Маса, решение Москвы еще больше осложнит и без того непростые отношения России и стран - членов Североатлантического альянса.

"Нелегитимная Дума", "вечный Путин" и "голый король": как немецкие депутаты критикуют выборы в РФ (22.09.2021) 22.09.2021

В ФРГ весьма критично оценили выборы в России. И представители правительства, и депутаты бундестага указали на нарушения. "Не все происходило в соответствии с нашими представлениями о честных и свободных выборах", - заявил глава МИД ФРГ Хайко Мас. Но готов ли Берлин отказаться от признания итогов голосования, как это произошло, например, в случае с президентскими выборами в Беларуси?
European Union foreign ministers pose for a group photo during a meeting of EU foreign ministers at the Brdo Congress Center in Kranj, Slovenia, Friday, Sept. 3, 2021. European Union officials listed Friday a set of conditions to the Taliban including the respect of human rights and rule of law that should define the level of engagement the 27-nation bloc will develop with the new Afghanistan rulers. (AP Photo/Darko Bandic)

Пять условий "Талибану". Что решил ЕС по Афганистану 03.09.2021

Главы МИД стран ЕС на встрече в Словении договорились не признавать "Талибан", но и не прекращать контактировать с ним на определенных условиях. Министры уделили внимание и Беларуси.
Symbolfoto Corona in Köln. Die Schneidersfrau auf dem Heinzelmännchenbrunnen in der Kölner Altstadt hat eine Atemschutzmaske um. Köln, 18.03.2020 | Verwendung weltweit

В Германии вновь вырос показатель заражаемости коронавирусом 10.07.2021

За неделю семидневный средний показатель прироста новых случаев заражений вырос с 4,9 до 5,8 случая на 100 тысяч человек. Министр юстиции предостерегла от скорого снятия коронавирусных ограничений.
ARCHIV - 06.11.2019, Berlin: Heiko Maas (SPD), Außenminister, äußert sich bei einer Pressekonferenz. (zu dpa «Maas wirbt für Nato und Europäischen Sicherheitsrat») Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Глава МИД ФРГ обсудит в Варшаве отношения с Россией 01.07.2021

В рамках визита Хайко Маса в Польшу запланированы переговоры с его коллегой Збигневом Рау, а также встреча с представителями белорусской диаспоры.
08.06.2021, Berlin - Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) hält nach dem Außenministertreffen des Berliner Prozesses (Westbalkan) eine Pressekonferenz im Außenministerium.

Глава МИД Германии заявил о важности диалога с гражданским обществом в России 28.06.2021

Глава МИД ФРГ обратился к участникам Германо-российской конференции городов-партнеров и призвал активизировать гражданский диалог на фоне сложных отношений двух стран.
27.11.2018, Berlin: Heiko Maas (SPD), Außenminister, äußert sich bei einer Pressekonferenz mit der österreichischen Außenministerin nach ihrem Gespräch im Auswärtigen Amt. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

Глава МИД Германии Мас призвал поддерживать диалог с Россией 15.06.2021

Диалог с РФ является частью внешней политики и политики безопасности, заявил Хайко Мас после саммита НАТО. Альянс отметил "агрессивные действия" Москвы, угрожающие евроатлантической безопасности.
Germany warns: AI arms race already underway

Дроны в военных конфликтах: как контролировать "роботов-убийц"? 10.06.2021

Человечество вступает в новую эру ведения войн, в которой главную роль играет искусственный интеллект. Он во много раз повышает эффективность армий. Но если его не контролировать, он станет глобальной угрозой.
19.11.2019, Ukraine, Kiew: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD, l) und Wadim Pristaiko, Außenminister der Ukraine, äußern sich. Maas besucht die ukrainische Hauptstadt, um den Ukraine-Gipfel vorzubereiten. Am 9. Dezember soll in Paris ein neuer Anlauf zu Frieden in der zwischen prorussischen Separatisten und Regierungstruppen umkämpften Ostukraine gestartet werden. Foto: Michael Fischer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Комментарий: Отказ ФРГ поставлять оружие Украине продиктован страхом 03.06.2021

Нежелание Германии поставлять Украине оружие, необходимое ей для самозащиты, - это проявление слабости немецкой дипломатии и насмешка над Киевом, считает обозреватель FAZ Бертольд Колер.

15.05. 2019 im Adlon, Berlin

"Потсдамские встречи": как Германии и России выбраться из спирали эскалации 18.05.2021

Главной темой XXV германо-российской конференции "Потсдамские встречи" стал кризис в отношениях между Берлином и Москвой. Какими могут быть пути его преодоления? Участники дали свои рецепты.
EU-Russia Civil Society Forum in Bratislava - Panel The Council of Europa, the OSCE and Russia. Autor: Katsiaryna Kryzhanouskaya, DW, 6.05.2019 Zulieferung durch Sergey Gushcha

Россию призвали соблюдать обязательства в рамках Совета Европы 18.05.2021

Члены Гражданского форума ЕС - Россия потрясены "лавиной репрессий против протестующих, правозащитников, журналистов и адвокатов" в РФ и призывают Москву вспомнить об ответственности в рамках членства в Совете Европы.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** 06.04.21 *** A still image from video shows tanks and military vehicles in Maslovka, Voronezh Region, Russia April 6, 2021. Video taken April 6, 2021. Video by REUTERS. THIS IMAGE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY, AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY.

Надежды вместо санкций: ЕС обсудил здоровье Навального и войска РФ у границ Украины 19.04.2021

Каких действий ждать от Евросоюза в связи со скандалом вокруг шпионажа России в Чехии, состоянием Алексея Навального и российскими войсками у границ Украины. Репортаж DW из Брюсселя.
Rohre für den Bau der Erdgaspipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland werden im Hafen Mukran auf der Insel Rügen gelagert. Die Bundesregierung hält trotz der Inhaftierung des Kreml-Kritikers Nawalny an der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland fest. Mecklenburg-Vorpommern plant mit Hilfe einer landeseigenen Stiftung die Fertigstellung der umstrittenen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 zu sichern.

Глава МИД ФРГ - против остановки строительства "Северного потока - 2" 15.04.2021

Отказ от строительства "Северного потока - 2" может привести к усилению напряженности на границе Украины и России, считает Хайко Мас.
US Secretary of State Antony Blinken speaks prior to a NATO Foreign Ministers' meeting at the Alliance's headquarters in Brussels, on March 23, 2021. (Photo by Virginia Mayo / POOL / AFP)

Госсекретарь США объяснил, почему "Северный поток - 2" - плохая идея 24.03.2021

На заседании НАТО госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Германии Хайко Масом "Северный поток - 2". Он также уточнил, собираются ли США вводить санкции против фирм, участвующих в проекте.
Datum 18.3.2021 im Auswärtigen amt Auf dem Bild: Rosalia Romaniec DW und Heiko Maas der Aussenminister.

Хайко Мас: Отравление Навального не может оставаться без последствий 19.03.2021

Глава МИД ФРГ - о российской кампании дезинформации, проблемах RT с немецкими банками, "Северном потоке - 2", планах возвращения Крыма Украине и "правонарушителе" Лукашенко. Эксклюзив DW.
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