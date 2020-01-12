Хаджимба покинул пост главы Абхазии

Рауль Хаджимба в воскресенье, 12 января, сообщил, что подписал заявление об уходе с поста главы самопровозглашенной Республики Абхазия.

"Да, я ушел", - цитирует его агентство "Интерфакс".

По словам председателя оппозиционной партии "Единая Абхазия" Сергея Шамбы, исполнять обязанности до выборов должен премьер самопровозглашенной республики Валерий Бганба.

Парламент самопровозглашенной республики рассмотрит заявление Хаджимбы 13 января.

ЦИК Абхазии ранее назначил повторные выборы на 22 марта.

Как передает агентство РИА "Новости", силовики и сторонники оппозиции отошли от резиденции главы республики. Оппозиционеры двинулись колоннами в центр города. После этого с территории резиденции выехали автомобили силовиков.

Переговоры на госдаче

Хаджимба 12 января находился на госдаче близ Сухуми, охранявшейся, по данным "Кавказского узла", вооруженными людьми. Все автомобили, которые заезжали внутрь резиденции, досматривались.

На фоне кризиса в самопровозглашенную республику прибыл помощник президента России Владислав Сурков.

В ходе переговоров оппозиционеры требовали от Рауля Хаджимбы сложить полномочия. Во встрече принимали участие лидеры абхазской оппозиции Аслан Бжания и Алхас Квициния. Как уточняет агентство "Интерфакс", переговоры были организованы при посредничестве заместителя секретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева. На встрече также присутствовали заместитель главы Абхазии Аслан Барциц и секретарь "Совета безопасности" самопровозглашенной республики Мухамед Килба.

По словам Бжании, главе Абхазии дали время, "чтобы он принял решение".

Штурм правительственных зданий

В четверг, 9 января, сторонники оппозиции, требуя отставки главы республики, ворвались в правительственные здания. К этому времени там не осталось сотрудников Хаджимбы. После экстренного заседания Совбеза непризнанной республики Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению чрезвычайного положения.

Назначена дата новых выборов

Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии 10 января признала незаконным решение ЦИК о победе Хаджимбы во втором туре выборов, прошедших осенью, и постановила назначить новые. Председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия 11 января сообщил, что их дата будет объявлена в течение пяти дней. Это, однако, не устроило оппозицию.

По данным ЦИК Абхазии, Рауль Хаджимба по итогам второго тура выборов 8 сентября набрал 47,39 процента голосов и переизбран на новый срок. Его ближайший соперник - лидер партии "Амцахара" ("Родовые огни") Ахас Квициния получил 46,17 процента голосов. Квициния через суд потребовал аннулировать результаты голосования.

Независимость Абхазии признают лишь несколько стран, включая Россию. Грузия считает ее частью своей территории, занятой РФ.

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