 Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств бизнесменов | Новости из Германии о России | DW | 09.07.2020

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Россия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств бизнесменов

По данным СК, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал причастен к убийству двух или более лиц. Ранее по тому же делу были задержаны еще четверо участников организованной группы.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по подозрению в причастности к убийствам нескольких предпринимателей, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. Следствие считает, что политик был организатором убийств, а также организатором покушения на убийство, сообщила в четверг, 9 июля, представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

По ее словам, Фургал подозревается "в убийстве двух или более лиц, убийстве лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга, убийстве из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом, а также приготовлением к этим преступлениям и покушением на эти преступления".

Обвинения в адрес Сергея Фургала

Агентство ТАСС сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что речь идет об убийствах предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году и покушение на амурского предпринимателя Александра Смольского. Зоря был учредителем нескольких коммерческих организаций в Хабаровске.

В ближайшее время Фургалу будет предъявлено официальное обвинение. Следствие намерено запросить для него в суде меру пресечения в виде содержания под стражей, указала Петренко.

В рамках того же дела, кроме Фургала, ранее были задержаны и арестованы еще четверо активных участников организованной группы. Им предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, добавила представитель СК, отметив, что оперативное сопровождение по делу осуществляет ФСБ.

Сергей Фургал - член партии ЛДПР. Должность губернатора Хабаровского края он занимал с сентября 2018 года. В 2020 году он был награжден медалью МЧС "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации" в связи с заслугами во время ликвидации последствий наводнения на реке Амур в 2019 году.

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    Автор: Юлия Вишневецкая, Москва


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