Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств бизнесменов

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по подозрению в причастности к убийствам нескольких предпринимателей, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. Следствие считает, что политик был организатором убийств, а также организатором покушения на убийство, сообщила в четверг, 9 июля, представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

По ее словам, Фургал подозревается "в убийстве двух или более лиц, убийстве лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга, убийстве из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом, а также приготовлением к этим преступлениям и покушением на эти преступления".

Обвинения в адрес Сергея Фургала

Агентство ТАСС сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что речь идет об убийствах предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году и покушение на амурского предпринимателя Александра Смольского. Зоря был учредителем нескольких коммерческих организаций в Хабаровске.

В ближайшее время Фургалу будет предъявлено официальное обвинение. Следствие намерено запросить для него в суде меру пресечения в виде содержания под стражей, указала Петренко.

В рамках того же дела, кроме Фургала, ранее были задержаны и арестованы еще четверо активных участников организованной группы. Им предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, добавила представитель СК, отметив, что оперативное сопровождение по делу осуществляет ФСБ.

Сергей Фургал - член партии ЛДПР. Должность губернатора Хабаровского края он занимал с сентября 2018 года. В 2020 году он был награжден медалью МЧС "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации" в связи с заслугами во время ликвидации последствий наводнения на реке Амур в 2019 году.

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