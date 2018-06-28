 Футбол в Москве: что посмотреть вне стадиона | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 28.06.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Футбол в Москве: что посмотреть вне стадиона

Хотите увидеть футбол глазами знаменитых художников, скульпторов и фотографов? Тогда посмотрите эту галерею DW.

  • На выставке Футбол и не только

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    Выставка "Футбол и не только" проходит в Новой Третьяковке. В 1920 - 1930-е годы многие советские художники были увлечены идеей как можно ярче выразить в искусстве дух современности. Именно занятия физкультурой стали тогда одной из знаковых черт эпохи.

  • Вратарь и другие работы Александра Дейнеки в Новой Третьяковке

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    На выставке "Футбол и не только" в Новой Третьяковке представлено много работ Александра Дейнеки. Спортивная тема привлекала и Дейнеку, и других художников своей новизной и открывающимися пластическими возможностями.

  • Скульптура Михаила Переяславца Марафон

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    Организаторы выставки "Футбол и не только" в Новой Третьяковке включили в экспозицию произведения, вдохновленные не только футболом, но и другими видами спорта. На фото - скульптура Михаила Переяславца "Марафон". Ознакомиться с экспозицией можно до 11 сентября текущего года.

  • На выставке Юргена Теллера в Москве

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    Выставка работ немецкого фотографа Юргена Теллера проходит в Музее современного искусства "Гараж". Работы Теллера участвовали в важнейших художественных выставках последних лет, многие из его произведений находятся в крупнейших музейных и частных коллекциях.

  • Выставка фотографий Юргена Теллера

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    Это - фотография Теллера из серии "Siegerflieger" ("самолетом победитилей" в Германии прозвали "Боинг", доставивший победивших футболистов бундестим из Бразилии домой в 2014 году).

  • На выставке Юргена Теллера

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    Этот снимок - из серии фотографий немецкого фотографа Юргена Теллера "Праздник пшеничного пива". В ней автор повторяет ритуал мюнхенской "Баварии", когда футболисты клуба обливаются пивом по случаю побед.

  • Фотография Юргена Теллера

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    "Характерные особенности фотографии Теллера не так просто выявить: почти каждая его серия - это намеренный риск и отказ от общепринятых идеалов красоты. Вместе с тем работы Теллера зачастую построены на юморе и эпизодах из его частной жизни", - отмечают организаторы выставки в "Гараже".

  • На выставке Сергея Новикова GRASSROOTS. Низовой футбол в России

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    Центр фотографии имени братьев Люмьер представляет персональную выставку Сергея Новикова "GRASSROOTS. Низовой футбол в России". Ознакомиться с экспозицией можно до 15 июля. Это - фотографический многослойный проект, повествующий не только о футболе, но и о состоянии общества и культуры на территории современной России.

  • Болельщики на стадионе в рабочем поселке Арья Нижегородской области

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    Болельщики на стадионе в рабочем поселке Арья Нижегородской области. Выставка в Центре имени братьев Люмьер включает фотографии разбросанных по стране футбольных полей, групповые снимки непрофессиональных футбольных команд из различных регионов, а также веб-док, составленный из найденных в сети видеозаписей игр низового футбола.

  • Футбольный стадион в городе Артем, Приморский край

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    Футбольный стадион в городе Артем, Приморский край. "Я считаю, что стадион в значительной степени влияет на социальную, культурную и даже политическую жизнь города",- говорит Сергей Новиков о своем проекте, снимать который он начал еще в 2012 году и продолжает до сих пор. Этот снимок представлен на выставке "Grassroots. Низовой футбол в России" в Центре имени братьев Люмьер.

  • Качканар, Свердловская область

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    Стадион в городе Качканар, Свердловская область. Сергей Новиков выступает в данном проекте "в роли топографа, социолога, антрополога, исследователя архитектуры и визуальных режимов постсоветской действительности как таковой, а также как исключительно внимательный к деталям художник", отмечает Центр имени братьев Люмьер.

    Автор: Елена Барышева


  • На выставке Футбол и не только

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    Выставка "Футбол и не только" проходит в Новой Третьяковке. В 1920 - 1930-е годы многие советские художники были увлечены идеей как можно ярче выразить в искусстве дух современности. Именно занятия физкультурой стали тогда одной из знаковых черт эпохи.

  • Вратарь и другие работы Александра Дейнеки в Новой Третьяковке

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    На выставке "Футбол и не только" в Новой Третьяковке представлено много работ Александра Дейнеки. Спортивная тема привлекала и Дейнеку, и других художников своей новизной и открывающимися пластическими возможностями.

  • Скульптура Михаила Переяславца Марафон

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    Организаторы выставки "Футбол и не только" в Новой Третьяковке включили в экспозицию произведения, вдохновленные не только футболом, но и другими видами спорта. На фото - скульптура Михаила Переяславца "Марафон". Ознакомиться с экспозицией можно до 11 сентября текущего года.

  • На выставке Юргена Теллера в Москве

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    Выставка работ немецкого фотографа Юргена Теллера проходит в Музее современного искусства "Гараж". Работы Теллера участвовали в важнейших художественных выставках последних лет, многие из его произведений находятся в крупнейших музейных и частных коллекциях.

  • Выставка фотографий Юргена Теллера

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    Это - фотография Теллера из серии "Siegerflieger" ("самолетом победитилей" в Германии прозвали "Боинг", доставивший победивших футболистов бундестим из Бразилии домой в 2014 году).

  • На выставке Юргена Теллера

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    Этот снимок - из серии фотографий немецкого фотографа Юргена Теллера "Праздник пшеничного пива". В ней автор повторяет ритуал мюнхенской "Баварии", когда футболисты клуба обливаются пивом по случаю побед.

  • Фотография Юргена Теллера

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    "Характерные особенности фотографии Теллера не так просто выявить: почти каждая его серия - это намеренный риск и отказ от общепринятых идеалов красоты. Вместе с тем работы Теллера зачастую построены на юморе и эпизодах из его частной жизни", - отмечают организаторы выставки в "Гараже".

  • На выставке Сергея Новикова GRASSROOTS. Низовой футбол в России

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    Центр фотографии имени братьев Люмьер представляет персональную выставку Сергея Новикова "GRASSROOTS. Низовой футбол в России". Ознакомиться с экспозицией можно до 15 июля. Это - фотографический многослойный проект, повествующий не только о футболе, но и о состоянии общества и культуры на территории современной России.

  • Болельщики на стадионе в рабочем поселке Арья Нижегородской области

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    Болельщики на стадионе в рабочем поселке Арья Нижегородской области. Выставка в Центре имени братьев Люмьер включает фотографии разбросанных по стране футбольных полей, групповые снимки непрофессиональных футбольных команд из различных регионов, а также веб-док, составленный из найденных в сети видеозаписей игр низового футбола.

  • Футбольный стадион в городе Артем, Приморский край

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    Футбольный стадион в городе Артем, Приморский край. "Я считаю, что стадион в значительной степени влияет на социальную, культурную и даже политическую жизнь города",- говорит Сергей Новиков о своем проекте, снимать который он начал еще в 2012 году и продолжает до сих пор. Этот снимок представлен на выставке "Grassroots. Низовой футбол в России" в Центре имени братьев Люмьер.

  • Качканар, Свердловская область

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    Стадион в городе Качканар, Свердловская область. Сергей Новиков выступает в данном проекте "в роли топографа, социолога, антрополога, исследователя архитектуры и визуальных режимов постсоветской действительности как таковой, а также как исключительно внимательный к деталям художник", отмечает Центр имени братьев Люмьер.

    Автор: Елена Барышева


Смотрите также:

  • ЧМ по футболу - зубная паста для фанатов

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    В качестве поддержки родной команды уже с утра можно настроиться на правильную волну, почистив зубы трехцветной пастой.

  • Дом в Зандберге, покрашенный в цвета флага Германии

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Настоящие футбольные фанаты не мелочатся, а сразу красят весь фасад в цвета флага. Этот дом находится в городке Зандберг (Sandberg).

  • ЧМ по футболу – слоны-фанаты

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Можно еще выкрасить хвосты слонам в зоопарке!

  • ЧМ по футболу – рулоны сена

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    На полях Германии сборную страны поддерживают трехцветными рулонами сена.

  • ЧМ по футболу для фанатов - крышка унитаза

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Отрадно, что и в туалете вам напоминают о любимой команде.

  • ЧМ по футболу – дом вверх дном

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    "Дом вверх дном" на балтийском острове Узедом: поддерживать сборную Германии можно в любом положении.

  • ЧМ по футболу - фанаты в облегающем костюме

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Зачем покупать флаг, если можно им стать!

  • ЧМ по футболу - фанаты

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Можно ограничиться косметикой и трехцветно подчеркнуть глаза и губы.

  • ЧМ по футболу - фанаты

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Кому-то достаточно маникюра...

  • ЧМ по футболу - трехцветные контактные линзы

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    А кто-то готов и на мир посмотреть "трехцветно".

  • ЧМ по футболу - Народные огурцы из Шпреевальда

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Подходящий провиант - маринованные огурцы в банках трех цветов.

  • ЧМ по футболу для фанатов - трехцветная паста с томатным соусом

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Почему бы не съесть во время трансляции тарелку пасты трех цветов с томатным соусом?

  • ЧМ по футболудля фанатов - трехцветные пирожные

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Для сладкоежек - трехцветные пирожные.

  • ЧМ по футболу для фанатов - мороженое

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Мороженое охлаждает и бодрит.

  • ЧМ по футболу - аксессуары для фанатов

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Все для фанатов: кепки, панамы, шарфы и даже бикини соответствующих цветов.

  • ЧМ по футболу - Public Viewing в Германии

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    В полном снаряжении во время прямой трансляции.

  • ЧМ по футболу – юные фанаты

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    И младшее поколение не отстает от опытных болельщиков.

  • ЧМ по футболу – собака-фанат

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Не каждый даже самый верный болельщик выдерживает напряжение. Многим нужна передышка...

  • ЧМ по футболу – немецкие фанаты в пивном саду

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Но зрелым болельщикам - все нипочем!

  • Чемпионат мира по футболу

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Чемпионат мира по футболу - это праздник, встречи с единомышленниками, новые знакомства, новые друзья, новая любовь…

    Автор: Инга Ваннер


Смотреть видео 01:49
Now live
01:49 мин

Отзывы немецких СМИ о российской сборной

Контекст

Футбол: спорт, искусство, идеология

По случаю ЧМ-2018 сразу несколько московских музеев посвятили свои экспозиции футболу. DW рассказывает о самых интересных выставках. (28.06.2018)  

Кино для тех, кто любит футбол

О футболе снято множество фильмов. Какие стоит посмотреть? 10 советов от DW. (13.06.2018)  

Футбольный китч: на что готовы немцы ради победы?

Как поддержать бундестим во время чемпионата мира? Болельщики делают ставку на цвета национального флага, причем не только на стадионах и в барах, но и в быту. (22.06.2018)  

Каждому гному - по Кубку мира

В Германии даже садовые гномы готовы к началу Чемпионата мира по футболу. Эта фотография была сделана в бранденбургском Клайнмахнове накануне открытия ЧМ-2018 в России. (14.06.2018)  

Незабываемые хиты чемпионатов мира по футболу

Впервые официальный гимн мундиаля прозвучал в Чили в 1962 году. С тех пор ни один Кубок не обходится без зажигательного музыкального сопровождения. (14.06.2018)  

Искусство футбола, или Футбол в искусстве

Чем решили удивить московские музеи по случаю ЧМ-2018? Самые интересные выставки о футболе - в подборке DW. (28.06.2018)  

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения  

Ссылки в интернете

Выставка в Центре фотографии имени братьев Люмьер

Выставка в Музее современного искусства "Гараж"

Выставка в Третьяковской галерее

Аудио- и видеофайлы по теме

Отзывы немецких СМИ о российской сборной  

Кому немцы прочат победу на ЧМ-2018 (14.06.2018)  

ЧМ по футболу в России и немецкий бизнес (14.06.2018)  

Также по теме

Ausstellung Not Only Football in der New Tretyakov Gallery

Как культурно отдохнуть от футбола 28.06.2018

По случаю ЧМ-2018 сразу несколько московских музеев посвятили свои экспозиции футболу. DW рассказывает о самых интересных выставках.

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера