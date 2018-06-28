Футбол в Москве: что посмотреть вне стадиона

Искусство футбола, или Футбол в искусстве

Футбольный стадион в городе Артем, Приморский край. "Я считаю, что стадион в значительной степени влияет на социальную, культурную и даже политическую жизнь города",- говорит Сергей Новиков о своем проекте, снимать который он начал еще в 2012 году и продолжает до сих пор. Этот снимок представлен на выставке "Grassroots. Низовой футбол в России" в Центре имени братьев Люмьер.