 Футбольные сборные узнали своих соперников по отборочному туру Евро-2020 | Новости из Германии о Европе | DW | 02.12.2018

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Европа

Футбольные сборные узнали своих соперников по отборочному туру Евро-2020

В отборочном туре чемпионата Европы по футболу 2020 года соперниками России станут Бельгия, Казахстан, Шотландия, Кипр и Сан-Марино. Сборная ФРГ попала в одну группу с Нидерландами и Беларусью.

На церемонии жеребьевки в Дублине

На церемонии жеребьевки в Дублине

На чемпионате Европы по футболу в 2020 году соперниками России по группе I станут Бельгия, Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино. Об этом сообщил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам жеребьевки, которая прошла в Дублине в воскресенье, 2 декабря.

"Бельгия - бронзовый призер чемпионата мира. Остальные сборные за последние два года ни разу не видел, - прокомментировал расклад главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов. - "Рейнджерс" (шотландский футбольный клуб. - Ред.) видел в Лиге Европы. Знаю тренера сборной Казахстана, он хороший специалист, значит, и команда качественная".

Контекст

За право принять Евро-2024 борются Германия и Турция. Страну-хозяйку чемпионата континента по футболу назовет исполком УЕФА 27 сентября. DW изучила критерии выбора и вынесла свой вердикт. (26.09.2018)

С коммерческой точки зрения чемпионат Европы по футболу оказался весьма успешным. Опыт малого и среднего бизнеса Франции частично может пригодиться России при подготовке ЧМ-2018. (11.07.2016)

Тренер бундестима хотел другой расклад

Германия оказалась в группе С, где ее соперниками станут Нидерланды, Северная Ирландия, Эстония и Беларусь. Тренер бундестим Йоахим Лёв, также присутствовавший на жеребьевке, заявил, что хотел бы видеть другой состав группы, но тем не менее считает ее "нормально сложной". "Нидерланды и Германия будут фаворитами", - заявил Лёв.

Сборная Украины попала в группу B вместе с командами Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.

В общей сложности в отборочном турнире примут участие 55 сборных, разделенные на десять групп, в каждую из которой входят по 5-6 команд. Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах 12 европейских стран, в том числе в Санкт-Петербурге.

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    Автор: Ефим Шуман


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UEFA EURO 2020 qualifying draw made in Dublin

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