Футбольные сборные узнали своих соперников по отборочному туру Евро-2020

На чемпионате Европы по футболу в 2020 году соперниками России по группе I станут Бельгия, Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино. Об этом сообщил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам жеребьевки, которая прошла в Дублине в воскресенье, 2 декабря.
"Бельгия - бронзовый призер чемпионата мира. Остальные сборные за последние два года ни разу не видел, - прокомментировал расклад главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов. - "Рейнджерс" (шотландский футбольный клуб. - Ред.) видел в Лиге Европы. Знаю тренера сборной Казахстана, он хороший специалист, значит, и команда качественная".
Тренер бундестима хотел другой расклад
Германия оказалась в группе С, где ее соперниками станут Нидерланды, Северная Ирландия, Эстония и Беларусь. Тренер бундестим Йоахим Лёв, также присутствовавший на жеребьевке, заявил, что хотел бы видеть другой состав группы, но тем не менее считает ее "нормально сложной". "Нидерланды и Германия будут фаворитами", - заявил Лёв.
Сборная Украины попала в группу B вместе с командами Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.
В общей сложности в отборочном турнире примут участие 55 сборных, разделенные на десять групп, в каждую из которой входят по 5-6 команд. Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах 12 европейских стран, в том числе в Санкт-Петербурге.
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Эти десять футбольных стадионов должны помочь Германии в борьбе за проведение чемпионата Европы 2024 года на территории ФРГ. Мюнхен. "Альянц Арена" (Allianz Arena). Домашний стадион клуба "Бавария". 71 тысяча сидячих мест. Эта цифра, а также данные по другим стадионам взяты из официальной заявки Немецкого футбольного союза.
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Гамбург. "Фолькспаркштадион" (Volksparkstadion). Домашний стадион клуба "Гамбург". 51 852 места.
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Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк" (Signal Iduna Park). Домашний стадион клуба "Боруссия" (Дортмунд). 65 829 сидячих мест.
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Штутгарт. "Мерседес-Бенц-Арена" (Mercedes-Benz Arena). Домашний стадион клуба "Штутгарт". 54 812 мест.
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Франкфурт-на-Майне. "Коммерцбанк-Арена" (Commerzbank-Arena). Домашний стадион клуба "Айнтрахт". 48 500 мест.
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Дюссельдорф. "Эсприт Арена" (Esprit Arena). Домашний стадион клуба "Фортуна". 54 600 мест (после планируемого расширения).
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Автор: Ефим Шуман