Футбольные сборные узнали своих соперников по отборочному туру Евро-2020

На чемпионате Европы по футболу в 2020 году соперниками России по группе I станут Бельгия, Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино. Об этом сообщил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам жеребьевки, которая прошла в Дублине в воскресенье, 2 декабря.

"Бельгия - бронзовый призер чемпионата мира. Остальные сборные за последние два года ни разу не видел, - прокомментировал расклад главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов. - "Рейнджерс" (шотландский футбольный клуб. - Ред.) видел в Лиге Европы. Знаю тренера сборной Казахстана, он хороший специалист, значит, и команда качественная".

Тренер бундестима хотел другой расклад

Германия оказалась в группе С, где ее соперниками станут Нидерланды, Северная Ирландия, Эстония и Беларусь. Тренер бундестим Йоахим Лёв, также присутствовавший на жеребьевке, заявил, что хотел бы видеть другой состав группы, но тем не менее считает ее "нормально сложной". "Нидерланды и Германия будут фаворитами", - заявил Лёв.

Сборная Украины попала в группу B вместе с командами Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.

В общей сложности в отборочном турнире примут участие 55 сборных, разделенные на десять групп, в каждую из которой входят по 5-6 команд. Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах 12 европейских стран, в том числе в Санкт-Петербурге.

Смотрите также:

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Эти десять футбольных стадионов должны помочь Германии в борьбе за проведение чемпионата Европы 2024 года на территории ФРГ. Мюнхен. "Альянц Арена" (Allianz Arena). Домашний стадион клуба "Бавария". 71 тысяча сидячих мест. Эта цифра, а также данные по другим стадионам взяты из официальной заявки Немецкого футбольного союза.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Гамбург. "Фолькспаркштадион" (Volksparkstadion). Домашний стадион клуба "Гамбург". 51 852 места.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк" (Signal Iduna Park). Домашний стадион клуба "Боруссия" (Дортмунд). 65 829 сидячих мест.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Штутгарт. "Мерседес-Бенц-Арена" (Mercedes-Benz Arena). Домашний стадион клуба "Штутгарт". 54 812 мест.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Франкфурт-на-Майне. "Коммерцбанк-Арена" (Commerzbank-Arena). Домашний стадион клуба "Айнтрахт". 48 500 мест.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Дюссельдорф. "Эсприт Арена" (Esprit Arena). Домашний стадион клуба "Фортуна". 54 600 мест (после планируемого расширения).

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Кельн. Стадион "Рейн Энерги" (RheinEnergie-Stadion). Домашний стадион клуба "Кельн". 46 195 мест.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Гельзенкирхен. "Фельтинс-Арена" (Veltins-Arena). Домашний стадион клуба "Шальке". 54 442 места.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Лейпциг. "Ред Булл Арена" (Red Bull Arena). Домашний стадион клуба "Лейпциг". 57 тысяч мест (после планируемого расширения).

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Берлин. Олимпийский стадион. Домашний стадион клуба "Герта" ("Херта"). 74 475 мест. Автор: Ефим Шуман

