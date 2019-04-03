 Футболисты Кокорин и Мамаев приговорены к реальным срокам | Новости из Германии о России | DW | 08.05.2019

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Россия

Футболисты Кокорин и Мамаев приговорены к реальным срокам

Бывшие игроки сборной России по футболу Александр Кокорин и Павел Мамаев приговорены Пресненским судом Москвы к 18 и 17 месяцам лишения свободы.

Павел Мамаев в зале суда

Павел Мамаев в зале суда

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин и его брат Кирилл приговорены к полутора годам лишения свободы, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и Александр Протасовицкий - к одному году и пяти месяцам заключения. Такое решение вынес в среду, 8 мая, Пресненский суд Москвы.. 

Он признал бывших игроков сборной РФ Кокорина и Мамаева, а также их подельников виновными в хулиганстве и умышленном нанесении вреда здоровью пострадавших. Прокуратура просила для обвиняемых до полутора лет лишения свободы в колонии общего режима.

Контекст

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Российских футболистов подозревают в участии в двух драках. Полиция предложила им добровольно явиться на допрос. В противном случае обоих объявят в федеральный розыск. (10.10.2018)

Все подсудимые находились в СИЗО с октября 2018 года. Они были задержаны после двух драк, случившихся в Москве ранним утром 8 октября. Сначала спортсмены избили водителя сотрудницы "Первого канала", а затем избили в кафе правительственного чиновника и руководителя одного из государственных научных центров.

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