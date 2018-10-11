 Футболисты Кокорин и Мамаев арестованы до 8 декабря | Новости из Германии о России | DW | 11.10.2018

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Россия

Футболисты Кокорин и Мамаев арестованы до 8 декабря

Помимо спортсменов арестован брат Кокорина Кирилл, который тоже проходит по делу о хулиганстве.

Судья показывает желтую карточку Павлу Мамаеву (фото из архива)

Нападающий российского футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург) Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев арестованы до 8 декабря в связи с расследованием дела о хулиганстве после драки в кафе "Кофемания" на Никитском бульваре в Москве. Такое решение принял в четверг, 11 октября, Тверской суд Москвы.

27-летнего Кокорина и 30-летнего Мамаева подозревают в хулиганстве и нанесении побоев. Защита настаивала на избрании более мягкой меры пресечения. Адвокат Кокорина Олег Попов попросил применить подписку о невыезде, сославшись на постоянную регистрацию в Москве, наличие малолетнего ребенка и жены. Все инциденты адвокат назвал "стечением роковых обстоятельств".

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов подчеркивал, что его подзащитный к хулиганским действиям не причастен и не может нести за них ответственность. Сами спортсмены заявили в суде, что раскаиваются в содеянном.

Контекст

Ранее в тот же день под арест - тоже до 8 декабря - был отправлен младший брат Кокорина Кирилл, подозреваемый по тому же делу.

Два инцидента 8 октября

Статья о хулиганстве, которая вменяется обоим, предполагает наказание от штрафа в размере 300-500 тысяч рублей до лишения свободы на срок до пяти лет. Российские футболисты стали фигурантами резонансного скандала. Их подозревают в участии в двух инцидентах, происшедших в Москве 8 октября. Так, в районе гостиницы "Пекин" камеры наблюдения запечатлели избиение водителя ведущей "Первого канала", в котором, предположительно, участвовали Кокорин и Мамаев.

Позднее футболисты устроили в одном из кафе драку, в результате которой пострадали руководитель департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

Кокорин и Мамаев не впервые оказываются в центре скандала. В 2016 году стало известно, что они участвовали в вечеринке в одном из самых дорогих клубов Монте-Карло вскоре после провала сборной России на Евро-2016.

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