Футболистами 2018 года признаны Лука Модрич и Марта

Звезды мирового футбола

Сэр Роберт Чарльтон сегодня

Чарльтону более 47 лет принадлежал рекорд по количеству забитых мячей за сборную Англии, пока в сентябре 2015 года его не превзошел Уэйн Руни. В 1994 году Бобби Чарльтон был посвящен в рыцари. На фото - с супругой. В этом сезоне он предпочел отправиться на Уимблдонский турнир, а не на футбольный чемпионат.