ФСИН просит миллиарды на систему тотального видеонаблюдения в колониях

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) намерена существенно расширить систему видеонаблюдения в местах заключения. Об этом заявил в среду, 19 сентября, на заседании Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) первый замдиректора ФСИН Анатолий Рудый. Эта мера должна стать ответом на происшествия в ярославской и брянской колониях, где были зафиксированы факты пыток заключенных сотрудниками.

16 миллиардов и увеличение штата

Для дополнительной закупки 28 тысяч видеорегистраторов, камер наблюдений, а также увеличения сроков хранения видеоматериалов до одного года ФСИН, по словам Рудого, потребуется 16 млрд рублей. Кроме того, из-за возросшей нагрузки на операторов наблюдения потребуется увеличить их штат.

"Также поставлена задача оборудовать все запираемые помещения камерами видеонаблюдения. В каждом учреждении - обеспечить архивы [за срок] не менее 30 суток", - заявил представитель ФСИН. Ранее замдиректора ФСИН Валерий Максименко сообщил, что ведомство намерено сделать тотальным охват видеонаблюдением всех помещений в колониях и СИЗО, где находятся заключенные.

В начале сентября стало известно, что служебная проверка ФСИН позволила выявить 42 случая "недостойного поведения" сотрудников ведомства, в частности превышения ими должностных полномочий и унижения достоинства заключенных. При этом было объявлено о проведении повторной проверки в отношении ярославской колонии, так как первую во ФСИН сочли недостаточной.

Обнародование видеозаписей пыток в ИК-1

В июле 2018 года "Новая газета" опубликовала видеозапись издевательств сотрудников ярославской колонии ИК-1 над осужденным Евгением Макаровым. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. 12 сотрудников колонии были арестованы, а само расследование передали в центральный аппарат Следственного комитета России.

В конце августа в "Новой" появилась еще одна видеозапись избиений заключенных в ИК-1. На ней фигурировали как сотрудники колонии, известные по первой записи, так и другие лица. Ирина Бирюкова, передавшая "Новой газете" видеозаписи с пытками, покинула Россию из-за угроз в ее адрес.

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