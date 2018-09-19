 ФСИН просит миллиарды на систему тотального видеонаблюдения в колониях | Новости из Германии о России | DW | 19.09.2018

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Россия

ФСИН просит миллиарды на систему тотального видеонаблюдения в колониях

Скандалы, связанные с пытками в российских колониях, заставляют ФСИН расширить систему видеоконтроля. В перспективе видеокамеры будут находиться во всех помещениях колоний и СИЗО.

колючая проволока

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) намерена существенно расширить систему видеонаблюдения в местах заключения. Об этом заявил в среду, 19 сентября, на заседании Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) первый замдиректора ФСИН Анатолий Рудый. Эта мера должна стать ответом на происшествия в ярославской и брянской колониях, где были зафиксированы факты пыток заключенных сотрудниками.

16 миллиардов и увеличение штата

Для дополнительной закупки 28 тысяч видеорегистраторов, камер наблюдений, а также увеличения сроков хранения видеоматериалов до одного года ФСИН, по словам Рудого, потребуется 16 млрд рублей. Кроме того, из-за возросшей нагрузки на операторов наблюдения потребуется увеличить их штат.

"Также поставлена задача оборудовать все запираемые помещения камерами видеонаблюдения. В каждом учреждении - обеспечить архивы [за срок] не менее 30 суток", - заявил представитель ФСИН. Ранее замдиректора ФСИН Валерий Максименко сообщил, что ведомство намерено сделать тотальным охват видеонаблюдением всех помещений в колониях и СИЗО, где находятся заключенные.

Контекст

Вскрылся новый случай пыток: в забайкальской колонии сотрудники ФСИН, расстроенные проигрышем российской сборной на ЧМ-2018, избили заключенных. Сергей Елкин о безнаказанности ФСИН. (02.08.2018)

Представитель ФСИН обвинил заключенного колонии в Ярославле, что он сам спровоцировал избивших его сотрудников. Карикатурист Сергей Елкин о том, откуда исходит вседозволенность в России. (24.07.2018)

В начале сентября стало известно, что служебная проверка ФСИН позволила выявить 42 случая "недостойного поведения" сотрудников ведомства, в частности превышения ими должностных полномочий и унижения достоинства заключенных. При этом было объявлено о проведении повторной проверки в отношении ярославской колонии, так как первую во ФСИН сочли недостаточной.

Обнародование видеозаписей пыток в ИК-1

В июле 2018 года "Новая газета" опубликовала видеозапись издевательств сотрудников ярославской колонии ИК-1 над осужденным Евгением Макаровым. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. 12 сотрудников колонии были арестованы, а само расследование передали в центральный аппарат Следственного комитета России.

В конце августа в "Новой" появилась еще одна видеозапись избиений заключенных в ИК-1. На ней фигурировали как сотрудники колонии, известные по первой записи, так и другие лица. Ирина Бирюкова, передавшая "Новой газете" видеозаписи с пытками, покинула Россию из-за угроз в ее адрес.

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  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

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    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

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Адвокат Бирюкова - депутату Хоркиной в "Немцова.Интервью": Нельзя сравнивать пытки в российских тюрьмах с Гуантанамо  

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