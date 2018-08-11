 ФСИН опровергла информацию об освобождении Олега Сенцова | Новости из Германии о России | DW | 12.08.2018

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Россия

ФСИН опровергла информацию об освобождении Олега Сенцова

Осужденный в России украинский режиссер не покидал колонию, заявили представители ФСИН России. Ранее об освобождении режиссера заявила фотограф Виктория Ивлева.

Олег Сенцов на заседании суда в Ростове-на-Дону (фото из архива)

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Ямало-Ненецкому автономному округу в воскресенье, 12 августа, опровергло информацию об освобождении осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Режиссер по-прежнему находится в российской колонии в полярном городе Лабытнанги, заявили в пресс-службе регионального ведомства агентству "Интерфакс-Урал".

Накануне вечером фотограф Виктория Ивлева написала в Facebook: "Олег, кажется, спасен! В 23.00 самолет с ним вылетел из Салехарда. Надеюсь, следующая остановка - Киев". Спустя несколько часов она обновила запись: "У меня нет больше никакой информации о самолете и об Олеге, и я, если честно, начинаю подозревать, что над нами, возможно, нехило посмеялись, увы. Пожалуйста, будьте спокойны. Утром все равно что-то выяснится". 

Освободят ли Сенцова?

Ранее в августе президент Франции Эмманюэль Макрон призвал президента РФ Владимира Путина найти гуманитарное решение в ситуации с Сенцовым. Макрон выразил обеспокоенность в связи с резким ухудшением состояния здоровья режиссера, о котором двумя днями ранее заявила двоюродная сестра Сенцова. В свою очередь, адвокат режиссера Дмитрий Динзе со ссылкой на собеседника в дипломатических кругах, занимающихся обсуждением с Россией возможности освобождения Олега Сенцова, сообщил, что его подзащитного "не собираются отпускать".

Контекст

Игнорируя протестную голодовку Сенцова, Москва привлекает к теме политзаключенных в РФ все больше внимания мирового сообщества. Рано или поздно Путину придется объясняться, пишет Сергей Руденко. (06.07.2018)

К обострившемуся в процессе голодовки заболеванию сердца добавились проблемы с почками и печенью. Об этом в эксклюзивном интервью DW рассказал адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе. (09.08.2018)

Дефицита массы тела у находящегося в колонии украинского режиссера не наблюдается, состояние его здоровья удовлетворительное, сообщило российское ведомство. (11.08.2018)

В субботу, 11 августа, ФСИН опровергла информацию о значительном ухудшении состояния украинского режиссера Олега Сенцова. "На сегодняшний день дефицита массы тела и ухудшения состояния здоровья не наблюдается. От предложенной госпитализации в больницу осужденный отказался в письменной форме. Показаний к экстренной госпитализации не установлено", - утверждается далее в заявлении службы, которое цитирует "Интерфакс". Состояние здоровья Сенцова сотрудники ведомства оценили как удовлетворительное.

Дело Сенцова

Олег Сенцов был задержан в аннексированном Россией Крыму в 2014 году и обвинен в создании на территории полуострова террористического сообщества. В августе 2015-го он был приговорен судом в Ростове-на-Дону к 20 годам колонии строгого режима.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных. 19 июля он начал принимать небольшие порции питательных веществ, необходимых для поддержания жизни.

За украинского режиссера вступались ряд российских и зарубежных деятелей искусства. К властям РФ неоднократно обращались с призывами освободить Сенцова.

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    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская


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Сестра Сенцова Путину: Станьте героем, отпустите украинских заключенных - "Немцова.Интервью"

Контекст

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

В Ростове-на Дону 23 июля начался судебный процесс по делу украинца Павла Гриба, обвиняемого в терроризме. О некоторых других гражданах Украины, приговоренных в России к тюремным срокам, - в фотогалерее DW. (23.07.2018)  

Ссылки в интернете

Сообщение Виктории Ивлевой в Facebook

Аудио- и видеофайлы по теме

Сестра Сенцова Путину: Станьте героем, отпустите украинских заключенных - "Немцова.Интервью"  

Резолюция Европарламента: кто войдет в список Савченко - Сенцова?  

Европа и США возмущены приговором Сенцову  

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