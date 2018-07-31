ФСИН изучит жалобы на избиения в забайкальской колонии

Сотрудники УФСИН России по Забайкальскому краю начали проверку жалоб на избиение заключенных в исправительной колонии № 5 (ИК-5) в пригороде Читы. Об этом агентству РБК сообщил начальник пресс-службы ведомства Вадим Пулым в четверг, 2 августа.

Ранее правозащитная организация "Зона права" на своем сайте рассказала об избиениях и пытках в колонии, случившихся на следующий день после поражения российской сборной в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Как сообщил юристам организации заключенный Нохрин, утром 8 июля, пять охранников привели его в библиотеку для личного досмотра и избили. К мужчине также применяли электрошокер. "Все они были в состоянии алкогольного опьянения, а точнее, от них пахло перегаром. Все они были расстроены тем, что российская футбольная команда накануне проиграла Хорватии и, видимо, поэтому решили выместить на мне свою досаду", цитирует Нохрина "Зона права". Он также рассказал, что в этот день были избиты и другие заключенные. К примеру о последствиях избиения другого мужчины, он рассказал так: "Он находился в камере абсолютно голый, на лице и на спине были кровоподтеки, на спине полосы, под глазами синяки, припухлость. Он сообщил мне, что его, также как и меня, избили при личном досмотре после того, как он отказался раздвигать ягодицы". Нохрин сообщил правозащитникам имена и фамилии этого и других избитых осужденных и рассказал, что одного из них вывезли из колонии, так как он был слишком сильно избит.

Слова Нохрина о массовых избиениях подтвердил и другой заключенный, Евгений Афанасьев. По его словам, сотрудники колонии применяли газ, у осужденных были резь в глазах, проблемы с дыханием и кашель.Юристы организации при личной беседе с осужденными 11 июля подтвердили наличие у них ссадин и следов от электрошокера. На следующий день правозащитники проинформировали прокуратуру и Следственный комитет.

Открыли "горячую линию"

31 июля "Зона права" на две недели открыла федеральную "горячую линию", на которую можно сообщить про пытки и издевательства в учреждениях МВД и ФСИН.

Скандал вокруг пыток заключенных в учреждениях ФСИН разгорелся после того, как "Новая газета" опубликовала видеозапись пыток заключенного в ярославской колонии №1. Запись была сделана на нагрудный видеорегистратор одного из сотрудников УФСИН. К 1 августа были задержаны 12 сотрудников колонии, причастных к пыткам и избиениям.

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Смотреть видео 03:25 Now live 03:25 мин Поделиться Обращение с заключенными: "Хуже всего даже не избиения" Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2fR7v Обращение с заключенными в российских колониях: "Хуже всего даже не избиения" (26.06.2017)