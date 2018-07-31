 ФСИН изучит жалобы на избиения в забайкальской колонии | Новости из Германии о России | DW | 02.08.2018

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Россия

ФСИН изучит жалобы на избиения в забайкальской колонии

Заключенные исправительной колонии в Забайкалье рассказали о массовых избиениях охранниками на следующий день после поражения сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018.

В российской тюрьме

Сотрудники УФСИН России по Забайкальскому краю начали проверку жалоб на избиение заключенных в исправительной колонии № 5 (ИК-5) в пригороде Читы. Об этом агентству РБК сообщил начальник пресс-службы ведомства Вадим Пулым в четверг, 2 августа.

Контекст

Исполнительный директор "Руси сидящей" Ольга Романова в интервью DW заявила, что в российских колониях регулярно пытают людей, однако обычно это не вызывает большого резонанса. (26.07.2018)

Сергей Бабуркин заявил DW, что знал о факте избиения в Ярославле, однако в СК не отреагировали на жалобу. Уполномоченный по правам человека также объяснил, что делать тем, кто оказался в похожей ситуации. (25.07.2018)

То, что случилось в колонии под Ярославлем, - увы, не исключение, а правило, считает российский журналист Константин Эггерт. (23.07.2018)

Ирина Бирюкова, которая передала СМИ видеозапись пыток заключенного в колонии в Ярославле, обратилась за государственной защитой. (23.07.2018)

Ранее правозащитная организация "Зона права" на своем сайте рассказала  об избиениях и пытках в колонии, случившихся на следующий день после поражения российской сборной в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Как сообщил юристам организации заключенный Нохрин,  утром 8 июля, пять охранников привели его в библиотеку для личного досмотра и избили. К мужчине также применяли электрошокер. "Все они были в состоянии алкогольного опьянения, а точнее, от них пахло перегаром. Все они были расстроены тем, что российская футбольная команда накануне проиграла Хорватии и, видимо, поэтому решили выместить на мне свою досаду", цитирует Нохрина "Зона права". Он также рассказал, что в этот день были избиты и другие заключенные. К примеру о последствиях избиения другого мужчины, он рассказал так: "Он находился в камере абсолютно голый, на лице и на спине были кровоподтеки, на спине полосы, под глазами синяки, припухлость. Он сообщил мне, что его, также как и меня, избили при личном досмотре после того, как он отказался раздвигать ягодицы". Нохрин сообщил правозащитникам имена и фамилии этого и других избитых осужденных и рассказал, что одного из них вывезли из колонии, так как он был слишком сильно избит.

Слова Нохрина о массовых избиениях подтвердил и другой заключенный, Евгений Афанасьев. По его словам, сотрудники колонии применяли газ, у осужденных были резь в глазах, проблемы с дыханием и кашель.Юристы организации при личной беседе с осужденными 11 июля подтвердили наличие у них ссадин и следов от электрошокера. На следующий день правозащитники проинформировали прокуратуру и Следственный комитет.

Открыли  "горячую линию"

31 июля "Зона права" на две недели открыла федеральную "горячую линию", на которую можно сообщить про пытки и издевательства в учреждениях МВД и ФСИН.

Скандал вокруг пыток заключенных в учреждениях ФСИН разгорелся после того, как "Новая газета" опубликовала видеозапись пыток заключенного в ярославской колонии №1. Запись была сделана на нагрудный видеорегистратор одного из сотрудников УФСИН. К 1 августа были задержаны 12 сотрудников колонии, причастных к пыткам и избиениям.

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    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

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    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


 

Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

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