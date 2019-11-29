 ФСБ сообщила о задержании россиянки по подозрению в госизмене | Новости из Германии о России | DW | 29.11.2019

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Россия

ФСБ сообщила о задержании россиянки по подозрению в госизмене

Гражданка России, задержанная в Севастополе, подозревается в шпионаже в пользу Украины. Предполагается, что она собирала секретные сведения военного характера для украинского Минобороны.

Здание ФСБ на Лубянке

Здание ФСБ на Лубянке

ФСБ задержала в Севастополе гражданку России, подозреваемую в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает в пятницу, 29 ноября, Центр общественных связей ведомства.

В сообщении ФСБ говорится, что россиянку завербовали украинские спецслужбы. Указывается, что она собирала секретные сведения военного характера для украинского министерства обороны. Против женщины возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Агентство "Интерфакс" сообщает, что Ленинский районный суд Севастополя в пятницу арестовал фигурантку дела о шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины. Она заключена под стражу на два месяца. Агентство РИА "Новости" со ссылкой на депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика сообщает, что задержанная работала как гражданская служащая на Черноморском флоте.

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    Автор: Наталия Королева


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