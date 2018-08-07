 ФСБ ответила на апелляцию Telegram | Новости из Германии о России | DW | 07.08.2018

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Россия

ФСБ ответила на апелляцию Telegram

В Федеральной службе безопасности утверждают, что ключи для дешифровки не представляют "тайны переписки". Юристы Telegram уверены, что ФСБ пытается ввести внесудебный способ контроля за общением граждан.

Эмблема Telegram

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России подала в Верховный суд РФ возражение на апелляционную жалобу компании Telegram Messenger LLP от 20 марта этого года. Это следует из выдержек из заявления представителя ФСБ Юлии Костиной, обнародованных во вторник, 7 августа, международной правозащитной группой "Агора".

По версии Костиной, "ключи для декодирования сообщений в мессенджерах не составляют охраняемой конституцией и законами тайны переписки".

Тезис о распространении права на тайну переписки на информацию, необходимую для декодирования электронных сообщений, - "субъективное и голословное суждение частного лица", утверждают в ФСБ.

Юристы Telegram в апелляции указали, что ФСБ фактически пытается ввести внесудебный способ контроля за перепиской граждан.

Генпрокуратура России не давала санкции на блокировку

Контекст

Telegram все так же активно используется в России, несмотря на старания Роскомнадзора заблокировать его. Более того, атаки ведомства лишь добавили популярности мессенджеру, считают эксперты. (21.07.2018)

Год назад был подписан закон о возможности ограничения доступа к анонимайзерам и VPN. Но создатели браузера Tor и эксперты изменений не заметили, а блокировки происходят по другим основаниям. (30.07.2018)

Заседание Верховного суда РФ состоится 9 августа. Как сообщила 6 августа российская газета "Ведомости", Генпрокуратура России не давала санкции на блокировку IP-адресов по делу Telegram, распорядившись лишь ограничить доступ к семи аккаунтам в мессенджере.

Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram 16 апреля. В начале августа Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу российского журналиста Александра Плющева на блокировку мессенджера.

Осенью 2017 года Мещанский суд Москвы отказался принять исковые заявления публициста Олега Кашина и Александра Плющева, просивших признать незаконным требование ФСБ РФ к мессенджерам предоставлять ключи декодирования сообщений пользователей.

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  • Facebook Messenger (picture alliance/PHOTOPQR/L'ALSACE/MAXPPP)

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    Автор: Григорий Аросев


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