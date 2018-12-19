ФРС США повысила базовую ставку четвертый раз за год

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду, 19 декабря, сообщила о решении повысить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 2,25 - 2,5 процента. В текущем году это уже четвертое повышение ставки, которое было ожидаемым для рынка. В марте, июне и сентябре планка поднималась на 0,25 процентного пункта.

Сейчас размер базовой ставки - максимальный с 2008 года.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Федрезерв за повышение ставки. "Я надеюсь, что в ФРС прочитают сегодняшнюю редакционную колонку в The Wall Street Journal, прежде чем совершить очередную ошибку. Не позволяйте рынку стать еще менее ликвидным", - написал глава государства накануне в своем микроблоге Twitter. Президент призвал ФРС "почувствовать рынок, а не просто следовать бессмысленным числам".

Сигналы финансовых рынков предполагают, что ФРС стоит сделать паузу в процессе повышения ставок, говорится в упомянутой Трампом статье издания. Индекс личных потребительских расходов снижается на протяжении нескольких месяцев, доллар США укрепился по отношению к иным валютам, а товары сырьевого рынка дешевеют, отмечают авторы.

Прогноз экспертов на 2019 год предусматривает два подъема ставки. Еще одно повышение ожидается в 2020 году.

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