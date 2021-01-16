Один из кандидатов на пост председателя партии Христианско-демократический союз (ХДС), бывший лидер фракции ХДС/ХСС в бундестаге ФРГ.

Фридрих Мерц (Friedrich Merz) родился 11 ноября 1955 года. Юрист по образованию, адвокат, лоббист. Является членом Христианско-демократического союза (ХДС), с 2000 по 2002 год занимал пост председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге. С 1998 по 2000-й, а также с 2002 по 2004 годы был заместителем главы фракции ХДС/ХСС в бундестаге. Внутри партии считается оппонентом канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel). 30 октября 2018 года, после провальных для ХДС выборов в федеральных землях Бавария и Гессен, Фридрих Мерц объявил о решении баллотироваться на пост председателя ХДС вместо Меркель.