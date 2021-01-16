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Фридрих Мерц

Один из кандидатов на пост председателя партии Христианско-демократический союз (ХДС), бывший лидер фракции ХДС/ХСС в бундестаге ФРГ.

Фридрих Мерц (Friedrich Merz) родился 11 ноября 1955 года. Юрист по образованию, адвокат, лоббист. Является членом Христианско-демократического союза (ХДС), с 2000 по 2002 год занимал пост председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге. С 1998 по 2000-й, а также с 2002 по 2004 годы был заместителем главы фракции ХДС/ХСС в бундестаге. Внутри партии считается оппонентом канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel). 30 октября 2018 года, после провальных для ХДС выборов в федеральных землях Бавария и Гессен, Фридрих Мерц объявил о решении баллотироваться на пост председателя ХДС вместо Меркель.

North Rhine-Westphalia's State Premier and candidate for the leader of the Christian Democratic Union (CDU) Armin Laschet delivers his speech during the second day of the party's 33rd congress held online amidst the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, in Berlin, Germany January 16, 2021. Odd Andersen/Pool via REUTERS

Партию Меркель ХДС возглавит Армин Лашет 16.01.2021

Участники онлайн-съезда Христианско-демократического союза (ХДС) проголосовали за нового председателя партии. Процедура выборов формально завершится после голосования по почте.
24/08/2020 *** DUSSELDORF, GERMANY - AUGUST 24: Politician Friedrich Merz sits on his table during the Staendehaus Treff dinner at the Merkur Spiel-Arena on August 24, 2020 in Dusseldorf, Germany. Merz, a member of the German Christian Democrats (CDU), is vying for the leadership of the party and with it a possible chancellor candidacy. Among others in the ring are Bavarian Governor Markus Soeder and North Rhine-Westphalia Governor Armin Laschet, as well as CDU parliamentarian Norbert Roettgen. (Photo by Lukas Schulze/Getty Images)

Кандидат на пост главы ХДС выступил за усиление связей ЕС с Россией и Турцией 04.01.2021

Получение доступа к внутреннему рынку Евросоюза однажды могло бы стать "перспективой для России", считает Фридрих Мерц, который претендует на роль председателя партии из правящей в Германии коалиции.
German Chancellor Angela Merkel walks past the party logo during a party convention of the Christian Democrats (CDU) in Karlsruhe, Germany, Monday, Dec. 14, 2015. (AP Photo/Michael Probst)

Нового главу партии Меркель изберут на онлайн-съезде в январе 14.12.2020

Съезд Христианско-демократического союза, на котором определится имя нового председателя партии, пройдет 16 января 2021 года в цифровом формате.
19.09.2020, Niedersachsen, Hildesheim: Friedrich Merz, Ex-Unionsfraktionschef, spricht während des Niedersachsentag der Jungen Union in Hildesheim. Auf dem Niedersachsentag der Jungen Union in Hildesheim werden am Samstag Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident und Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz sprechen. Beide wollen sich im Dezember um den CDU-Bundesvorsitz bewerben. Foto: Peter Steffen/dpa | Verwendung weltweit

Молодые консерваторы Германии видят Мерца во главе ХДС 03.11.2020

Вопрос, когда и как будет избран новый глава германского Христианско-демократического союза, остается открытым из-за пандемии коронавируса.
19.09.2020, Niedersachsen, Hildesheim: Friedrich Merz, Ex-Unionsfraktionschef, spricht während des Niedersachsentag der Jungen Union in Hildesheim. Auf dem Niedersachsentag der Jungen Union in Hildesheim werden am Samstag Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident und Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz sprechen. Beide wollen sich im Dezember um den CDU-Bundesvorsitz bewerben. Foto: Peter Steffen/dpa | Verwendung weltweit

Кандидат в преемники Меркель выступил против переноса съезда ХДС 26.10.2020

У партии Ангелы Меркель ХДС до сих пор нет кандидата в канцлеры перед выборами 2021 года. Декабрьский партийный съезд, на котором он должен был быть выбран, вновь перенесли.

Friedrich Merz, candidate for the Christian Democratic Union (CDU) party leadership, delivers a speech at the political Ash Wednesday meeting of the CDU in Apolda, eastern Germany on February 26, 2020 (Photo by Jens Schlueter / AFP) (Photo by JENS SCHLUETER/AFP via Getty Images)

Возможный преемник Меркель назвал Путина виновником притока беженцев в ЕС 21.09.2020

Мерц назвал бомбардировки в Сирии "варварскими действиями" армии РФ, за которые отвечает Путин, и поддержал ужесточение политики в отношении Москвы в свете отравления Навального.
Friedrich Merz, candidate for the Christian Democratic Union (CDU) party leadership, delivers a speech at the political Ash Wednesday meeting of the CDU in Apolda, eastern Germany on February 26, 2020 (Photo by Jens Schlueter / AFP) (Photo by JENS SCHLUETER/AFP via Getty Images)

Возможный преемник Меркель предложил отсрочить строительство "Северного потока - 2" 19.09.2020

По мнению Фридриха Мерца, на фоне отравления Навального следует ввести двухлетний мораторий на продолжение строительства "Северного потока - 2" и разобраться в будущем отношений ЕС и РФ.

Коронавирус в Германии: заболел даже вероятный преемник Меркель (17.03.2020) 17.03.2020

В России на сегодняшний день официальное количество зараженных коронавирусом превысило сто человек. В Германии число инфицированных - уже более 6 тысяч человек. Заболели и очень известные люди, такие как Фридрих Мерц - вероятный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера Германии. Меры по нераспространению в стране COVID-2019 ужесточаются.
Friedrich Merz, front, center, party member and candidate for the party chairmanship listen to speeches during a party convention of the Christian Democratic Party CDU in Hamburg, Germany, Friday, Dec. 7, 2018. 1001 delegates are electing a successor of German Chancellor Angela Merkel who doesn't run again for party chairmanship after more than 18 years at the helm of the party. (AP Photo/Markus Schreiber) |

У кандидата на пост председателя ХДС выявлен коронавирус 17.03.2020

Фридрих Мерц проведет ближайшие дни дома на карантине после того, как его анализ на вирус SARS-CoV-2 оказался положительным. Участник борьбы за высший партийный пост в ХДС следует рекомендациям врачей.
LEIPZIG, GERMANY - NOVEMBER 22: General view of the CDU logo prior the 32nd federal congress of the German Christian Democrats (CDU) on November 22, 2019 in Leipzig, Germany. The CDU is meeting in the wake of a year in which Angela Merkel, who led the party for 18 years, stepped down and Annegret Kramp-Karrenbauer was elected new party leader. The CDU fared poorly in several state elections. Many question whether Kramp-Karrenbauer was the right choice and whether she is a viable candidate to become a future German chancellor. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

Три кандидата на смену Меркель: что их приход сулит России 09.03.2020

Партия канцлера Германии ищет нового лидера. У будущего главы ХДС все шансы стать и новым главой правительства. DW представляет трех кандидатов.

Friedrich MERZ am Rednerpult,Gestik, Einzelbild,angeschnittenes Einzelmotiv,Halbfigur,halbe Figur. 32.Parteitag der CDU Deutschlands am 22.11.2019,Congress Centrum Leipzig, | Verwendung weltweit

Кандидат в председатели ХДС призвал пойти навстречу России 26.02.2020

Фридрих Мерц считает, что Германии и Европе стоит сближаться с Россией. Но, возможно, такая политика будет успешна после окончания президентства Путина, заявил Мерц.
06.11.2019 DUSSELDORF, GERMANY - NOVEMBER 06: Armin Laschet (L), Prime Minister of Northrhine-Westfalia, and Friedrich Merz, CDU Bundestag faction leader in 2000-2002, attend a meeting of the CDU North Rhine-Westphalia state parliamentary group on November 6, 2018 in Dusseldorf, Germany. Both men, as well as current CDU General Secretary Annegret Kramp-Karrenbauer, are seeking to succeed German Chancellor Angela Merkel as chair of the party. Merkel announced last week that after leading the CDU for 18 years she will make way for a successor to be elected at a federal congress of the CDU in December. (Photo by Lukas Schulze/Getty Images)

Лашет, Мерц и Рёттген будут бороться за пост председателя ХДС 25.02.2020

Премьер земли Северный Рейн - Вестфалия Лашет и экс-председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Мерц стали соперниками главы комитета бундестага Рёттгена в борьбе за высший партийный пост в ХДС.

07.02.2020, Angola, Luanda: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) blickt zu Beginn des Gesprächs mit dem Präsidenten von Angola zu den Kamerateams. Die Kanzlerin bereist nach Südafrika auch Angola für politische und wirtschaftliche Gespräche. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Меркель не хочет вмешиваться в выбор нового главы ХДС 19.02.2020

Канцлер ФРГ Меркель отказалась участвовать в отборе нового председателя Христианско-демократического союза. Но, по ее словам, это не значит, что она не будет беседовать с возможными кандидатами.
15.05.2019, Berlin: Norbert Röttgen (CDU), spricht bei der 100. Sitzung zur aktuellen Stunde des Bundestages zum Thema Iran-Abkommen. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Глава комитета бундестага Рёттген выдвинет свою кандидатуру на пост главы ХДС 18.02.2020

Норберт Рёттген предложил себя в качестве претендента на пост председателя Христианско-демократического союза. Среди вероятных кандидатов также Фридрих Мерц, Армин Лашет и Йенс Шпан.
Annegret Kramp-Karrenbauer am Rande einer Pressekonferenz nach den CDU-Gremiensitzungen zum Streit über den Asyl-Masterplan der CSU im Konrad-Adenauer-Haus. Berlin, 18.06.2018 | Verwendung weltweit

Соратники Меркель из ХДС ищут нового лидера и новый курс 15.02.2020

За годы на посту председателя ХДС Ангела Меркель сдвинула партию влево. Многие члены ХДС ратуют за возврат к консервативным ценностям. Все зависит от того, кто станет следующим лидером партии.
07.12.2019, Sachsen-Anhalt, Magdeburg: Friedrich Merz (CDU), Vizepräsident des Wirtschaftsrates der CDU, spricht als Gast auf dem kleinen Parteitag der CDU Sachsen-Anhalt im Maritim Hotel zur künftigen Strategie der CDU. Foto: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Немцы оценили шансы политиков ХДС на роль кандидатов в канцлеры 14.02.2020

Среди четырех возможных кандидатов на пост главы партии ХДС наибольшие шансы на сегодня у Фридриха Мерца, свидетельствует соцопрос Deutschlandtrend.
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