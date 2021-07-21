Фридрих I Гогенштауфен - король Германии с 1152-го и император Священной Римской империи с 1155 по 1190 год.

Фридрих I Гогенштауфен получил в Италии прозвище Барбаросса из-за своей рыжеватой бороды. Фридрих родился в 1122 году (точная дата неизвестна) в монастыре Вайнгартен, расположенном на юго-западе нынешней Германии. После смерти отца в 1147 году он стал герцогом Швабским под именем Фридриха III. 4 марта 1152 году во Франкфурте-на-Майне германские князья избрали его королем Германии, через пять дней он был коронован в Ахене. В 1155 году Фридрих стал императором Священной Римской империи, во время первого из пяти итальянских походов он был коронован в Риме папой Адрианом IV. Фридрих Барбаросса принял участие во Втором и Третьем крестовом походе. В ходе последнего он умер 10 июня 1190 года, утонув при переправе через горную реку Селиф на юго-востоке нынешней Турции.