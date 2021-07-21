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Фридрих Барбаросса

Фридрих I Гогенштауфен - король Германии с 1152-го и император Священной Римской империи с 1155 по 1190 год.

Фридрих I Гогенштауфен получил в Италии прозвище Барбаросса из-за своей рыжеватой бороды. Фридрих родился в 1122 году (точная дата неизвестна) в монастыре Вайнгартен, расположенном на юго-западе нынешней Германии. После смерти отца в 1147 году он стал герцогом Швабским под именем Фридриха III. 4 марта 1152 году во Франкфурте-на-Майне германские князья избрали его королем Германии, через пять дней он был коронован в Ахене. В 1155 году Фридрих стал императором Священной Римской империи, во время первого из пяти итальянских походов он был коронован в Риме папой Адрианом IV. Фридрих Барбаросса принял участие во Втором и Третьем крестовом походе. В ходе последнего он умер 10 июня 1190 года, утонув при переправе через горную реку Селиф на юго-востоке нынешней Турции.

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AACHEN, GERMANY - JUNE 18: A bust of Charlemagne at the exhibition Charlemagne: Power, Art, Treasures (in German: Karl der Grosse: Macht, Kunst, Schaetze) during the press day on June 18, 2014 in Aachen, Germany. The three-part exhibition is among the biggest events this year commemorating the 1200th anniversary of Charlemagne's death. Charlemagne, also called Charles the Great, was the first pan-western European emperor since the collapse of the Roman Empire and ruled over territories that include modern-day France, Germany, Switzerland, Belgium, Holland and northern Italy. (Photo by Sascha Schuermann/Getty Images)

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Немецкий замок предков британской королевы (фото) 06.01.2020

Этот замок находится в регионе Швабский Альб. Первое письменное упоминание датировано временами Фридриха Барбароссы.
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Die Sonne geht am 15.10.2017 in Nürnberg (Bayern) hinter der Kaiserburg unter. Foto: Daniel Karmann/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Заход солнца над замком Кайзербург 04.11.2017

Эта фотография была сделана в немецком городе Нюрнберге. Здешний замок был заложен еще при императоре Фридрихе Барбароссе.
dpatopbilder - Zwei Ritter kämpfen am 15.06.2017 beim Stauferspektakel in Stuttgart (Baden-Württemberg) während einer Aufführung eines Ritterturniers. Anlässlich des Mittelalterspektakels, das bis zum Sonntag stattfindet, wird ein großes authentisches Ritterturnier ausgerichtet. Foto: Deniz Calagan/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Штутгарт пришло Средневековье 17.06.2017

Эта фотография была сделана в столице земли Баден-Вюртемберг городе Штутгарте. До воскресенья, 18 июня, здесь проходит фестиваль Средневековья.
Description Deutsch: Abbildung der Burg Mildenstein auf einem alten Stadtplan von Leisnig. English: Illustration of Mildenstein Castle on an old map of Leisnig. Date 1753 Source Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen. Jahrbuch. Band 11, 2003, ISBN 3-937602-14-3. Author Johann Kamprad, scan by Sir Gawain

Крепость Мильденштайн, или Где найти сапог 330-го размера? 16.11.2009

Вот уже более 1000 лет она стоит на утесе над рекой Мульде. Заложил крепость король Генрих Птицелов. Фридрих Барбаросса укрепил ее - после включения в состав имперской системы укреплений на славянских территориях.
Kaiserburg in Nürnberg. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. DEMASTERNEU133

Императорский замок Кайзербург в Нюрнберге 31.07.2009

Хотя в Священной Римской империи фактически не было столицы, Нюрнберг порою называют "первым среди равных" ее городов. Построенный здесь еще при Фридрихе Барбароссе замок был одной из важнейших императорских резиденций.
Kyffhaeuser, Barbarossa / Foto 1993 Kyffhaeuser, Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmal (1890-96, Entwurf: Bruno Schmitz, Skulp- turen: Emil Hundrieser u. Nicolaus Gei- ger). - Teilansicht: Sitzstatue des schlafen- den Barbarossa. - Foto, 1993 (Dieter E. Hoppe). E: Kyffhaeuser, Barbarossa / Photo 1993 Kyffhaeuser, Emperor William National memorial (1890-96, draft: Bruno Schmitz, sculptu- res: Emil Hundrieser and Nicolaus Gei- ger). - Partial view: Statue of the sleeping Barbarossa. - Photo, 1993 (Dieter E. Hoppe).

Часть 4: Фридрих Барбаросса - знаменитый император cредневековой Германии 27.11.2008

В годы правления Фридриха I Барбароссы с 1152 по 1190 годы Германия превратилась в самую могущественную державу в Европе, а германское государство впервые стало именоваться Священной Римской империей.
Kyffhaeuser, Barbarossa / Foto 1993 Kyffhaeuser, Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmal (1890-96, Entwurf: Bruno Schmitz, Skulp- turen: Emil Hundrieser u. Nicolaus Gei- ger). - Teilansicht: Sitzstatue des schlafen- den Barbarossa. - Foto, 1993 (Dieter E. Hoppe). E: Kyffhaeuser, Barbarossa / Photo 1993 Kyffhaeuser, Emperor William National memorial (1890-96, draft: Bruno Schmitz, sculptu- res: Emil Hundrieser and Nicolaus Gei- ger). - Partial view: Statue of the sleeping Barbarossa. - Photo, 1993 (Dieter E. Hoppe).

Фридрих Барбаросса - рыжебородый император Рима 05.04.2008

Он вошел в историю как император Священной Римской империи. И остался в памяти не только как "рыжебородый" правитель, но и как человек, воплощающий собой идеалы рыцарства.
Schlucht unterhalb Seilergraben (Wimbachgries), UNESCO Biosphärenreservat Berchtesgaden Quelle: Nationalparkverwaltung Berchtesgaden

Легенда горы Кифхойзер 05.05.2005

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