 Фридолин вернулся! Почему об этом сообщают немецкие СМИ (фото) | Кадр дня | DW | 14.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

Фридолин вернулся! Почему об этом сообщают немецкие СМИ (фото)

Возращение аистов - прекрасный повод, чтобы порадоваться приближению весны.

Фридолин осматривается на местности после возвращения домой в феврале 2020 года

Белый аист Фридолин осматривается на местности после возвращения домой в феврале 2020 года

Лайферде • Как, вы не знаете, кто такой Фридолин?! Уже много лет о возращении этого белого аиста в родные края после зимовки сообщают многочисленные немецкие СМИ - не только в родной земле Фридолина - Нижней Саксонии, но и по всей Германии.

Фридолин над своим гнездом весной 2018 года

Фридолин над своим гнездом весной 2018 года

Широкую известность на общефедеральном уровне этот пернатый ньюсмейкер приобрел при поддержке местного отделения природоохранного общества NABU. Уже много лет все желающие могут наблюдать за семейной жизнью Фридолина в прямом эфире через веб-камеру, установленную экологами в нижнесаксонской коммуне Лайферде. Если все будет хорошо, нынешний сезон станет уже тринадцатым по счету, но он еще не стартовал, так что камера пока находится в режиме оффлайн. 

Фридолин и Фридерике в 2016 году

Фридолин и Фридерике в 2016 году

В главных ролях - аисты

Позапрошлой весной, например, многочисленные друзья этого нижнесаксонского аиста очень переживали после внезапной пропажи подруги Фридолина - Фридерике. Уже вскоре место бывшей партнерши заняла прилетевшая из Дании молодая аистиха Май, однако не будем углубляться дальше в подробности этой птичьей "Санта-Барбары". Отметим лишь, что видный жених и знаменитый владелец комфортабельного гнезда на кирпичой трубе поначалу пытался проявлять строптивость, но Май не отступила и своего все же добилась.

Как говорится в сообщении NABU, нынешнюю зиму Фридолин провел, очевидно, где-то в Испании. Обратно он вернулся примерно на десять дней раньше обычного - вероятно, этому способствовал попутный ветер надвигавшегося на Германию урагана "Забине".

Смотрите также: 

  • Рюген

    Немецкие аисты

    Ежегодно во время сезонной миграции над Германией пролетает около 200 тысяч аистов. Некоторые из них остаются здесь и устраивают гнезда. Этот кадр сделан во время заката на острове Рюген (Rügen) в Мекленбурге-Передней Померании.

  • Треплин

    Немецкие аисты

    Среди федеральных земель Германии по количеству белых аистов, выводящих потомство, первое место занимает Бранденбург. Здесь насчитывается около 1300 их пар. Этот кадр сделан в Треплине (Treplin).

  • Бибесхайм

    Немецкие аисты

    В 2015 году многие пары аистов в Германии не стали заводить себе потомство. Причиной тому, как сообщило агентство dpa, стала плохая погода на маршрутах их сезонной миграции, а позже - засушливая весна.

  • Грос-Герау

    Немецкие аисты

    Район Грос-Герау (Groß-Gerau) в федеральной земле Гессен. Здесь находится самая большая колония белых аистов в Германии - около 180 пар.

  • Экхольт

    Немецкие аисты

    Черных аистов в Германии намного меньше - около 700 пар. Они стараются избегать людей, селятся в глухих и старых лесах возле водоемов. Эта фотография сделана в парке дикой природы Экхольт (Wildpark Eekholt), Шлезвиг-Гольштейн.

  • Лебус (Lebus)

    Немецкие аисты

    В начале 1970-х годов в Германии они были на грани исчезновения. Тогда их насчитывалось здесь меньше полусотни пар. В последние четверть века число черных аистов здесь хотя медленно, но все же растет. На фото - черный аист в Бранденбурге.

  • Фото: Hans-Jürgen Kelm / Niedersächsische Landesforsten

    Немецкие аисты

    В Европе больше всего черных аистов выводит потомство в Польше и Беларуси - примерно по одной тысяче пар. Эта фотография была сделана в 2010 году в Баварии, где тогда насчитывалось уже 105 пар. В начале прошлого века они были здесь почти полностью истреблены. Черные аисты в народных поверьях и легендах - антиподы аистов белых, символизируют горе и предвещают несчастье.

  • Лебус

    Немецкие аисты

    Белый аист на поле с овцами около бранденбургского города Лебус (Lebus) недалеко от границы с Польшей.

  • Шлепциг

    Немецкие аисты

    Шлепциг (Schlepzig) в Шпревальде, Бранденбург.

  • Бибесхайм

    Немецкие аисты

    Бибесхайм-на-Рейне (Biebesheim am Rhein) в федеральной земле Гессен. Входит в состав района Грос-Герау.

  • Фройденталь

    Немецкие аисты

    Такой специальный знак и соответствующая надпись под ним призывают водителей сбавить скорость на шоссе в баден-вюртембергском Фройдентале (Freudental) в месяцы, когда аисты занимаются поисками пищи для своих птенцов.

  • Бибесхайм

    Немецкие аисты

    Еще один снимок из рейнского Бибесхайма.

  • Исни-им-Алльгой

    Немецкие аисты

    Дымоход на ратуше в городе Исни-им-Алльгой (Isny), Баден-Вюртемберг.

  • Дрезден

    Немецкие аисты

    Дрезден (Dresden), Саксония.

  • Экхольт

    Немецкие аисты

    Птенец аиста в парке диких животных Экхольт (Wildpark Eekholt), Шлезвиг-Гольштейн.

  • Овшлаг

    Немецкие аисты

    Этого аиста вскормили вручную в 2004 году в Швеции и назвали Карлсоном. Позже он обосновался в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн на подворье в районе Овшлаг (Owschlag).

  • Кирххайм

    Немецкие аисты

    Списанный старый кран понравился аистам в баварском Кирххайме (Kirchheim). Судя по фотографии, не только им одним.

  • Бальге

    Немецкие аисты

    За этих аистов можно не беспокоиться, хотя их гнездо находится на улице с названием "Около стрельбища". Бальге (Balge), Нижняя Саксония.

  • default

    Немецкие аисты

    Аист на крыше в окрестностях города Кандерн (Kandern) в Шварцвальде, Баден-Вюртемберг.

  • Шёнебек

    Немецкие аисты

    Гнездо аистов около города Шёнебек (Schönebeck) на Эльбе, Саксония-Анхальт.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

В Германии прошла большая перепись птиц

В начале 2020 года в Германии состоялась акция для любителей природы "Час зимних птиц". На первом месте вновь оказались домовые воробьи. (07.02.2020)  

Кушать подано! или Куда летят аисты?

Еще только наступил август, но кое-где в Германии можно уже наблюдать такие вот живописные осенние туманы. (05.08.2019)  

Молодые аисты готовятся встать на крыло

В Германии сейчас насчитывается около 6700 родительских гнезд, в которых выводят потомство белые аисты. (20.06.2019)  

Почему белые аисты не хотят улетать из Баварии

Все больше этих перелетных птиц остаются зимовать в Баварии - там, где летом выводили потомство. (26.12.2019)  

Встречается ли супружеская верность в природе?

Их никто не венчал. Печатью отношения укрепить не пытался. А они всю жизнь хранят верность своему партнеру. (03.08.2018)  

Красный закат с белыми аистами

В Германии насчитывается до шести тысяч гнезд, в которых сейчас выводят потомство белые аисты. Эта фотография была сделана в нижнесаксонском Латцене. (17.04.2018)  

Аисты полюбили Баварию

Снимок сделан на крыше церкви Святого Буркарда в Вюрцбурге. С 2010 года каждую весну аисты вьют здесь свои гнезда. Эти птенцы появились на свет неделю назад. (10.05.2017)  

Аист достал немецкую деревню

В течение нескольких месяцев птица атакует окна и машины, оставляя глубокие царапины и трещины на стеклах. (26.07.2016)  

Дикие немецкие попугаи радуются весне

В немецких городах этим экзотическим птицам круглый год готов и стол, и дом, но весна особенно богата разными лакомствами. (31.03.2019)  

Немецкие аисты

Ежегодно в Германии потомство выводят от 4500 до 6000 пар аистов. (08.03.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Летать вместе с птицами  

Фотограф снимает птиц  

Орлы против дронов  

Также по теме

Großes Moor Niedersachsen BdT

Большое болото в Нижней Саксонии (фото) 02.02.2020

Этот снимок попал в нашу рубрику "Кадр за кадром" не из-за живописного тумана.

BdT Deutschland | Störche überwintern in Bayern

Почему белые аисты не хотят улетать из Баварии (фото) 26.12.2019

Все больше этих перелетных птиц остаются зимовать в Баварии - там, где летом выводили потомство.

Turteltaube (Streptopelia turtur)

Не стреляйте в диких голубей! 03.12.2019

Почему обыкновенные горлицы стали в Германии "Птицами года" и от кого их нужно охранять?

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера