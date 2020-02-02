Фридолин вернулся! Почему об этом сообщают немецкие СМИ (фото)

Возращение аистов - прекрасный повод, чтобы порадоваться приближению весны.
Лайферде • Как, вы не знаете, кто такой Фридолин?! Уже много лет о возращении этого белого аиста в родные края после зимовки сообщают многочисленные немецкие СМИ - не только в родной земле Фридолина - Нижней Саксонии, но и по всей Германии.
Широкую известность на общефедеральном уровне этот пернатый ньюсмейкер приобрел при поддержке местного отделения природоохранного общества NABU. Уже много лет все желающие могут наблюдать за семейной жизнью Фридолина в прямом эфире через веб-камеру, установленную экологами в нижнесаксонской коммуне Лайферде. Если все будет хорошо, нынешний сезон станет уже тринадцатым по счету, но он еще не стартовал, так что камера пока находится в режиме оффлайн.
В главных ролях - аисты
Позапрошлой весной, например, многочисленные друзья этого нижнесаксонского аиста очень переживали после внезапной пропажи подруги Фридолина - Фридерике. Уже вскоре место бывшей партнерши заняла прилетевшая из Дании молодая аистиха Май, однако не будем углубляться дальше в подробности этой птичьей "Санта-Барбары". Отметим лишь, что видный жених и знаменитый владелец комфортабельного гнезда на кирпичой трубе поначалу пытался проявлять строптивость, но Май не отступила и своего все же добилась.
Как говорится в сообщении NABU, нынешнюю зиму Фридолин провел, очевидно, где-то в Испании. Обратно он вернулся примерно на десять дней раньше обычного - вероятно, этому способствовал попутный ветер надвигавшегося на Германию урагана "Забине".
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