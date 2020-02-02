Фридолин вернулся! Почему об этом сообщают немецкие СМИ (фото)

Лайферде • Как, вы не знаете, кто такой Фридолин?! Уже много лет о возращении этого белого аиста в родные края после зимовки сообщают многочисленные немецкие СМИ - не только в родной земле Фридолина - Нижней Саксонии, но и по всей Германии.

Фридолин над своим гнездом весной 2018 года

Широкую известность на общефедеральном уровне этот пернатый ньюсмейкер приобрел при поддержке местного отделения природоохранного общества NABU. Уже много лет все желающие могут наблюдать за семейной жизнью Фридолина в прямом эфире через веб-камеру, установленную экологами в нижнесаксонской коммуне Лайферде. Если все будет хорошо, нынешний сезон станет уже тринадцатым по счету, но он еще не стартовал, так что камера пока находится в режиме оффлайн.

Фридолин и Фридерике в 2016 году

В главных ролях - аисты

Позапрошлой весной, например, многочисленные друзья этого нижнесаксонского аиста очень переживали после внезапной пропажи подруги Фридолина - Фридерике. Уже вскоре место бывшей партнерши заняла прилетевшая из Дании молодая аистиха Май, однако не будем углубляться дальше в подробности этой птичьей "Санта-Барбары". Отметим лишь, что видный жених и знаменитый владелец комфортабельного гнезда на кирпичой трубе поначалу пытался проявлять строптивость, но Май не отступила и своего все же добилась.

Как говорится в сообщении NABU, нынешнюю зиму Фридолин провел, очевидно, где-то в Испании. Обратно он вернулся примерно на десять дней раньше обычного - вероятно, этому способствовал попутный ветер надвигавшегося на Германию урагана "Забине".

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