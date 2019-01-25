 ФРГ, Франция и Испания усиливают давление на Мадуро | Новости из Германии о Европе | DW | 26.01.2019

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Европа

ФРГ, Франция и Испания усиливают давление на Мадуро

Три страны заявили, что признают временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо, если президент Мадуро в течение 8 дней не объявит новые выборы. США уже признали Гуайдо в качестве врио президента.

Президент Венесуэлы Мадуро и его сторонники

Президент Венесуэлы Мадуро и его сторонники

Германия, Франция и Испания усиливают давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Три страны в субботу, 26 января, объявили, что признают временным главой государства спикера парламента Хуана Гуайдо в том случае, если Мадуро в течение 8 дней не объявит новые выборы.

"Народ Венесуэлы должен иметь возможность определить свое будущее свободно и в безопасности. Если в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы, то мы готовы признать временным президентом Хуана Гуайдо, который запустит такой политический процесс", - написала в своем микроблоге в Twitter заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц (Martina Fietz).

Контекст

Глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны. Карикатурист Сергей Елкин - о возможной реакции Николаса Мадуро, который за последние годы получил немало кредитов и инвестиций из РФ. (24.01.2019)

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что он призвал к такому шагу и Евросоюз.

На фоне глубокого экономического кризиса в Венесуэле и непрекращающихся протестов против Мадуро, спикер парламента Хуан Гуайдо 23 января провозгласил себя временным президентом страны. Его уже признали в этой должности США и целый ряд других государств. Россия назвала события в Венесуэле попыткой государственного переворота. Китай призвал США не вмешиваться в дела Венесуэлы.

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    Автор: Александра Елкина, Грета Хаманн


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